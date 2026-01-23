【UEFAヨーロッパリーグ】ボローニャ 2ー2 セルティック（日本時間1月23日／スタディオ・レナート・ダッラーラ）【映像】前田＆旗手の神連携でGK翻弄セルティック所属の2人の日本人選手が躍動した。前田大然がボールを奪い、最後は旗手怜央が冷静にゴールに流しこむと、ファンからは「完璧なゴール」と称賛の声が寄せられた。日本時間1月23日のUEFAヨーロッパリーグ（EL）リーグフェーズ第7節で、セルティックは敵地でボローニ