"1日で1000人以上と関係を持った女性"ことお騒がせインフルエンサーのボニー・ブルー（26）が、各地の若者との出会いを目的とした"全英バスツアー"にかかった巨額の費用について明かした。

【写真】人気のない駐車場で不自然に揺れるバス。他、ツアー中に激写された車内のボニーの姿なども

ボニーは、自身の水着姿などをSNSに投稿し、より露骨な有料コンテンツを会員制サイトで販売している。昨秋にイギリスで18歳以上の男子学生を対象に「タダで行為できます」「動画を撮らせて」などと呼びかけて、大勢が殺到する騒ぎを巻き起こしたことを発端に、成人向けコンテンツ業界のトップへと駆け上った。ボニー自身が「月収54万ポンド（日本円にして1億円以上）」と豪語している。

一般人を巻き込む過激な企画で名を上げたボニー。彼女が9月に開催した大型企画が、イギリス9都市をめぐるバスツアーだった。現地事情に詳しいジャーナリストが解説する。

「ボニーは主に新入生との交流を目的として、イギリス各地の大学がある都市をめぐりました。ツアーのために用意した特設サイトには、"一般の方と関係を持たない"というルールが明記されていたとのことですが、それは単なる建前だったようです。

ツアー完了後、イギリスのニュースサイト『ザ・タブ』の取材に対し、ボニーは、『何人と寝たか正確な数は覚えていないけど、60人から70人くらいだと思う』と関係を持った人数をぶっちゃけていました。また、停車中のバスの車体が不自然に揺れ続ける様子なども目撃されています」

約2週間のツアーでかかった費用について、本人が明かしているという。前出のジャーナリストが続ける。

「ボニーは、『ザ・タブ』で、ツアーに10万ポンド（日本円にして約2000万円）を費やしたことも話しています。その内訳も明らかにしており、警備費だけで3万7000ポンド（約750万円）に達し、そこに特製ラッピングバスを用意する費用や燃料代、食事代、宿泊代などが加わっているそうです。

ボニーは、『イギリスの学生は授業では賢いのに、夜になると下品』と満足げに"獲物"を品評しており、『お金をかける価値は十分あった』としています」

内訳の3分の1以上を警備費が占めている。大量のアンチを抱えるボニーは、いまや身の安全を守るのも一苦労のようだ。

「今年7月にイギリスで放送されたドキュメンタリー番組『1000人の男と私：ボニー・ブルーの物語』では、ボニーが大量の脅迫を受けていること、ひとりで外出できない状況であることが明かされていました。

多額の警備費をかけたにもかかわらず、バスツアー中も深刻なトラブルが発生しました。イングランド中部にあるシェフィールドという街で、バスツアーの一環としてナイトクラブでパーティーを開催したところ、参加者の女性から『あなたがフェミニズムを後退させている』と殴られたようです。

なお、このパーティー自体は、性的な行為の禁止を打ち出したものだったといいます」

深刻なトラブルもあったが、ボニーは海外メディアで、バスツアーの次回開催にも意欲を示している。自身の身を危険に晒しながらも、彼女は止まらないのか、もはや止まれないのか──。