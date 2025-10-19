【ローソンストア100×ドラゴンクエスト】限定フードやくじが登場♡
ローソンストア100が、10月30日（木）発売のHD-2D版『ドラゴンクエストI＆II』と夢のコラボを展開します♡10月22日（水）から11月11日（火）まで、ゲームの世界観を再現したフードや缶バッジ付きドリンクが登場！さらに限定グッズが当たるレシートスタンプキャンペーンや、“レベルアップ音”が鳴る楽しい仕掛けまで。ドラクエファンにはたまらない内容が盛りだくさんです♪
ゲームの世界を再現した限定フード♡
ロトのしるしパン クリーム入り
キラキラ海底ゼリー
ロトの子孫おにぎり 鮭＆塩昆布
ローレシア王子のおにぎり カツ煮玉子とじ
サマルトリア王子のおにぎり チキンライス
ムーンブルク王女のおにぎり おぼろ&しそご飯
サマルトリア王女のおにぎり もち麦入り野沢菜たくあん
左 スライムむしパン ミルクセーキ風味/右 スライムベスむしパン カスタードプリン風味/中 メタルスライムむしパン コーヒー風味
「ロトのしるしパン」（税込149円）や「キラキラ海底ゼリー」（税込214円）をはじめ、人気キャラをイメージしたおにぎりも登場！
「ローレシア王子のおにぎり」（税込216円）や「ムーンブルク王女のおにぎり」（税込194円）など、見た目も可愛くボリューム満点です。
さらに「スライムむしパン」シリーズ（各税込149円）は、昭和レトロ風味でどこか懐かしい味わい♡全種コンプリートしたくなるラインナップです♪
フレッシュネスバーガーの新作♡秋姫の甘酸っぱさが広がる限定レモネード登場
スタンプでドラクエグッズが当たる！
対象商品を購入してスタンプを集めると、豪華賞品が当たるチャンス！「ロトの兜」「ロトの剣」「ゆらゆらグラス」など、ファン垂涎のアイテムがラインナップ。
1スタンプから応募OKで、パンやコラボフード・ドリンクが対象です。さらに11月1日(土)からは、1回税込750円の“ドラゴンクエストふくびき所スペシャル～ロトの伝説ふたたび編～”も開催。
音楽入りのA賞「めざまし時計」など、ワクワクが止まりません♪
レジ音もレベルアップ!? SNSキャンペーンも
期間中、コラボ商品を購入するとレジから「レベルアップ音」が流れる特別演出も♪また、公式X（旧Twitter）ではフォロー＆リポストで「ドラゴンクエスト」グッズが当たるチャンスも。
毎週1名、全3回の抽選で当たるので、ぜひチェックしてみて。限定グッズを手に入れて、HD-2D版『ドラゴンクエストI＆II』発売に向けて気分を高めましょう♡
© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SPIKE CHUNSOFT/SQUARE ENIX
ドラクエの世界を日常に♡
『ドラゴンクエストI＆II』の発売を記念した今回のコラボは、食べて・集めて・聴いて楽しめる特別企画。懐かしさと新しさが融合したHD-2Dの世界を、ローソンストア100でリアルに体感できます♡
キャンペーンは11月11日（火）までの期間限定。ぜひお気に入りのフードを手に取りながら、ドラクエの冒険気分を味わってみてくださいね♪