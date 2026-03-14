セルティックで活躍する前田大然が、クラブ公式メディア『CELTIC TV』のインタビューに対応。スコットランド屈指のビッグクラブでプレーする実感を明かした。28歳の日本代表FWは、2021-22シーズンの冬に旗手怜央と共にセルティックに加入。2019年夏から１年間在籍したマリティモ（ポルトガル）時代以来、２度目の海外挑戦を果たすと、瞬く間に中心選手となり、昨季は公式戦で33ゴールを挙げる大活躍を見せた。セルティック通