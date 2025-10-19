家でも外でも大活躍！ 性能も見た目も優秀で使いやすい水筒を3つご紹介します。ここでは、便利アイテムに詳しいESSEフレンズエディターの3名に伺いました。

炭酸を入れても吹きこぼれない！保冷炭酸飲料ボトル

収納や動線にこだわった暮らしをSNSに投稿するKEACON（キーコン）さん（40代）。自宅に炭酸水メーカーがあり、外出時に炭酸水を持ち歩きたいときに重宝しているというのは、サーモスの「保冷炭酸飲料ボトル（500mL・税込3300円）」です。

【写真】スポーツドリンクにも対応した水筒

通常、炭酸水を水筒に入れると中身が吹き出す恐れがありますが、この水筒はフタにある炭酸の圧力を逃がす工夫が施されています。

「開けたときに“シュッ"という音とともに圧力を逃がすので、中身が吹き出ることがなく、外でも手軽に炭酸水を楽しめます」（KEACONさん、以下同）

さらにうれしいのが、スポーツドリンクにも対応していること。お子さんが学校に水筒を持っていくときにも愛用しているのだとか。

「一般的な水筒は塩分でサビが発生する恐れがあり、使用できないものも多いので助かっています」

※ 温めたスポーツドリンクは入れないでください

※ 使用後は十分な手入れが必要です

ワンタッチであけられる水筒を10年近く愛用

サーモスの「真空断熱ケータイマグ（500mL・税込3630円※現行モデル）」シリーズを使い始めてもうすぐ10年になるのは、夫婦ふたり暮らしの堀中里香さん（50代）。

「レトロなチェック柄を色違いで買いました。子どもの頃の水筒の柄に似ているところが、童心に返れてお気に入り。水玉模様と無地も追加して、気分で使い分けています」（堀中さん、以下同）

しっかりと保冷・保温されるうえ、ワンタッチであけられてロックもできるので、カバンの中で勝手に開いてしまうこともないそう。定期的にパッキンを交換して、大事に使っているといいます。

「クルマや電車の移動時に持ち歩くだけでなく、家でも愛用しています。仕事をするときはその日の飲み物を入れて仕事部屋に、具合が悪いときは枕元に置いて水分補給に。毎日の生活に欠かせないものになっています」

飲みきれる200mLサイズが決め手！

ライフオーガナイザーの名倉永利子さん（40代）が愛用している水筒は、保温・保冷に対応した、象印のステンレスマグ（購入当時・税込2550円）。容量はたったの200mLですが、このミニサイズこそ、使い続けているいちばんの理由だといいます。

「以前は大きな水筒を使っていましたが、カバンの中でかさばって重たいうえ、飲みきれず持ち帰ることが多かったです。しかし、この水筒は小さめのためムダがなく、重さもまったく気になりません」（名倉さん、以下同）

このコンパクトさと携帯性のよさはほかには代えられないそう。カバンにポイッと入れられる手軽さで、出番が多いのも魅力です。

「出先で薬を飲むための白湯を持ち歩いたり、ランチタイムにお弁当と一緒に粉末スープを溶かすためのお湯を入れたり。必要な分だけサッと持ち運べて、すぐに使いきれます」

見た目も機能もスタイリッシュな水筒を、皆さんも探してみてはいかがでしょうか。

※ 紹介したアイテムは、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください

※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください