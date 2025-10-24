この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「イチマルク │ FREE RIDE」は、「【仰天】初来日の外国人がお好み焼きとお神輿に感動！　#FREERIDE #外国人 #おもてなし」を公開した。
この企画は、日本に到着したばかりの外国人を無料で観光案内し、宿泊先まで送り届けるというもの。今回は、初来日となるドイツ人男性とノルウェー人女性が、日本のローカル文化に触れる様子を紹介している。

Jukia氏は空港で出会った2人に、渋谷東京タワーと並んで池袋の「ふくろ祭り」への参加を提案した。2人は「自分たちだけでは絶対に見つけられない」と興味を示し、池袋へ向かうこととなった。会場では、屋台のビールやラムネを楽しみながら祭りの熱気に圧倒され、神輿の登場には「すごい」「最高にかっこいいね」と感動の声を上げていた。

祭りを堪能した一行は、夕食に広島風お好み焼きを食べることにした。店内では、鉄板で調理される様子を動画に収めながら、そのパフォーマンスに見入っていた。焼きそばやとん平焼き、そしてメインのお好み焼きを口にした2人は、「信じられないくらい美味しい」「これが最高峰よ」と絶賛した。

動画では、ガイドブックだけでは体験できない、日本のディープな文化交流の魅力が伝わる内容となっている。

