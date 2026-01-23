セルティック旗手怜央が先制点も、前半34分に2枚目のイエローカードで退場スコットランド1部セルティックは、1月22日に行われたUEFAヨーロッパリーグ（EL）第7節でイタリア1部ボローニャと対戦して2-2で引き分けた。この試合に先発出場したMF旗手怜央は、前半5分に先制ゴールを決める活躍を見せたが、同34分にはこの試合で2枚目のイエローカードを受けて退場となった。開始早々の前半5分、最前線からプレッシングをかけた旗手