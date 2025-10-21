いよいよ今月23日に迫ったプロ野球のドラフト会議。13日には広島が、創価大の内野手である立石正広の1位指名を公表するなど、各球団による情報戦が大詰めを迎えている。なかでも、ドラフト会議では近年、阪神と巨人が火花を散らしている。過去10年を振り返ると5度も1位指名が重複している。重複したのは佐藤輝明（近畿大→阪神）や浅野翔吾（高松商→巨人）らで、いずれも目玉選手ばかりだ。両球団は、チームの補強ポイントに関係なく、高く評価している選手を獲得する方針が明確になっている。【西尾典文／野球ライター】

10人体制で視察

さらに“共通点”は他にもある。複数のスカウトが対象選手のチェックを重ねている点だ。各球団は、関東地区や関西地区などそれぞれに担当スカウトを配置しており、彼らをまとめるスカウト部長がいるのが一般的だ。

しかし、巨人のスカウトは担当地区を持たないため、様々な地区を回り、複数人で視察する傾向が強い。例えば、ドラフト1位候補である鷺宮製作所の左腕、竹丸和幸が7月の都市対抗予選で投球した際、実に10人体制で視察していた。

阪神は巨人ほどスカウトが多くないが、畑山俊二統括スカウトや東辰弥編成ディレクターら役職者はもちろん、担当ではない地区へ交互に赴き、複数のスカウトで選手の実力や将来性を確認する「クロスチェック」を重ねている。

一方で、ドラフト戦略は大きく異なっている部分もある。それは、1位指名が競合して抽選で外れた後で指名する“外れ1位”や“外れ外れ1位”の選手について、阪神と巨人で判断が分かれている。

阪神は、抽選で外した選手とポジションやカテゴリーが同じ選手を再び指名することが多い一方で、巨人は、抽選で外した選手と異なるポジションやカテゴリーで、評価が高い選手を狙う傾向がある。以下に、両球団の指名傾向を記載した。

〈阪神の指名傾向〉

2018年：センター候補の外野手

藤原恭大（大阪桐蔭→ロッテ）→辰己涼介（立命館大→楽天）→近本光司（大阪ガス）

2019年：高校生右腕

奥川恭伸（星稜→ヤクルト）→西純矢（創志学園）

2021年：高校生右腕

小園健太（市和歌山→DeNA）→森木大智（高知）

2022年：強打者タイプの外野手

浅野翔吾（高松商→巨人）→森下翔太（中央大）

2024年：即戦力候補の左腕

金丸夢斗（関西大→中日）→伊原陵人（NTT西日本）

〈巨人の指名傾向＞

2018年：内野手と外野手を経て、最終的に投手に変更

根尾昂（大阪桐蔭→中日）→辰己涼介（立命館大→楽天）→高橋優貴（八戸学院大）

2020年：野手から投手へ変更

佐藤輝明（近畿大→阪神）→平内龍太（亜細亜大）

2021年：先発左腕からリリーフ右腕へ変更

隅田知一郎（西日本工大→西武）→大勢（関西国際大）

2024年：即戦力左腕から高校生内野手へ変更

金丸夢斗（関西大→中日）→石塚裕惺（花咲徳栄）

強打者タイプの補強は必要

阪神の場合、高校生右腕である西（来季から野手に転向）と森木は、怪我などもあり伸び悩んだものの、近本と森下、伊原は1年目から一軍の戦力として活躍し、期待に応えている。確実に補強したいポジションにこだわり、実力がある選手を獲得してきたドラフト戦略が奏功した結果だろう。

一方、巨人は、最終的に獲得した選手を見ると、阪神に比べて主力に定着している選手は少ないものの、大勢は1年目から抑えとして活躍し、石塚も高卒ルーキーながら一軍昇格を果たしており、必ずしも失敗しているとは言えない。

それでは気になるのが、今年のドラフトだ。過去の傾向を考慮すると阪神と巨人は、冒頭で触れた目玉候補である立石に入札する可能性が極めて高いのではないだろうか。

阪神は森下をはじめ、佐藤と大山悠輔で強力なクリーンアップを誇っているが、佐藤は将来的にメジャー移籍が噂されており、大山も年々成績が下降気味であるため、強打者タイプの補強は必要になるだろう。

一方、巨人も主砲である岡本和真のメジャー移籍が現実味を帯びている。今季途中にトレードでソフトバンクからリチャードを獲得したとはいえ、打線の中軸を担う選手の補強は、大きなポイントとなるだろう。

では、立石を抽選で外した場合、両球団はどのように動くのか。この点についても展望しておきたい。

阪神は、過去の傾向と同様に長打が期待できる内野手に向かうのではないか。そこで名前が挙がるのが、法政大の松下歩叶と日本大の谷端将伍だ。

松下は、東京六大学野球で現役最多の通算11本塁打（10月20日現在）を記録している。今年7月に行われた日米大学野球で大学日本代表の主将を務めるなど、彼のリーダーシップが光った。

谷端は3年生の時に、全国トップレベルを誇る東都大学野球の一部リーグで、春秋連続で首位打者を獲得している。日本大は二部リーグに降格したが、今年の秋季リーグでサイクルヒットを達成した。佐藤や大山の後釜としても、阪神にマッチする人材と言えるだろう。

ドラフト会議での伝統の一戦

巨人についてはどうだろうか。昨年のドラフト会議で1位から3位まで野手を指名しているため、立石を外せば、投手に切り替える可能性は高い。

巨人の球団関係者は、その理由について以下のように話している。

「クライマックスシリーズのファーストステージでDeNAに敗れた後、メジャーでプレーしていた前田健太や、国内FA権を取得した中日の柳裕也について、獲得に向けて調査すると報じられたが、これには反対意見が出ている。前田は来年で38歳になるし、チームには同学年で今季日米200勝を達成した田中将大もいる。柳は過去2年で7勝（10敗）と成績を落としており、本拠地が東京ドームに移ると、ホームランを打たれる確率が高くなるため、さらに厳しくなる。また、高年俸の柳を獲得すると、人的補償が発生し、若手の有望株が流出する恐れがある。巨人の球団内部には、実績があってもベテラン選手の補強は封印すべきだという声が少なくありません」

巨人の「外れ1位候補」としては、明治大の左腕である毛利海大と東北福祉大の右腕、桜井頼之介を挙げたい。

毛利は、今年の東京六大学野球の春季リーグで6勝0敗、防御率1.34という見事な成績を収め、ベストナインと最優秀防御率に輝いた。さらに秋季リーグでは、チームを5季ぶり44度目の優勝に導く活躍を見せた。多彩な変化球に加え、ストレートの球速も向上し、一気に凄みが増した印象を受ける。巨人は左腕の日本人投手が手薄であるため、毛利は補強ポイントに合致している。

桜井は好投手が多い東北福祉大で、早くからエースとして活躍。今年の全日本大学野球選手権では、チームを7年ぶり4度目の優勝に導き、自身も最優秀投手に輝いた。ストレートは常時140キロ台後半をマークし、カットボールといった変化球のレベルが高い。

果たして、両球団は立石に入札するのか、抽選で外れた場合のドラフト戦略はどうなるのか。ドラフト会議を舞台に行われる“伝統の一戦”にぜひ注目していただきたい。

西尾典文（にしお・のりふみ）

野球ライター。愛知県出身。1979年生まれ。筑波大学大学院で野球の動作解析について研究。主に高校野球、大学野球、社会人野球を中心に年間300試合以上を現場で取材し、執筆活動を行う。ドラフト情報を研究する団体「プロアマ野球研究所（PABBlab）」主任研究員。

