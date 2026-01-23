【UEFAヨーロッパリーグ】ボローニャ 2ー2 セルティック（日本時間1月23日／スタディオ・レナート・ダッラーラ）【映像】相手DFが転倒→レッドカードの瞬間先制点を決めた矢先の出来事だった。セルティックのMF旗手怜央が立て続けにイエローカードを貰って退場に。ファンの間では「もったいないよ」「厳しすぎる」など様々な意見が飛び交っている。日本時間1月23日のUEFAヨーロッパリーグ（EL）リーグフェーズ第7節で、セルテ