¡ØÎ¹¥µ¥é¥À¡Ù¡¢¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦ßÀÅÄ¿òÍµ¤Î¡ÈÌÀ¤ë¤¹¤®¡ÉÃæ·ÑÉÔÉ¾¤ÇÁá¤¯¤â¡Ö¸òÂå¡×µá¤á¤ëÀ¼¡Ä»ëÄ°¼Ô¤«¤éÉü³è¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡ÖÌ¾¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¡×
¡¡9·î13Æü¤«¤é¡¢Ä«¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡ØÄ«¤À! À¸¤Ç¤¹Î¹¥µ¥é¥À¡Ù¡ÊABC¥Æ¥ì¥ÓÀ©ºî¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡¢°Ê²¼¡ØÎ¹¥µ¥é¥À¡Ù¡Ë¤Î¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿7¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖWEST.¡×¤ÎßÀÅÄ¿òÍµ¡£½¢Ç¤¤«¤é1¥«·î·Ð¤Ã¤¿¤¬¡¢Áá¤¯¤â¡È¸òÂåÏÀ¡É¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡ßÀÅÄ¤ÏÈÖÁÈ¤ÎÃæ·Ñ¥³¡¼¥Ê¡¼¤òÃ´Åö¤·¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¥ê¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£10·î18Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤â¡¢ßÀÅÄ¤ÎÃæ·Ñ¤¬ÈÖÁÈ¤òÀ¹¤ê¤¢¤²¤¿¡£
¡ÖÊ¡Åç¸©¤Î¥¹¥Ñ¥ê¥¾¡¼¥È¤ËÃæ·Ñ¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤À¤È¤³¤í¡¢Î¢À¼¤Ç¡Ø¥¢¥í¥Ï¥ª¥¨¡Á¡Ù¤È²Î¾§¤·¡¢¡Ø¥Ï¥ï¥¤¤«¤éÃæ·Ñ¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤È¸À¤¦ßÀÅÄ¤µ¤ó¤Î¾éÃÌ¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»ÜÀß¤Ç¤Ï¥Õ¥é¥À¥ó¥¹¤¬Ì¾Êª¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢ßÀÅÄ¤µ¤ó¤â1»þ´ÖÎý½¬¤·¡¢¥À¥ó¥µ¡¼¤È¤È¤â¤Ë¹ø¤ò»È¤Ã¤¿¥¥ì¤Î¤¢¤ëÍÙ¤ê¤òÈäÏª¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò¤ï¤«¤»¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡ßÀÅÄ¤ÎÌÀ¤ë¤¤¥ê¥Ý¡¼¥È¤ËÌþ¤µ¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢ÊüÁ÷¸å¤ÎX¤Ç¤Ï
¡Ô¤³¤Î茺ÅÄ¤Ã¤Æ¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æß·°æ°ì´õ¤µ¤ó¤«Âç¾ìÈþÏÂ¤µ¤ó¤ÎÃæ·Ñ¤¬¸«¤¿¤¤¤Î¤è¡Ä¤³¤Î¿Í¤Ç¸ÇÄê¤ß¤¿¤¤¤À¤«¤éÌµÍý¤Ã¤Ý¤¤¤±¤É¡Õ
¡Ôß·°æ¤¯¤ó¡¢µ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¡Õ
¡Ô²°³°¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼Æî·½²ð¤Èß·°æ°ì´õ¤Î¥í¡¼¥Æ¸ÇÄê¤ËÌá¤»¡ª¡Õ
¡¡¤Ê¤É¡¢¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î¸òÂå¤òË¾¤àÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£½¢Ç¤¤«¤é1¥«·î¤¬·Ð¤Ã¤¿¤¬¡¢ßÀÅÄ¤ÎÃæ·Ñ¤ËÉÔËþ¤ò»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡ÖßÀÅÄ¤µ¤ó¤Ï½éÅÐ¾ì¤·¤¿9·î13Æü¤«¤é¡¢Ê¼¸Ë¸©¤Î¥ì¥ó¥³¥óÈª¤ÇÅ¥¤ËÂ¤ò¼è¤é¤ì¤ÆÅ¾ÅÝ¤·¤«¤±¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÇÂÎÅö¤¿¤ê¤Ê¥ê¥Ý¡¼¥È¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢Ä«¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢¡ÈÌÀ¤ë¤¹¤®¤ë¡É¼Â¶·¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢SNS¤Ç¤Ï¡Ø¤¦¤ë¤µ¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢10·î4Æü¤ÎÃæ·Ñ¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥²¥¹¥È¤Î¿ÀÈøÉö¼î¡Ê¤Õ¤¦¤¸¤å¡Ë¤µ¤ó¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤ëºÝ¡¢¡Ø¿ÀÈø¤·¤å¡Ä¡Ä¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡¢¿ÀÈøÉö¼î¤µ¤ó¡Ù¤È¸À¤¤´Ö°ã¤¨¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿¾¯¡¹´í¤¦¤¤¥ê¥Ý¡¼¥È¤Ë¥Ò¥ä¥Ò¥ä¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡ØÎ¹¥µ¥é¥À¡Ù¤Î¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ï¡¢¥é¥Ã¥·¥ã¡¼ÈÄÁ°¡¢¸µ¡ÖKAT-TUN¡×¤ÎÃæ´ÝÍº°ì¡¢¤½¤·¤ÆßÀÅÄ¤Ë¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢3¿Í¤È¤ÏÊÌ¤Ë»ëÄ°¼Ô¤«¤é»Ù»ý¤µ¤ì¤ë¡ÈÌ¾¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¡É¤¬¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Ö2024Ç¯8·î¤«¤é2025Ç¯9·î6Æü¤Þ¤Ç¡¢¥â¥Ç¥ë¤Îß·°æ°ì´õ¤µ¤ó¤äÇÐÍ¥¤ÎÆî·½²ð¤µ¤ó¤é¡ØÎ¹¥µ¥é¥À¡Ù¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬½µÂØ¤ï¤ê¤ÇÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤¯¤Ë¡¢ß·°æ¤µ¤ó¤Ï¾þ¤é¤Ê¤¤¿ÍÊÁ¤ÇÃÏ¸µ¤Î¿Í¤Î¤è¤µ¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿¤ê¡¢¿¶Éñ¤ï¤ì¤¿¿©¤ÙÊª¤ò¹ë²÷¤ËÊ¿¤é¤²¤ë»Ñ¤¬»ëÄ°¼Ô¤«¤é¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¡¢³ÆÃÏ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÅÁ¤¨¤ëß·°æ¤µ¤ó¤Î¥ê¥Ý¡¼¥È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤¹¤ë¿Í¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ßÀÅÄ¤µ¤ó¤Î½¢Ç¤È¯É½»þ¤Ë¡¢ß·°æ¤µ¤ó¤Î¸òÂå¤òÀË¤·¤à¸þ¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡¢ßÀÅÄ¤µ¤ó¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤Þ¤À½¢Ç¤¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£ßÀÅÄ¤ÎÌÀ¤ë¤¤¥ê¥Ý¡¼¥È¤¬¤ªÃã¤Î´Ö¤ò¾Ð´é¤Ë¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£