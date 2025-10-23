女優の新垣結衣（37）が定番CMから次々と姿を消して、ファンからは嘆きの声が漏れている。

【こちらも読む】星野源「ガッキーとの夜の幸せタイム」告白で注目される“デマ騒動”＆体調不良説との「因果関係」

10月21日に明治の冬季限定チョコレート「メルティーキッス」イメージキャラクターに女優の出口夏希（24）が就任し、新垣から"交代"となったからだ。このCMは2011〜24年まで、新垣が担当していたことから、Xでは《ガッキー》がトレンド入りし、"ガッキーロス"に陥ったファンも多かったようだ。だが、ショックを与えたのは「メルティーキッス」の一件だけではない。

10月15日からは、衣料用柔軟仕上げ剤「ソフラン アロマリッチ」シリーズの新アンバサダーに女優の広瀬すず（27）が就任。新CMも始まって、19年から6年間アンバサダーを務めた新垣が姿を消した。さらに、21年から約4年半ミューズを務めたコーセーのメイクブランド「エスプリーク」も、今年8月から女優の北川景子（39）に交代している。新垣は「エスプリーク」の公式SNSから画像などが消えている。

「明治の場合、新垣さんは今年5月に新商品『生のとき』の広告キャラクターに就任していますから、メーカーとの契約が終わったわけではないでしょう。基本的にCMの契約終了は、タレント側の不祥事がない限りは公表しません。もちろん、過去のアンバサダーが数年後に"復活"するケースもあります。ただ、基本的には新アンバサダーが登場すれば、事実上の降板。新垣さん側からの降板かとみられますが、どのCMも最低数年単位と長いのが特長で、それだけ重宝されていることが分かります」（広告代理店関係者）

■夫・星野源とのプライベートが注目され…

近年はドラマや映画などの出演も控えめだ。連ドラは、23年4月期のフジテレビ系連続ドラマ「風間公親―教場0―」が最後で、映画は昨夏公開のアニメ「きみの色」で声優を務めているが、公の場に出る機会は激減している。一方、ここ数年は21年に結婚した歌手で俳優の星野源（44）とのプライベートの方が話題になっていた。

「23年の年末から新垣と星野には『別居説』や『危機説』がささやかれていたのですが、結果的に週刊誌の取材によって2人は新居に引っ越し、仲は良好だったことが分かった。同時に同年にはビールのCMが降板になったので『妊娠説』も上がりましたが、こちらも発表はなく終わりました。10代から第一線で活躍してきましたから、結婚を機にフリーに転身し、芸能生活をセーブしているとみられますが、セーブだけなら女優業はともかく、CMを減らす必要はない。そのため、徐々にフェードアウトし、"完全引退"を視野に入れているのではないか業界内でささやかれています」（週刊誌記者）

ガッキーファンの心配は尽きない。

◇ ◇ ◇

新垣結衣といえば、夫・星野源の体調も心配だ。関連記事【こちらも読む】星野源「ガッキーとの夜の幸せタイム」告白で注目される“デマ騒動”＆体調不良説との「因果関係」…では、星野に飛び出した体調不良説について伝えている。