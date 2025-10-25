¡ÖÀµÄ¾¡¢¥Ô¥Ã¥ÁÆâ¤Ï·ë¹½¤·¤ó¤É¤«¤Ã¤¿¡£¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤·¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡×GKËÑ°ì·½¤¬¸ì¤ë¡È´îÅÄÂóÌé¤È¤Î²ñÏÃ¡É¤È¹ÅçÀï¾¡Íø¤ÎÎ¢Â¦¡Ú²£ÉÍFM¡Û
¡¡2025Ç¯10·î25Æü¡¢Æü»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡£²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤¬¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤Ë£±¡Ý£°¤È¥ê¡¼¥É¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿80Ê¬²á¤®¡¢ÅÓÃæ½Ð¾ì¤ÎÅ·Ìî½ã¤¬Áê¼ê¤ËÅÝ¤µ¤ì¤ÆPK¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¡£¤½¤ÎÄ¾¸å¡¢²£ÉÍ¤ÎGKËÑ°ì·½¤¬Å¨¤Î¥Ú¥Ê¥ê¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢ÉÕ¶á¤Ç¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î´îÅÄÂóÌé¤È²¿¤«ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢²ñÏÃ¤ÎÃæ¿È¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢ËÑ¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÅú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö¡Ê¹Åç¤Î¡Ë¹ÓÌÚ¡ÊÈ»¿Í¡ËÁª¼ê¤¬¥Ñ¥ï¡¼¥×¥ì¡¼Í×°÷¤ÇÁ°Àþ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤ËÂÐ¤·¤ÆÃ¯¤¬¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤·¤¿¡£¡Ø¥ê¥È¥ê¡¼¥È¤·¤Æ¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¤¡Ù¤ÈÂçÅç¡Ê½¨É×¡Ë´ÆÆÄ¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤¬¥¡¼Ë·¡Ê´îÅÄ¡Ë¤Ë¡ØÌµÍý¤·¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡£¹ÓÌÚÁª¼ê¤â¤¤¤Æ¡¢½³¤é¤ì¤Æ¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤òÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¤È¤·¤ó¤É¤¤¤«¤éÌµÍý¤À¤Ã¤¿¤é£²¥È¥Ã¥×¤ò¥ê¥È¥ê¡¼¥È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡PK¤ò³°¤·¤¿¾ì¹ç¤âÁÛÄê¤·¤Æ¡¢ËÑ¤Ï¥¯¥í¡¼¥¸¥ó¥°¤Î»ÅÊý¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÀµÄ¾¡¢¥Ô¥Ã¥ÁÆâ¤Ï·ë¹½¤·¤ó¤É¤«¤Ã¤¿¡£¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ø¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¡©¡Ù¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÀ°Íý¤Ç¤¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¢¤½¤³¤Ç³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ËÑ¤Ï¡Ö¤¢¤¢¤¤¤¦¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÎÉ¤¤¡×¤È¤â¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Öº£¤Ï¥Ô¥Ã¥ÁÆâ¤Ç¤á¤Ã¤Á¤ãÃý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á°´ü¡¢¤É¤ì¤À¤±ÏÃ¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤¯¤é¤¤ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡·ë¶É¡¢¹ÅçÀï¤Ï¤½¤ÎPK¤â·è¤Þ¤Ã¤ÆºÇ½ªÅª¤Ë£³¡Ý£°¤È¾¡Íø¡£¥Á¡¼¥à°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤½¤ÎÇòÀ±¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡üÇòÄ»ÏÂÍÎ¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈTVÊÔ½¸Ä¹¡Ë
