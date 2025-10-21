&TEAM（エンティーム）のK（ケイ）が、本日10月21日に28歳の誕生日を迎えた。メンバーの公式XではKを祝福し、メンバーからメッセージや秘蔵ショット＆動画が続々と投稿されている。

【動画＆写真】&TEAM Kの誕生日をお祝い！未公開ショット＆動画（8本）／誕生日祝福ショット／王冠を被り、ケーキのろうそくを吹き消すK

■NICHOLAS・YUMA・HARUAは、Kのお茶目な姿を投稿

NICHOLAS（ニコラス）は「最高に面白いKヒョン誕生日おめでとう～～～～」というコメントとともに、壺カルビを蛇に見立てた即席ショータイムなど食事中や練習室でのおもしろ動画を公開。撮影しながら笑うニコラスや他のメンバー声も入っており、Kのムードメーカーな一面が伝わってくる。

YUMA（ユウマ）は、10月28日リリースの韓国1stミニアルバム『Back to Life』“GAZE ver.”のコンセプトフォトで披露した天使姿のKが、羽を揺らしながらスキップする動画を投稿。「HBD」と天使の絵文字を添えて祝福した。

HARUA（ハルア）は、笑顔のKの写真を手描きでデコレーションし、「これからも一緒にたくさん笑い合おうね」と温かなメッセージを寄せている。

■JOとMAKIはKをご飯のお誘い！

グループの最年長、ヒョン（兄）として食事に行くと必ず弟たちに奢るというK。そんなKに「けーひょんお誕生日おめでと～！またおいしいお店たくさん連れてってね」とかわいらしくおねだりしたのは最年少メンバーのMAKI（マキ）。メイク中に目を閉じた寝顔（？）ショットや、「My hobby is くるくる」と英語で語るシュールな動画も投稿し、ファンを笑顔にした。

また、Kの“ご飯友”として知られるJO（ジョウ）は、「今年もおいしいご飯たくさん食べて一緒にファイティン」とコメント。Kと机いっぱいに並んだスイーツのショットをアップした。

■EJ、FUMA＆TAKIからもKへの愛溢れるメッセージ

EJ（ウィジュ）は「いつもいいエネルギーくれて（アリの絵文字）が10（ありがとう）」とユーモアを交えつつ、「これからも一緒に頑張ろうね」とハートの絵文字を添え、Kとの仲睦まじい2ショット3枚を公開。FUMA（フウマ）は「Kヒョオオオオオオオオオン!!!!!誕生日おめでとです」とテンション高めに祝福したあと、「無理しすぎずね！！！！！」とKを気遣う温かいメッセージを添えた。機内食を食べるKとの2ショットも公開している。

メンバーの中で最初に投稿したTAKI（タキ）は、「けいひょんー誕生日おめでとう。これからもずっと一緒にいようね」とコメント。額を出したクールなKと、ボブシルエットでピースするキュートなKという、ギャップあふれる2枚の写真で祝福した。

SNSでは「どの動画も写真も最高すぎる」「お宝Kヒョンをありがとう」「かわいいしか出てこない」「Kくんおもろすぎてずっとニコラスと同じ笑い方してしまった」「“楽しい？”ってMAKIにあやされてて笑う」「“無理しすぎずね”の言葉に深い愛を感じる」「メンバーといる時のKくん、一番楽しそう！」などの声が寄せられ、世界中のファンからKの誕生日を祝うメッセージが殺到している。

■&TEAM Kの祝福ショット＆ムービーが公開

また、グループ公式SNSには、Kの誕生日を祝うかわいらしい祝福ショット＆ムービーが公開されている。