2025年に駆け巡っていた星野源さん・新垣結衣さん夫婦の「引退説・隠居説」。2016年に大ヒットしたドラマ『逃げるは恥だが役に立つ』（TBS系）で共演し、2021年に結婚したおしどり夫婦になにが起こっていたのでしょうか。なぜそんな噂が飛び交うようになったのか？そして現時点での信憑性は？◆ライブMCやNHK番組から不穏な空気が蔓延噂の発端は、夫婦それぞれに仕事上で異変が起きていたことです。まず夫・星野源さん。