スズキの「“進化版”ちいさい乗り物」に反響あり！ おひとり様向け＆免許不要の「スズライド2」に「いいじゃん！」の声も！ 安定感バツグンの「四輪車」JMS2025で世界初公開へ

「スズライド2」に「いいじゃん！」の声も！

スズキは、「ジャパンモビリティショー2025」（プレスデー：2025年10月29日〜30日、一般公開日：10月31日〜11月9日）において、「SUZU-RIDE 2（スズライド2）」（コンセプトカー）を世界初公開します。

カッコ良く進化した「スズライド2」

今回の出展テーマには、2025年2月の新中期経営計画で発表されたコーポレートスローガン「By Your Side」が掲げられており、スズキブースでは軽乗用BEVコンセプトモデル「Vision e-Sky」や二輪BEVコンセプトモデル「e-VanVan」、次世代四脚モビリティ「MOQBA（モクバ）2」、さらに船外機などが展示されます。

数多くの注目モデルが並ぶ中、スズライド2が早くも話題になっており、さまざまな反響が寄せられました。

スズライド2は、前回の「ジャパンモビリティショー2023」で披露された「SUZU-RIDE（スズライド）」の進化版にあたります。

スズライドは、電動キックボードと同じ「特定小型原動機付自転車」に分類される一人乗りの電動パーソナルモビリティ。16歳以上であれば運転免許が不要で、ヘルメットの着用が努力義務である点が特徴です。また、四輪のため転倒しにくく、安定した走行が可能となっています。

開発にはスズキの電動車いす「セニアカー」で培った知見が活かされていますが、スズライドでは高齢者だけでなく若者もターゲットにしたスタイリッシュなデザインが採用されたことも特徴です。

そして今回、このスズライドからさらに利便性を高めたスズライド2が登場します。

スズライドではシート兼用だった収納ボックスが、スズライド2ではシート後方に独立したラゲッジスペースとして移動し、買い物かごも積載できるようになりました。

加えて、シート下に小物スペースが新設され、手の届く位置にドリンクホルダーも備わるなど、使い勝手が向上しています。

ボディサイズは全長1350mm×全幅600mm×全高1250mmと非常にコンパクトながら、最大30kgまでの積載が可能。最高速度は時速12km（法規上の上限は時速20km）で、時速6kmの低速モードに切り替えれば歩道も通行できます。

さらに、四輪独立サスペンションの搭載により、段差もスムーズに乗り越えることができ、安定した走行が可能となっています。

デザインもアップデートされ、シニア層から若者まで気兼ねなく乗れるスタイリッシュな外観と、豊富なカラーバリエーションも魅力となるでしょう。

スズキはスズライド2を、日常、商用、レジャーなど様々な場面で楽しく軽快な気分になれるスタイリング、使いやすい荷室、簡単な操作性を備え、利用者の「もっと気軽に移動を楽しみたい」という願いを叶える電動小型モビリティであると説明しています。

なお、ジャパンモビリティショー2025の会場では、このスズライド2に試乗することも可能です。

そんなスズライド2は、ネット上で多くの関心を集めているようです。

「スズライド2、いいじゃん」「気になっている」といった好意的な反応が多く見られ、特に「黄色とオレンジ色がいいなぁ」と、そのスタイリッシュなデザインやカラーリングに注目する声も上がっています。

また、「こういうの待ってた」というコメントに象徴されるように、多様なニーズに応える乗り物として期待が寄せられています。

さらに、「自転車通勤の置き換えに良さそう」といった日常的な用途だけでなく、「足腰が悪く、体幹に不安があり、免許も取れない自分にはこういうのが必要です。貯金します」や「老人になったらスズライド2が欲しい」といった、より切実な移動手段としての可能性を感じている人も多いようです。

加えて、電動キックボードと同じ区分（特定小型原動機付自転車）であることから、「四輪で安定しているこっちが普及した方が遥かに安全で良い」と、その安全性を評価する意見も見られました。

このように多くの注目を集めているため、「販売開始はまだ先なのかな」「スズキさん、まだ発売しないのですか？」と、早期の市販化を望む声が強まっています。