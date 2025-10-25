【UEFAヨーロッパリーグ】セルティック 2−1 シュトゥルム・グラーツ（日本時間10月24日／セルティック・パーク）

【映像】「ブルーロック」な空中トラップ→超絶ボレー炸裂の瞬間

セルティックのMF旗手怜央が、大人気サッカーアニメ『ブルーロック』を彷彿とさせるスーパープレーを見せた。わずか0.5秒で相手ゴールを脅かした一撃にファンが大興奮している。

セルティックは日本時間10月24日、UEFAヨーロッパリーグのリーグフェーズ第3節でシュトゥルム・グラーツをホームに迎えた。先発出場した旗手は1点を追いかける46分に見せ場を迎える。

セルティックボールで後半がスタートすると、一気に相手陣内へと攻め込む。ボックス手前、中央の位置で旗手がこぼれ球を拾うも、目の前には相手3選手が壁となって立ちはだかった。すると旗手は、弾んだボールを右足でトラップしてもちかえ、次の瞬間に左足を一閃。GKマテオ・ビニェッティも反応が遅れた一撃だったが、わずかに浮き上がってしまい、クロスバーを越えた。

解説を務めた北澤豪氏は「ちょっとアウトに引っかかったかな。トラップコントロールまで見事でしたよね。ちょっと浮いたのか。うまい」と大絶賛。

ブルーロックを彷彿とさせるようなスーパープレーにSNSのファンたちも「漫画やん！」「うますぎる！！」「決まったと思ったぞ」「ゴール前の落ち着いきえぐいって」「なんてチャンスなんだ」「ハタテだけがそれをできる」と称賛した。

なお、試合は61分にリアム・スケールズ、64分にベニャミン・ニグレンが連続でネットを揺らして、セルティックが逆転勝利。旗手はフル出場し、チームの勝利に貢献している。

（ABEMA／WOWSPO／UEFAヨーロッパリーグ）