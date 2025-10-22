スティッチ×マーベル限定コラボ、トイサピエンスにて先行販売
スティッチがマーベルの人気キャラクターとマッシュアップした、ホットトイズ限定のシリーズが登場だ。ホットトイズのデフォルメフィギュア「コスビ」ほか、同デザインをモチーフとしたぬいぐるみキーチェーン、ステーショナリー、アパレルなど、幅広いアイテムがラインナップ。2025年10月24（金）より、ホットトイズのフラッグシップ・ストア「トイサピエンス」店頭にて先行販売予定。
マーベルの人気キャラクターとマッシュアップした、ホットトイズ限定デザインのスティッチを、全高約9～12cmのミニフィギュアとして立体化。
ラインナップは、スパイダーマン、アイアンマン、キャプテン・アメリカ、ソー、ロキ、ブラックパンサー、ドクター・ストレンジ、ロケットの格好をしたスティッチの8種。また、レアな確率で出てくるシークレットとして、バイクに乗ったメタリックバージョンのスティッチ／キャプテン・アメリカが存在！
それぞれにトレーディングカードが付属する。パッケージは、中に何が入っているか分からないワクワク感が楽しめるブラインドボックスだ。各2,200円（税込）。
ラインナップ（8種＋シークレット1種）スティッチ／スパイダーマン スティッチ／アイアンマン スティッチ／キャプテン・アメリカ スティッチ／ソー スティッチ／ロキ スティッチ／ブラックパンサー スティッチ／ドクター・ストレンジ スティッチ／ロケット スティッチ／キャプテン・アメリカ（バイク）[シークレット] 【ホットトイズ・ZAKKA】コスビ・ぬいぐるみキーチェーン『マーベル｜スティッチ』
ホットトイズのデフォルメフィギュア「コスビ」シリーズをモチーフに、
マーベルの人気キャラクターとマッシュアップした、ホットトイズ限定デザインのスティッチがぬいぐるみになって登場。大きさは高さ約12cmで、キーチェーンとして使用できるストラップがついている。
ラインナップは、スパイダーマン、アイアンマン、キャプテン・アメリカ、ソー、ドクター・ストレンジ、ロケットの格好をしたスティッチの全6種。パッケージは、そのまま飾っても可愛いウィンドウボックスだ。各3,000円（税込）。
ラインナップ（6種）スティッチ／スパイダーマン スティッチ／アイアンマン スティッチ／キャプテン・アメリカ スティッチ／ソー スティッチ／ドクター・ストレンジ スティッチ／ロケット 【ホットトイズ・ZAKKA】『マーベル｜スティッチ』
コスビ・キーチェーン／コスビ・ステッカー／コスビ・ポストカード／コスビ・クリアファイル
マーベルの人気キャラクターとマッシュアップした、ホットトイズ限定デザインのスティッチが、さまざまなステーショナリー雑貨になって登場！キーチェーンは、スティッチ／スパイダーマン、スティッチ／アイアンマン、スティッチ／キャプテン・アメリカの全3種。ステッカー、ポストカード、クリアファイルは、それぞれ異なるデザインを楽しめる4～6枚セットとなっている。
キーチェーン（全3種）
各1,000円（税込）
ステッカー（4枚セット）
1,800円（税込）
ポストカード（6枚セット）
1,000円（税込）
クリアファイル（4枚セット）
1,800円（税込）【ホットトイズ・アパレル】Ｔシャツ『マーベル｜スティッチ』
ホットトイズがオリジナルで製作した「ホットトイズ・アパレル」より、
マーベルの人気キャラクターとマッシュアップした、ホットトイズ限定デザインのスティッチがＴシャツになって登場！ラインナップは全4種。それぞれサイズはS～XLのユニセックスとなっている。各5,000円（税込）。
ラインナップ（4種）マーベル・ヒーロー スティッチ／スパイダーマン スティッチ／アイアンマン スティッチ／キャプテン・アメリカ 【メタケシ】シリーズ13「マーベル｜スティッチ」
ホットトイズのフラッグシップ・ストア「トイサピエンス」のオリジナル企画、缶ケースと消しゴムをセットした「メタケシ」シリーズに、「マーベル｜スティッチ」が登場！
ラインナップは全10種。缶ケースは、小物入れとしても使用することができ、普段使いしやすいステーショナリーとなっている。パッケージは、中に何が入っているか分からないワクワク感が楽しめるブラインドボックス仕様だ。各750円（税込）。