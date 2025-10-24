¡ÖÌç¤ÎÁ°¤Ç¥¥¹¤·¤Æ¤«¤é½Î¤Ë¡×¡¡¹â»ÔÁáÉÄ»á¤Î¡È·¿ÇË¤ê¡É²á¤®¤ë¾¾²¼À¯·Ð½Î»þÂå¡¡¡Ö¥Ð¥¤¥¯¤Ë¥Ä¥Ê¥®»Ñ¤Ç1¼¡ÌÌÀÜ¤Ë¸½¤ì¡¢¤·¤«¤âÃÙ¹ï¤·¤Æ¤¤¤¿¡×
¡ÚÁ´2²ó¡ÊÁ°ÊÔ¡¿¸åÊÔ¡Ë¤ÎÁ°ÊÔ¡Û
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛ¡Ê64¡Ë¤Ï21Æü¡¢½°»²Î¾±¡¤Î¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤ÇÂè104Âå¼óÁê¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£Èà½÷¤Ï¤¤¤«¤Ë¤·¤Æ¸¢ÎÏ¤Î³¬ÃÊ¤ò¾å¤êµÍ¤á¤¿¤Î¤«¡Ä¡Ä¡£
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡ÚÈëÂ¢¼Ì¿¿¡Û¡ÖÇòÌµ¹¤»Ñ¡×¤Î¹â»Ô»á¡£¡Ö²Ö²Ç¡×¤ËÊ±¤·¤¿25Ç¯Á°¤Î¥ì¥¢¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¹â»Ô»á¤¬¸½ºß¤ÎÃÏ°Ì¤Ë¾å¤êµÍ¤á¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¿ô¿Í¤ÎÍÎÏ¼Ô¤Î»Ñ¤¬¤Á¤é¤Ä¤¯¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¿¹´îÏ¯¸µ¼óÁê¤È¤Î¡È´Ø·¸¡É¤Ï±ÊÅÄÄ®¤ÇÄ¹¤é¤¯¤µ¤µ¤ä¤«¤ìÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜ»ï¡Ê¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×¡Ë¤â2000Ç¯¤Ë¡Ò¡Ö¿¹ÁíÍý¤Î°¦¿Í¡×¤È¤¤¤¦²øÊ¸½ñ¤ò»µ¤«¤ì¤¿¡Ö¹â»ÔÁáÉÄ¡×·ãÅÜ¡Ó¤È¤Îµ»ö¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢
¡Ö¿¹¤µ¤ó¤ÈÆó¿Í¤Ç¿©»ö¤ò¤·¤¿¤³¤È¤µ¤¨¤Ê¤¤¡×
¡¡¤Èµ¿ÏÇ¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¹â»Ô»á¡£Æ±¤¸Ç¯¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡Ö½µ´©ÊõÀÐ¡×¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¿¹¤µ¤ó¤È¤ÎÏÃ¤Ê¤ó¤ÆÃ¯¤â¿®¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¨¤Ã¡¢¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¡©¡¡¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£Ç¯¤À¤Ã¤Æ2²ó¤ê¤â°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡ÊÃæÎ¬¡Ë¤À¤¤¤¿¤¤¡¢¿¹¤µ¤ó¤Ë¤Ï¼ºÎé¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤Î¥¿¥¤¥×¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×
¡Ò½÷¤Ï¤È¤Æ¤âÈá¤·¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡Ó
¡¡¾ï¤Ë¤½¤¦¤·¤Æ¡È»¨²»¡É¤ò¿¶¤êÊ§¤Ã¤Æ¤¤¿¹â»Ô»á¤Ï¡¢¼«Ãø¡Ø30ºÐ¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¥£¡Ù¤Ç¶½Ì£¿¼¤¤¤³¤È¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Î¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿Åö»þ¤Î¤³¤È¡¢Çä¤ì¤Æ¤¤¤ë½÷À¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤ÏÈÖÁÈ¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ê¤É¤È¡È¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡É¤È¤Î¤¦¤ï¤µ¤òÊ¹¤¤Ä¤±¤¿Èà½÷¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê´¶³´¤òÊú¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¡Ò»ä¤Ï½÷¤Ï¤È¤Æ¤âÈá¤·¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£»Å»ö¤¬·è¤Þ¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Î¤¤¤Á¤Ð¤óÂçÀÚ¤ÊºÇ¸å¤Î½Ö´Ö¤Ë¡¢°Å¤Ë¥«¥é¥À¤òÍ×µá¤¹¤ëÃË¤â²¼Îô¤À¡£¤¿¤À¡¢¤â¤·¤â»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¤Î»Å»ö¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¥«¥é¥À¤òÅê¤²½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡Ó
¡¡¸å¤Ë¹ñÀ¯¤Ë¿Ê½Ð¡¢¡ÈÀ¯¼£¤Î»Å»ö¤¬¤¹¤Ù¤Æ¡É¤È¤¤¤¦Æü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦¹â»Ô»á¤Ï¡¢¤¤¤«¤Ë¤·¤Æ¸¢ÎÏ¤Î³¬ÃÊ¤ò¾å¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡ÒÊÙ¶¯¤è¤ê¤â¥í¥Ã¥¯¤È¥Ð¥¤¥¯¤¬¹¥¤¤Ç¡Ó
¡¡1961Ç¯3·î7ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÆàÎÉ¸©½Ð¿È¤Î¹â»Ô»á¤Ï¡¢¥á¡¼¥«¡¼¶ÐÌ³¤ÎÉã¡¢ÆàÎÉ¸©·Ù¿¦°÷¤ÎÊì¡¢Äï¤Î4¿Í²ÈÂ²¡£
¡¡³à¸¶»ÔÎ©À¦ËµÃæ³Ø»þÂå¤ÎÆ±µéÀ¸¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡ÖÀ®ÀÓ¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥¬¥êÊÙ¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¹»Â§¥®¥ê¥®¥ê¤Î¿§ÉÕ¤¤Î¥ê¥Ã¥×¤òÀèÀ¸¤Ë¤Ð¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤Î½÷»Ò¤Ç²ó¤·¤¢¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê»Ò¤Ã¤Æ¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤·¤¿¡£À¸ÅÌ²ñ¤Ë¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿Ä¤¬¶¯¤¯¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤â¤¢¤ë½÷À¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¾å¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤Ï¡£¤¿¤À¤¿¤À¶Ã¤¯¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡×
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢Àè¤Î¡Ø30ºÐ¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¥£¡Ù¤Ç¤Ï¡¢
¡ÒÃæ³Ø¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é»ä¤Ï¾¯¡¹¥°¥ì¤¿¡Ó
¡¡¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÌ¾Ìç¡¦ÆàÎÉ¸©Î©À¦Ëµ¹â¹»¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¡¢
¡ÒÊÙ¶¯¤è¤ê¤â¥í¥Ã¥¯¤È¥Ð¥¤¥¯¤¬¹¥¤¤Ç¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢ÌëÃæ¤Ë²È¤òÈ´¤±½Ð¤·¤ÆÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡Ó
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¿À¸ÍÂç³Ø·Ð±Ä³ØÉô·Ð±Ä³Ø²Ê¤Ë¿Ê³Ø¡£
¡Ò¥Ð¥ó¥É¤È¥Ð¥¤¥¯¤ÈÎø¤ËÇ³¤¨¡¢»×¤¤¤Ã¤¤êÀÄ½Õ¤·¤¿¡Ó
¡ÖÌç¤ÎÁ°¤Ç¥¥¹¤·¤Æ¤«¤é½Î¤Ë¡×
¡¡¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤Î¿ÍÀ¸¤Ï¡¢Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢84Ç¯¤Ë5´üÀ¸¤È¤·¤Æ¾¾²¼À¯·Ð½Î¤ËÆþ½Î¤·¤¿¤³¤È¤ÇÂç¤¤¯Æ°¤½Ð¤¹¡£
¡ÖÈà½÷¤ÏÆþ½Î»î¸³¤ò¼õ¤±¤ë»þ¡¢Èà»á¤È¥Ð¥¤¥¯¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¡£Ìç¤ÎÁ°¤Ç¥¥¹¤·¤Æ¤«¤é½Î¤Ë¾è¤ê¹þ¤à¤È¤³¤í¤ò¼é±Ò¤µ¤ó¤¬´Æ»ë¥«¥á¥é¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿ÏÃ¤Ï½ÎÆâ¤Ç¤âÃÎ¤ìÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê3´üÀ¸¤ÎÀçÆ¬¼÷¸²»á¡Ë
¡Ö¹â»Ô¤µ¤ó¤Ï¥Ð¥¤¥¯¤Ë¥Ä¥Ê¥®»Ñ¤Ç1¼¡ÌÌÀÜ¤Ë¸½¤ì¡¢¤·¤«¤â»þ´Ö¤ËÃÙ¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤áÌÌÀÜ¤òÃ´Åö¤·¤¿À¯·Ð½Î¤ÎÀèÇÚ½ÎÀ¸¤È¿¦°÷¤Î¤¦¤Á¡¢°ì¿Í¤Ï¥Ð¥Ä¤ò¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤¦°ì¿Í¤¬¡Ø¤¢¤¢¤¤¤¦¸µµ¤¤Ê¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤¬¤¤¤¿Êý¤¬ÃËÀ½ÎÀ¸¤Î»É·ã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡Ù¤È¥Þ¥ë¤ò¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê¡Ø¾¾²¼À¯·Ð½Î¤È¤Ï²¿¤«¡Ù¡á¿·Ä¬¿·½ñ¡á¤ÎÃø¼Ô¤Ç¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î½Ð°æ¹¯Çî»á¡Ë
¡¡Åö½é¤Ï¿¿·õ¤ËÀ¯¼£²È¤ò»Ö¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸À¤¤Æñ¤«¤Ã¤¿Èà½÷¤ÎÃæ¤Ë¡ÒÆüËÜ¤ÎÀ¯¼£¤òÀµ¤µ¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡Ó¤È¤Î°Õ¼±¤¬²êÀ¸¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢Æþ½Î¤·¤Æ1Ç¯¤¬²á¤®¤¿º¢¡£¤½¤·¤Æ¡¢
¡Ò°ì¶å¶å°ìÇ¯¤ÎÅý°ìÁªµó¤Ë¡¢ÆàÎÉ°ì¶è¤«¤é½ÐÇÏ¤·¤Þ¤¹¡Ó
¡¡Â¾¤Î½ÎÀ¸¤ÎÁ°¤Ç¤½¤¦Àë¸À¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö»ä¤Ï¹ñ²ñµÄ°÷¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¸©µÄÁª¤Ë¤Ï½Ð¤Þ¤»¤ó¡×
¡Ö»ä¤¬¹â»Ô»á¤Ë½é¤á¤Æ²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢86Ç¯¤´¤í¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢ÆàÎÉ¸©Áª½Ð¤Î±üÌîÀ¿Î¼¸µË¡Áê¤ÎÈë½ñ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿ÀÐºêÌÐÀ¸»á¤À¡£
¡Ö¤¢¤ëÆü¡¢½°µÄ±¡Âè2µÄ°÷²ñ´Û¤Ë¡¢ÃÏ¸µ´Ø·¸¼Ô¤Î¾Ò²ð¤Ç±üÌîÀèÀ¸¤ËÌÌ²ñ¤òµá¤á¤Æ¤ä¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡£ÍÑ·ï¤Ï¡Ø¾¾²¼À¯·Ð½Î¤ò´Ö¤â¤Ê¤¯Â´¶È¤¹¤ë¡£À¯¼£²È¤ò»ÖË¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç½¤¶È¤µ¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¤Î¤³¤È¡£¾Ð´é¤ò¿¶¤ê¤Þ¤¡¢¶¯Îõ¤Ê°õ¾Ý¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤½¤Î»þ¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¤è¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡½÷ÀÈë½ñ¤ÈÀÐºê»á¤Ï¡È¹â»Ô»á¤Ë¤¦¤Á¤Î»öÌ³½ê¤ËÆþ¤é¤ì¤¿¤ê¤·¤¿¤éÂçÊÑ¤À¤Ê¡É¤È´¶¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¡£¹â»Ô»á¤ËÂÐ¤·¤Æ±üÌî¸µË¡Áê¤Ï¡¢
¡Ö¡Ø½¤¶È¤¹¤ë¤Ê¤éÀ¯¼£¤Î¸½¾ì¤ò·Ð¸³¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¤è¡Ù¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆÀ¯¼£Åª¤Ë¤ÏÎ©¾ì¤ò°Û¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤À¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¤â¼«Ì±ÅÞÆàÎÉ¸©Ï¢²ñÄ¹¤ÎÀõÀîÀ¶¸©µÄ²ñµÄÄ¹¡Ê¸ª½ñ¤¤¤º¤ì¤âÅö»þ¡Ë¤ËÏ¢Íí¤·¡¢¡Ø¼¡¤Î¸©µÄÁª¤Î¸õÊä¼Ô¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¡Ù¤ÈÍ×ÀÁ¡¢¹â»Ô»á¤Ë¤ÏÀõÀî»á¤òË¬¤Í¤ë¤è¤¦ÅÁ¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£³Î¤«¹â»Ô»á¤Ï¡Ø¾¯¤·¹Í¤¨¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤¿¤Èµ²±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¤½¤ì¤«¤éÆü¤òÃÖ¤«¤º¡¢
¡Ö¹â»Ô»á¤Ï¡Ø»ä¤Ï¹ñ²ñµÄ°÷¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¸©µÄÁª¤Ë¤Ï½Ð¤Þ¤»¤ó¡Ù¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤Ïµ¤¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¸©µÄÁª¤ò¸Ç¼¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ì¤«¤éÀõÀî»á¤È¤Ï¿¼¤¤¿®Íê´Ø·¸¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡ÀõÀî»á¤Ï71Ç¯¤«¤éÆàÎÉ¸©µÄ¡¢81Ç¯¤«¤é93Ç¯¤Þ¤ÇÆàÎÉ¸©µÄ²ñµÄÄ¹¤òÌ³¤á¤¿¡ÖÆàÎÉ¸©À¯¤Î¥É¥ó¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¡ÈÉ½¡É¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÈÎ¢¡É¤Ë¤â´é¤¬Íø¤¯¿ÍÊª¤Ç¡¢
¡Ö91Ç¯¤Ë¤Ï¡¢Åö»þ¡¢»³¸ýÁÈ¼ãÆ¬Êäº´¤ÇÆàÎÉ¤òËÜµòÃÏ¤È¤·¤Æ¤¤¤¿ÁÒËÜÁÈ¤ÎÁÒËÜ¹Ê¸ÁÈÄ¹¤¬È¯µ¯¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ¯¼£ÃÄÂÎ¤Î¥´¥ë¥Õ¥³¥ó¥Ú¤Ë¡ØÀõÀîÀ¶¡¦¼«Ì±ÅÞÆàÎÉ¸©Ï¢²ñÄ¹¡ÙÌ¾¤Î¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¿·Ê¹ÊóÆ»¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀõÀî»á¤Ï¤½¤ÎÃÄÂÎ¤Î²ñ¿©¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÁÈÄ¹¤é¤È¸òºÝ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆàÎÉ¸©À¯´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡Ö¿äÁ¦¾õ¤ËÀèÀ¸¤Î¥µ¥¤¥ó¤¬Íß¤·¤¤¡×
¡¡¹â»Ô»á¤¬ÀõÀî»á¤ò¸å¤í½â¤È¤·¤Æ¹ñÀ¯¤ËÂÇ¤Ã¤Æ½Ð¤ë·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸åÊÔ¡Ú¡ÖÌÜÅª¤ò¿ë¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢À¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Î²¸¤ò¸Ü¤ß¤Ê¤¤¡×¡¡¹â»ÔÁáÉÄ»á¤¬¸øÌÀÅÞ¤ò·ãÅÜ¤µ¤»¤¿¥¦¥é»ö¾ð¡¡¡ÖÎ¢¤Ç¤Ï¸øÌÀÅÞ¤ä³Ø²ñ¤Î¤³¤È¤ò¥Ü¥í¥¯¥½¤Ë¡×¡Û¤Ë¾Ü¤·¤¤¤¬¡¢¤½¤ÎºÝ¡¢Î¢ÀÚ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë±üÌî¸µË¡Áê¤Ï¼Â¤Ï¡¢Èà½÷¤ÎÀ¯·Ð½Î»þÂå¤Î¥¢¥á¥ê¥«ÇÉ¸¯¤ò½ä¤Ã¤Æ¤â°ìÈ©Ã¦¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡ÖºÇ½é¤ËË¬¤Í¤Æ¤¤Æ¤«¤é¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤¿º¢¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿ÌÌ²ñ¤òµá¤á¤Æ¤¤Æ¡Ø¥¢¥á¥ê¥«Ï¢Ë®µÄ²ñ²¼±¡Ì±¼çÅÞ¤ÎÍÎÏ½÷ÀµÄ°÷¡¢¥Ñ¥È¥ê¥·¥¢¡¦¥·¥å¥í¡¼¥À¡¼»á¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆÀ¤¿¡£ºÎÍÑ¤ËºÝ¤·¤Æ¤ÏÆüËÜ¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤Î¿äÁ¦¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿äÁ¦¾õ¤ËÀèÀ¸¤Î¥µ¥¤¥ó¤¬Íß¤·¤¤¡Ù¤ÈÍê¤Þ¤ì¤Þ¤·¤Æ¤Í¡×
¡¡¤È¡¢Àè¤ÎÀÐºê»á¤Ï¸ì¤ë¡£
¡Ö¤·¤«¤·±üÌîÀèÀ¸¤Ï¥·¥å¥í¡¼¥À¡¼»á¤È¤¤¤¦À¯¼£²È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¸¤ß¤¬¤Ê¤¤¡£³°¹ñ¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤À¯¼£²È¤ËÂÐ¤·¡¢¤à¤ä¤ß¤Ë¿äÁ¦¾õ¤ò½ñ¤¯¤Î¤ÏÌµÀÕÇ¤¤À¤È´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡¢ÌÌÅÝ¸«¤Î¤¤¤¤±üÌîÀèÀ¸¤â¤µ¤¹¤¬¤Ë¤¿¤á¤é¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¹â»Ô»á¤«¤é¡Ø¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡Ù¤È¤»¤Ã¤Ä¤«¤ì¡¢¤È¤¦¤È¤¦º¬Éé¤±¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¸åÊÔ¡Ú¡ÖÌÜÅª¤ò¿ë¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢À¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Î²¸¤ò¸Ü¤ß¤Ê¤¤¡×¡¡¹â»ÔÁáÉÄ»á¤¬¸øÌÀÅÞ¤ò·ãÅÜ¤µ¤»¤¿¥¦¥é»ö¾ð¡¡¡ÖÎ¢¤Ç¤Ï¸øÌÀÅÞ¤ä³Ø²ñ¤Î¤³¤È¤ò¥Ü¥í¥¯¥½¤Ë¡×¡Û¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥¥ã¥Ù¥ê¥¹¥È¤È¤â¤¤¤¨¤ë¹â»Ô»á¤Îµ¤¼Á¤ä¸øÌÀÅÞ¤È¤Î¤¢¤Ä¤ì¤¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯Êó¤¸¤ë¡£
¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×2025Ç¯10·î23Æü¹æ ·ÇºÜ
