£×£ÓÄ¾Á°¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë·ã¿Ì¡ª¥Ù¥·¥¢¤¬ÀïÀþÎ¥Ã¦¡¡¡Ö²ÈÂ²¤ÎÌäÂê¤Ë¤è¤ê¥Á¡¼¥à¤òÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×µåÃÄÈ¯É½¡ÄºÊ¡¦¥±¥¤¥é¤µ¤ó¤ÏÂè£±»ÒÇ¥¿±Ãæ
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï£²£³Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£´Æü¡Ë¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¼ç¼´º¸ÏÓ¤Î¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ù¥·¥¢Åê¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤¬ÀïÎóÎ¥Ã¦¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡µåÃÄ¸ø¼°£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡Ö¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ù¥·¥¢¤¬²ÈÂ²¤ÎÌäÂê¤Ë¤è¤ê¥Á¡¼¥à¤òÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢¿´¤òÄË¤á¤Ä¤Ä¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£Èà¤ÈºÊ¤Î¥±¥¤¥é¤Ï¸½ºß¡¢Èó¾ï¤Ë¸Ä¿ÍÅª¤Ê²ÈÂ²¤ÎÌäÂê¤ËÂÐ½èÃæ¤Ç¤¹¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ¥Ù¥·¥¢°ì²È¤Î³§ÍÍ¤Ë»×¤¤¤ò´ó¤»¡¢¸åÆü²þ¤á¤Æ¾õ¶·¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¥Ù¥·¥¢¤Ïº£µ¨¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óÃæ£¶£¸»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤â£·»î¹çÅÐÈÄ¤Ç£²¾¡¤òµó¤²¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿ºÊ¡¦¥±¥¤¥é¤µ¤ó¤ÏÂè£±»ÒÇ¥¿±Ãæ¡£