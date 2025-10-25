元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（38）が25日放送のTBSラジオ「ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム」（土曜午後6時30分）に出演。10年ぐらい食べてないものを明かした。

今回は通常のゲスト登場回では、1人語り回。「私、すごいストイックって思われてますけど、どこまでがストイックで何を基準にストイックじゃないとか結構微妙なんですよ」と切り出した。

「でも、何食べてるのか。果物めっちゃ食べてるとかさ、お米食べる、お魚食べる、なんかそういうの無理してやってるって思われてるんです」と前置きした上で「お肉10年ぐらい食べてないのも…食べるんだよ？ 中華料理屋さんとか行くと、北京ダックも青椒肉絲も食べるけど、でも焼き肉屋さんで塊の肉とかみたいなのを、10年ぐらい食べてないなっていう感じなのね」と説明した。

「もともとそんなに肉に対しての思いがないから、お魚中心の食生活になっても全く苦じゃないっていう感じ。おすしもいけるし、和食もたくさんあるし」と補足した。

「モスバーガーはたまに食べたくなるの。なぜかというと、脂を結構、制限してるから。私の食生活って、脂質をあんまり摂らないことにしてるの。だからたまにポテチとか食べたくなるし。お友達に北海道のお土産何がいい？って聞かれたら、じゃがポックル買ってきてほしいってお願いするの」と語った。

田中は同番組や出演テレビ番組で「年2回しか食べないもの」としてラーメンの名前を挙げている。