「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２０日正午現在でファナック<6954.T>が「売り予想数上昇」５位となっている。



２０日の東証プライム市場で、ファナックが３日ぶりに急反発。ソフトバンクグループ<9984.T>が８日にスイスの大手重電メーカーであるＡＢＢのロボット事業を買収することを表明したことで、自律的にロボットを制御する「フィジカルＡＩ」に対する関心が高まっている。ファナックはＡＢＢと競合する産業用ロボット大手であり、フィジカルＡＩ関連株として改めて注目を浴びている。ただ、足もとでの株価上昇で利益確定売りも警戒されている様子だ。



出所：MINKABU PRESS