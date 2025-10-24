第121回ワールドシリーズが24日（日本時間25日）に開幕する。連覇を狙うドジャースと連覇を果たした1993年以来の世界一を狙うブルージェイズが対戦。第1戦の舞台となるロジャーズセンターで23日（同24日）、ブルージェイズのジョン・シュナイダー監督（45）が記者会見を行った。

米国では、エンゼルスからFAになった23年オフ、大谷にとってブルージェイズは移籍候補に挙がった一つ。それだけに、シュナイダー監督にも「2年前、彼がもしかしたらブルージェイズのユニホームを着ていた可能性についてはどう思いますか？」との質問が飛んだ。

指揮官は「どうだろうね。彼と会ったときはすごくいい感触があったし、彼からのフィードバックもポジティブだった。うちの球団やここでのチャンスについても良い印象を持ってくれているように感じたよ。でも、フリーエージェンシーでは選手が何を感じているかなんて本当のところは誰にも分からないし、個人的な要素もたくさん関係してくる。だから“もしあのとき…”なんて考えても仕方ない。今いる26人の選手たちのことを考えるだけだ」と語った。

さらに「彼は本当に素晴らしい選手だよ。彼がうちとのミーティングのときに持っていったブルージェイズの帽子、そろそろ返してくれたらいいんだけどね（笑）。デコイ（Decoy）用のジャケットもね。“もう俺たちの物返してくれよ”って感じさ」と冗談めかしながらも「彼は最高の選手だ。とはいえ、僕たちにも素晴らしいチームと個性的で才能ある選手たちが揃っている。だから、物事はなるべくしてこうなったんだと思うよ」と話した。

会見では「（大谷は）間違いなくエリートの才能だ。上位打線が回ってくるタイミングには特に注意を払わないといけない。どう対処するか、いつ動くかについてはこれまで何度も話し合ってきた。(大谷は)まったく別次元の存在なんだ。フィールド上であんなことができる選手は、そう多くはいない」と徹底マークを誓った。