ガイドブックにない東京体験に外国人熱狂！地元民と巡る池袋の祭りと絶品グルメ
YouTubeチャンネル「イチマルク │ FREE RIDE」は、「【仰天】初来日の外国人がお好み焼きとお神輿に感動！ #FREERIDE #外国人 #おもてなし」を公開した。
この企画は、日本に到着したばかりの外国人を無料で観光案内し、宿泊先まで送り届けるというもの。今回は、初来日となるドイツ人男性とノルウェー人女性が、日本のローカル文化に触れる様子を紹介している。
Jukia氏は空港で出会った2人に、渋谷や東京タワーと並んで池袋の「ふくろ祭り」への参加を提案した。2人は「自分たちだけでは絶対に見つけられない」と興味を示し、池袋へ向かうこととなった。会場では、屋台のビールやラムネを楽しみながら祭りの熱気に圧倒され、神輿の登場には「すごい」「最高にかっこいいね」と感動の声を上げていた。
祭りを堪能した一行は、夕食に広島風お好み焼きを食べることにした。店内では、鉄板で調理される様子を動画に収めながら、そのパフォーマンスに見入っていた。焼きそばやとん平焼き、そしてメインのお好み焼きを口にした2人は、「信じられないくらい美味しい」「これが最高峰よ」と絶賛した。
動画では、ガイドブックだけでは体験できない、日本のディープな文化交流の魅力が伝わる内容となっている。
