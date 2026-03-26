昨年12月に左膝前十字靭帯断裂の大怪我。現在は戦線を離れている日本代表の南野拓実が、３月26日に自身のインスタグラムを更新。心境を伝えた。トレーニング器具を使いながら、笑顔でサムアップ。「より強くなって戻ってきたいと思います」と添える。膝を曲げて、状態を確認するようなショットも。「沢山のメッセージありがとうございます」と感謝を綴る。 森保ジャパンのスコットランド戦の２日前にアップされたこの投