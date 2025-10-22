ビジョン「One World, Connecting Smiles.(一人でも多くの人を笑顔にし、世界中に幸せの輪を広げていく)」の実現に向けた取り組みを加速させている「サンリオ」

今回、経営方針や事業戦略などの財務情報と非財務情報を統合的にお伝えする「株式会社サンリオ 統合報告書2025」が発行されました。

「株式会社サンリオ 統合報告書2025」概要

トップメッセージサンリオの10年間の長期ビジョンサンリオのIPが愛される仕組み特集(グローバル戦略/グローバルステークホルダー対談/サンリオインク×サンリオ上海COO対談)担当役員が語る戦略サンリオのサステナビリティData(会社情報、財務情報、非財務情報) など

統合報告書（WEB版）

日本語版：https://corporate.sanrio.co.jp/ir/library/integrated-report/

英語版 ：https://corporate.sanrio.co.jp/en/ir/library/integrated-report/

報告書では、10年間の長期ビジョンやサンリオのIPが愛される仕組み、中期経営計画1年目の成果と展望などについて紹介しています。

サンリオの笑顔をつなぐ最新の取り組みをわかりやすく伝える内容になっているのもポイントです。

今後、ステークホルダーとのコミュニケーションをより強化していく予定です。

「サンリオ統合報告書スクール2025 for Kids」の動画を公開

報告書の内容を子どもたちにも親しみを持って理解してもらえるよう「サンリオ統合報告書スクール2025 for Kids」の動画を制作。

YouTube「サンリオキャラクターズ」チャンネルで公開されています。

2025年度は学校を舞台に「ハローキティ」や「ポムポムプリン」たちと一緒に、本報告書の内容が親しみやすくなる動画となっています。

10年間の長期ビジョンやサンリオのIPが愛される仕組み、中期経営計画1年目の成果と展望などについて紹介。

サンリオから発行された「株式会社サンリオ 統合報告書2025」の紹介でした。

