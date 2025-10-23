「父親」になった自覚、ありますか？生後5ヶ月の子を置いて、県外へ飲みに行く夫【ママリ】

県外に飲みに行く夫にイライラする…

一歳にもなってない子供を置いて県外で元同僚の飲み会を参加しようと思う旦那について。



現在5ヶ月の娘がいるのですが、お盆前頃に仲が良かった元同僚のグループLINEで久々に集まろうという連絡が旦那にあったようです。

私は産後から1人になったり友達と遊びに行く時間も貰ったこともなく、なんなら旦那は仕事で毎月3週間近く家を空けることが多くそれは仕方がないのですが育児やすることにイライラして喧嘩ばかりの毎日を過ごしています。

そんななかお盆帰省前に飲み会の話が出たらしく



前もって報告してるし地元か県外で飲んでくる



と発言されました。

その言葉で私が爆発しそのまま帰省となりました。

怒られるのを分かって「娘を見るから遊んできていいよ」と言いますが娘が産まれてまもない時期に喧嘩で私がお風呂で娘を目視できない状況中に外に出られたり、ミルクなどを求めて声を出してる中ゲームをしてるなど

そういうことから私は旦那に半日でも預けるのは嫌で1人で遊びに行ったことはありません。

また、何があるかわからない中で友達も報告してたら大丈夫でしょと言うのもイライラします。



開催時期は冬のボーナス後らしいので、ボーナスは回収するのと飲みに行っていいけど私たちに何があっても知らないと今寝てる間にLINEにて伝えました。



子どもが小さいとなかなか一人で出かける機会はなくなりますよね。この記事では、夫が県外へ飲みに行くことにイライラするといった投稿を紹介します。子どもが生まれてからワンオペで、ひとりの時間もない投稿者さん。夫は元同僚たちとの飲み会に行くと言い、ご機嫌取りに「遊んできていいよ」と言ってきましたが…。

出産してから自分ひとりの時間がないにもかかわらず、夫だけ自由に飲みに行くのはずるいと感じてしまいますよね。しかし、だからといって「でかけてきていいよ」と言われても、投稿者さんの言い分を聞く限り、現時点では夫には子どもの面倒は無理そうです。せめて数時間だけでも安心して任せられるようになってほしいですが、道のりは遠そうです。

育児を任せられない夫にさまざまな声

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。

代わりに自分の時間ももらうという約束で私ならOKしますが、今の時点で許せないなら、飲み会自体まだ先の話だしそれまでのご主人の姿を見て判断するかもしれません。



仕事で家にいない期間は仕方ないけど家にいるときは家事育児でできることはしてほしいですね。あとはこれからもっと危機感を持たないといけない場面が増えるのでそこもしっかり理解させます。



うちは全然飲み会とか遊びに行ってきて良いよタイプなのでどーぞーって感じです🙂

なんなら里帰り中とかも全然行ってはりました✌️

上の子のときは初めての赤ちゃんとゆうこともあって全然接し方もわからんかったみたいでほとんどお世話しなかったですがさせてないってのもありましたし、出来ひんくて当たり前やと思ってるので🙂

自分がいないときのことを想定して1回どーしたら良いか、どーしてほしいか伝授しといたらどうですか？

ほんで自分も息抜きいけば良いじゃないですか✌️

結婚したからあいつは遊びに誘いづらくなったとか思われるのも嫌ですしね🙂

なんなら旦那おらんほうがご飯テキトーで済むから楽やし行ってきてって感じやし🤣

子ども熱あったりとかでも全然行ってもらってます✌️

旦那いたとこで出来ることないし🤣

生後間もないなら余計に旦那に出来ることって少なくないですか？🤣

うちは2人いますが2人とも乳児期はあたしが基本お世話してましたが刷り込みのように毎日パパの名前を出してたら今は2人とも超パパっ子になって世話せざるを得ん環境になって楽してます😊✌️

なので数年後のために今からパパへの刷り込みをスタートさせましょ笑

本当に同じような産後でした！！！！



そこから数年経って離婚したいとまで思っている私が言います！！！旦那さんに少しでもやらせないとまじで何にも出来ないやらない役立たずになります！！！！

責任感のなさで任せられない気持ちもものすごくものすごくわかります！！！！が、本当に少しずつでもやらせていかないと出来ないままだし、それが続いて子どもはパパ嫌いになるし、こちらがその役立たずのせいでどんなに苦労をしていても、何もやらないがデフォルトなので申し訳なさやありがたみも感じません！！

（最初はまれさんの旦那さんのように多少の申し訳なさの素振りはありました）



今回の飲み会の件がどうという論点とはズレてしまいますが、旦那さんの育児精神を根本から治す必要があると思います、、！！！

飲み会に行くことを「許せない」と感じる人もいれば、「気にしない」という人もいましたね。意見は分かれますが、共通していたのは、夫が子どもの世話をきちんとできるようにしていくべきということ。少しずつやってもらうことで、できることを増やし責任感を持ってもらわないと、今後ずっとこのままというわけにはいきませんよね。



また、投稿者さんの言う通り、飲み会中に何か起きる可能性もゼロではありません。家族を最優先にすることは難しくても、小さな子どもと妻を残すリスクを理解して行動してくれたら、投稿者さんの気持ちも少し軽くなるかもしれませんね。

