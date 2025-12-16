セルティックの旗手怜央【写真：ロイター】FOOTBALL ZONE

セルティックの旗手怜央が一時同点となるゴール 復調の兆しか

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • スコットランド1部セルティック旗手怜央が14日、セント・ミレン戦に出場
  • 鮮やかなスライディングボレーで今季4得点目を決めた
  • 現地実況も「本当に素晴らしい一撃」と称したビューティフルゴールだった
記事を読む

おすすめ記事

  • デ・ゼルビ監督とグリーンウッド photo/Getty Images
    グリーンウッドはバロンドールを狙える実力者か　デ・ゼルビ監督も絶賛するレフティのポテンシャル　「ヨーロッパで彼と同じレベルの選手は他にいない」 2025年12月13日 22時0分
  • 張本智和【写真：World Table Tennis提供】
    張本智和が悲願の初V！「いろいろ詰まって嬉しい」　4度目の決勝でついに年間王者に、香港の大声援に英語で感謝 2025年12月14日 22時53分
  • リーグ戦3連敗…フル出場の久保建英の評価も伸びず「徐々に調子を落とした」
    リーグ戦3連敗…フル出場の久保建英の評価も伸びず「徐々に調子を落とした」 2025年12月13日 13時11分
  • 張本智和（C）WTT
    張本智和、初Vのエースが振り返る快挙の裏側「“優勝した”という事実は確か」　ファンへ伝えた思い「人生を豊かにできるように」【WTTファイナルズ香港】 2025年12月15日 8時25分
  • スポニチ
    旗手がゴールもセルティックは2連覇逃す　新監督で公式戦3連敗に地元メディア「機能不全の兆候」 2025年12月15日 10時35分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. 個室サウナ火災 男女2人が死亡
    2. 2. ロブライナー監督死亡 息子逮捕
    3. 3. 「警察密着24時」が消えたワケ
    4. 4. 永野芽郁 活休中の行動で火に油?
    5. 5. 2人死亡のサウナ店 利用者語る
    6. 6. 事故のサウナ 有名タレント監修
    7. 7. シュトーレン転売「購入やめて」
    8. 8. スシロー大量注文 歌い手が波紋
    9. 9. レーダー問題 中国側が再反論
    10. 10. はんにゃ.川島 転職で月240万円
    1. 11. 凍結した窓ガラスの解凍方法
    2. 12. 22日放送『CDTV』歌唱曲発表　夢のコラボも実現【アーティスト＆歌唱曲一覧】
    3. 13. 1億円超の宝くじ 当せん者現れず
    4. 14. NHK紅白の白組「最後の1枠」
    5. 15. レーダー問題 中国が謝らない訳
    6. 16. ルンバの「iRobot」が破産申請
    7. 17. 母は元日本代表 鈴木愛理に驚き
    8. 18. 凌輝の店 2日目は「拍子抜け」?
    9. 19. 朝ドラ出演のモデル 離婚を発表
    10. 20. 元公務員 理想の老後とギャップ
    1. 1. 個室サウナ火災 男女2人が死亡
    2. 2. 2人死亡のサウナ店 利用者語る
    3. 3. シュトーレン転売「購入やめて」
    4. 4. レーダー問題 中国側が再反論
    5. 5. 1億円超の宝くじ 当せん者現れず
    6. 6. レーダー問題 中国が謝らない訳
    7. 7. 元公務員 理想の老後とギャップ
    8. 8. 出待ち注意されたことに腹立て犯行か…逮捕の30歳男は月に5〜6回来るHKT48劇場の常連客　福岡2人刺傷
    9. 9. 全国フェミ議連 草津町長に謝罪
    10. 10. アルコール 抜けるまでの目安は
    1. 11. 伊東市は死んでいた 市民の本音
    2. 12. 実は略語の「パスタ」正式名称は
    3. 13. フジテレビ局内の空気最悪 証言
    4. 14. 養豚場で火事 ブタ約470匹死ぬ
    5. 15. 21日から「10年に1度の高温」か
    6. 16. 再放送の方が高視聴率の異例番組
    7. 17. 新宿駅に7体の腐った赤ん坊 絶句
    8. 18. イタリアで逃亡犯を逮捕　広場でキリスト降誕の等身大人物像になりすます
    9. 19. キムチ容器に虫混入「外にいた」
    10. 20. 博多駅で男性刺傷 男は自ら出頭
    1. 1. サガミ「偽物品」公式が注意啓発
    2. 2. 小川晶前市長 出直し立候補へ
    3. 3. 給食無償化 自維公3党が合意へ
    4. 4. 前橋前市長 出直し立候補の意向
    5. 5. NHKは「部分民営化」すべきか
    6. 6. 中国が元統幕長に制裁で官房長官「遺憾」
    7. 7. ［深層ＮＥＷＳ］中国軍機レーダー照射、佐藤正久・前参院議員「空母３隻態勢で挑発いつでも起こりうる」
    8. 8. 高市首相 米大統領は気を遣う人
    9. 9. 意外と身近「化学物質」のハナシ
    10. 10. 農水省ゴリ押し「おこめ券」は完全失速…鈴木農相も「食料品全般に使える」とコメ高騰対策から逸脱の本末転倒
    1. 11. 維新代表、首相と16日に会談　定数減で、野党重ねて批判
    2. 12. 大阪延伸ルート、自維が再検討へ　北陸新幹線整備委
    3. 13. PayPay取り扱い終了 相次ぐワケ
    4. 14. 集団万引き 日本でも処罰される?
    5. 15. 伊東市長選 田久保氏の敗北確実
    6. 16. 給食無償化巡る自維公の合意案判明
    7. 17. 外苑火災 忘年会自粛に違和感
    8. 18. 投票日だけ本気だす報道に違和感
    9. 19. テレ朝転落死巡る「法的リスク」
    10. 20. ストーカー男の予備軍 10の特徴
    1. 1. ロブライナー監督死亡 息子逮捕
    2. 2. 韓の扇風機おばさん 死因は不明
    3. 3. パリ・ルーブル美術館の職員がストライキ　終日閉館
    4. 4. 米映画監督の遺体を発見 殺人か
    5. 5. ミャンマー 中国人施設を摘発か
    6. 6. 中国外務省 自衛隊元幹部へ制裁
    7. 7. ロブ・ライナー監督宅で男女死亡
    8. 8. 台湾「非難」を「懸念」に修正
    9. 9. ゼレンスキー氏への信頼度が上昇
    10. 10. 大量破壊兵器 フェンタニル指定
    1. 11. シドニーで銃撃テロ 犯人は親子
    2. 12. 「差別」でクラウンはく奪された
    3. 13. 中国国連大使が高市首相答弁批判
    4. 14. 映画監督殺害「トランプ錯乱症」
    5. 15. 台湾 兵役前の身体検査が物議
    6. 16. ＜卓球＞「張本智和が醜態連発」が中国でトレンドに、ネット民は猛批判「恥ずかしくないのか」
    7. 17. 韓国ゴルファーの「美脚」に絶賛
    8. 18. ハマス幹部殺害 米首相に叱責か
    9. 19. 英国「美食の砂漠」になった訳
    10. 20. 「対中国」における処方箋 語る
    1. 1. 「警察密着24時」が消えたワケ
    2. 2. 50代が知るべき年金増やす裏ワザ
    3. 3. 台湾で入場制限 日本チェーン店
    4. 4. 2025年「売れたもの」ランキング
    5. 5. 日本企業が「脱中国」依存弱める
    6. 6. 串カツ田中支える「意外な太客」
    7. 7. マイナ保険証ない 不利益あるか
    8. 8. 冬のボーナス 50代の使い道は
    9. 9. 国分太一めぐり場外でも騒動か
    10. 10. 生活費ではない「車」は贈与か
    1. 11. 「正直言ってラブホ」衝撃の物件
    2. 12. イクラ価格高騰 店長が悲鳴の訳
    3. 13. JCBポイント還元 銀行系に対抗も
    4. 14. NHK会長の「失言」深すぎる闇
    5. 15. 「ゆうちょPay」決済機能 終了へ
    6. 16. 「日本の年金は太っ腹すぎ」警鐘
    7. 17. 高市首相が言う「強い経済」とは
    8. 18. 高齢の親 知らないと後悔する点
    9. 19. 読売が公表する日本株の株価
    10. 20. 負け続けた投資家が気づいた投資
    1. 1. ルンバの「iRobot」が破産申請
    2. 2. 米Apple 新たなAIクラスター機能
    3. 3. 宅配員が語るフードデリバリー
    4. 4. 楽モバに乗り換えたらヤバかった
    5. 5. 片手操作も余裕の5.3インチサイズなコンパクトスマホ「Mode1 Pocket」を開封して外観や同梱物、基本機能などを紹介【レビュー】
    6. 6. AI専門チャンネル「AI大学」が解説、ChatGPT最新モデル「GPT-5.2」で変わる仕事と日常
    7. 7. これは必見！「東京10大学の女子大生にカラコン意識調査」各大学ごとにカラコンに対する傾向が異なることが明らかに！？
    8. 8. 死にゆく星は最期に蝶になる。バタフライ星雲の美しい終焉
    9. 9. 52％の親が子供の受験を食事で応援すると回答、 マルハニチロ、「受験と食事に関する調査2016」を公表
    10. 10. JR東海「愛知デスティネーションキャンペーン」〜初日、奥三河地域名物「五平餅」、特別拝観の「鳳来寺山」、希少な「鳳来牛」、三河湾の「とらふぐ」〜
    1. 11. 悪魔は物理攻撃で倒せるか？　『悪魔祓い株式会社』イム・デヒ監督インタビュー　「悩ましいけど、マ・ドンソクなら……(笑)」［ホラー通信］
    2. 12. 東京ゲームショウ2018を彩る素敵なお姉さんたち。一般公開日2日目
    3. 13. これ実質タダじゃない？ 自宅でグミ作り放題の時代がやってきた
    4. 14. サッポロホールディングスでスタートアップ共創型ビジネスコンテストを開催
    5. 15. 個人でも可能な電子出版　誰でもできる電子出版　第六十二回
    6. 16. “乗り鉄”副編が行く台湾鉄道事情――自強号と台湾高速鉄道に乗る（後編）
    7. 17. 世界最大級IT関連見本市「CeBIT2017」に「ジャパン・パビリオン」を出展
    8. 18. 続・東京ゲームショウ2018を彩る素敵なお姉さんたち補完計画その2
    9. 19. スマホの最新売れ筋ランキング
    10. 20. Appleギフトカードを利用したら約25年使っていたAppleアカウントが凍結されて写真やデバイスへアクセス不能に
    1. 1. 張本Vの裏で 中国卓球協会が声明
    2. 2. 張本決勝へ「中国は挫折に直面」
    3. 3. バウアーに「物乞いはやめろ」
    4. 4. 「禁断ベッツ放出」容赦なき酷評
    5. 5. 勇退→八角理事長「一強体制」へ
    6. 6. 大谷に被弾→戦力外右腕 日本に?
    7. 7. 2025年F1王者の恋人 人気爆発
    8. 8. ドジャース　２年連続サイ・ヤング賞スクバル獲得か？　タイガースとのトレード「基本的に成立」地元局キャスター伝える
    9. 9. 巨人人的補償なし いいか悪いか
    10. 10. 真美子さん誕生日…大谷チョビ髭
    1. 11. 巨人が優勝できなかった訳 指摘
    2. 12. 八村塁 先発を外れる可能性も
    3. 13. フジサンケイレディス完全消滅へ
    4. 14. 冨安 アヤックス加入で合意か
    5. 15. シウヴァ 欧州へ復帰する可能性
    6. 16. 8億円賞金G1レースで 緊迫の瞬間
    7. 17. 球団新人初 打率3割&2桁本塁打
    8. 18. 【楽天】「楽天ポイントで生計を立てていきたい」現役ドラフトで移籍の佐藤直樹が入団会見で珍宣言
    9. 19. 大谷 吐き出されたガムを2度見
    10. 20. G1 武豊騎乗の「伝説的な馬」
    1. 1. 永野芽郁 活休中の行動で火に油?
    2. 2. 事故のサウナ 有名タレント監修
    3. 3. はんにゃ.川島 転職で月240万円
    4. 4. スシロー大量注文 歌い手が波紋
    5. 5. 22日放送『CDTV』歌唱曲発表　夢のコラボも実現【アーティスト＆歌唱曲一覧】
    6. 6. NHK紅白の白組「最後の1枠」
    7. 7. 凌輝の店 2日目は「拍子抜け」?
    8. 8. 母は元日本代表 鈴木愛理に驚き
    9. 9. 朝ドラ出演のモデル 離婚を発表
    10. 10. 「べらぼう」視聴率ワースト2位
    1. 11. 緊急搬送…宮内タカユキの現状
    2. 12. 田久保氏 市会議員入りの可能性?
    3. 13. ディーン・フジオカ 持病を告白
    4. 14. 山P「修二と彰」の関係性を告白
    5. 15. エルフ荒川 THE W振り返り本音
    6. 16. コミコン ジョニデ遅延を対応へ
    7. 17. 「ポスト竹内結子」のお泊り熱愛
    8. 18. ネプリーグで放送事故級の間違い
    9. 19. 客が大熱唱…B’zの歌かき消す
    10. 20. 優しく言い過ぎた 粗品が反省
    1. 1. ダイソー座布団「1100円は安い」
    2. 2. 40代 似合う服と似合わない服
    3. 3. 12人産んだ母 夫と性行為を語る
    4. 4. DAISOより100円安い セリア凄い
    5. 5. 賞与ゼロ 47歳で本当に転職
    6. 6. 40・50代におすすめしたいカラー
    7. 7. ワークマンの優秀アウター厳選
    8. 8. 40代必見 GUパーカーは紐なしで
    9. 9. 「話題作り優先」販売方法に賛否
    10. 10. ZARAの新作グレーアイテムを紹介
    1. 11. 義父母が勝手に郵便物を つらい
    2. 12. 出番待ちの重たい冬アウター
    3. 13. 2巻で夫一面あらわ 横山氏漫画
    4. 14. ワークマン&ダイソー ゴム手比較
    5. 15. 3年前に移転 少しリッチなランチ
    6. 16. 女性が出てこない トイレで何が
    7. 17. チャールズ&キースの冬靴が上品
    8. 18. 死神の妻と「愛が足りない」夫
    9. 19. 火使わない 味噌マヨチーズ焼き
    10. 20. 「大丈夫って聞く夫は何もしてくれない！」二人目妊娠でつわり最高潮…夫はいつも通り飲み会!?