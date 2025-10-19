この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

グルメYouTuber・まさみちゃんねるが、動画『【吉野家】朝からご飯が何杯でもいける！ちょいアレンジで爆発的にうまくなる方法！』を公開。今回は、吉野家の朝限定メニュー「塩さば特朝定食」を紹介し、「朝から元気をしっかりチャージできる」と熱く語った。

朝食メニュー全13種類の中から、栄養バランス抜群でしっかり食べられる「塩さば特朝定食」
（税込630円）を注文し、ボリューム満点の内容を丁寧にレポートした。

まずは塩さばの味を「外はこんがり香ばしく、中はふっくらジューシー。程よい脂が広がり塩味は控えめ。素材の旨味もしっかり感じられる」と絶賛。ご飯との相性や、海苔や納豆との組み合わせも丁寧に解説し、「タンパク質やDHA、EPA、ミネラルなどの栄養をバランスよくとれて、朝から元気をしっかりチャージできる」と語った。

見どころは、「究極の卵かけご飯“サンライズ”」のアレンジ。ご飯にしょうゆを混ぜ、溶いた卵を加え「素早く混ぜて完成」と紹介。「ご飯一粒一粒が醤油卵の順にコーティングされ、食べると一口目に卵を感じ、二口目三口目で徐々に醤油を感じるようになる。口の中でグラデーションが起こるのが“まさに究極の卵かけご飯”」とコメントしている。

さらに、ご飯おかわり無料をフル活用し「納豆を無心でよくかき混ぜ、ご飯にのせて食べると、ねっとり濃厚な甘みが、まだ寝抜けの残る朝の体にじんわりと広がりスイッチを入れてくれる」と、その魅力を語った。締めには、ほぐした鯖をご飯にのせ、海苔を散らし、温かいお茶を注ぐ“鯖茶漬け風”で、「すするごとに魚の旨味とお米の甘みが広がる、締めに最高な一杯」としている。

動画の最後には「朝は少し控えめで体に優しいものを求める人にぴったり、自分好みにアレンジもできてコスパも高い」と吉野家朝定食を総括。「少し早起きをして朝からお腹いっぱい食べて一日の活力をチャージするのは、いかがですか」と視聴者に呼びかけ、動画を締めくくった。

