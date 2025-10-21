ギャル曽根、自身が監修した【ローソン】こだわりスイーツを紹介「毎日食べてる」「大好きなの！」

ギャル曽根さんが、自身のYouTubeチャンネルに『【ローソン】10月のオススメ商品16品！爆買い！』という動画をアップ。動画では、ギャル曽根さんが【ローソン】で購入した商品を試食しながら紹介する様子が公開されました。今回はその中から、ギャル曽根さんが考案した商品で、毎日食べているというスイーツをピックアップ♪

ギャル曽根さんは、TBS系の番組『THE神業チャレンジ』の企画で、自身が考案した商品だと説明しつつ「何回も何回も打ち合わせして」「色々試食して、これに決まったの」と、こちらのスイーツを披露。

◼︎ふわとろマシュマロタルト

ローソン / ふわとろマシュマロタルト 生キャラメルソース入 税込322円

ふわとろ食感のマシュマロとタルトを組み合わせたボリューム満点のスイーツ。チョココーティングしたマシュマロをタルトにしていて、ふわパリ食感が楽しめるんだそう。

ギャル曽根さんはワンハンドで食べられる点にもこだわったそうで、「食べ方はマジで、かじってほしい」と話していました！

※沖縄エリアでの販売はなし

◼︎ギャル曽根さん大満足の仕上がり

大きな口を開けて試食したギャル曽根さんは、「結構チョコパリパリにしたくて」「中のキャラメルソースもちょっとビターにした」「だけど結構タルトが甘めだから、甘いの好きな人はいいと思う」「マシュマロもふわふわ系にしてあります」と詳細を教えてくれました。

そして「毎日食べてる」といい、「もう1個食べようかな、大好きなの！（1日）5個くらい食べてる」「自分が食べたいように作ってるから好きなのよ」と笑顔で明かしていました！

9月30日から販売開始されたこちらの商品ですが、ギャル曽根さんによると約1ヶ月ほどの販売になるそうなので、お早めにチェックしてみてくださいね。

■動画もチェック

動画内では、こちらの他にも、ギャル曽根さんが購入した【ローソン】のおすすめの食品を紹介してくれています。ぜひチェックしてみてくださいね。