今【GU】で売れまくってます、、！ プチプラ × おしゃれ♡「大人気チュニック」

昨年あたりから、再び注目されているチュニック。【GU（ジーユー）】にも、着回し力抜群の2ピースタイプや軽やかな素材を使った春夏向けの一枚、人気ブランドとのコラボアイテムなど、バリエーションが豊富に揃っています。体型カバーとおしゃれ見えを両立できるのも、チュニックの魅力かも。今年の春は、チュニックで今っぽいスタイルを楽しんでみては。

重ねるだけでこなれる！ 着回し自在のチュールチュニック

【GU】「2ピースチュールチュニック」\2,490（税込）

ノースリーブインナーとチュール素材のチュニックがセットになった、着回し力の高いアイテム。それぞれ単体でも使えるため、コーデの幅が広がります。カーディガンやシャツを羽織るのはもちろん、Tシャツの裾からチュールをのぞかせれば、今っぽいレイヤードスタイルに。腰まわりが隠れる丈感なのも嬉しいポイント。

透かし編みで軽やかに！

【GU】「透かし編みニットキャミソールチュニック」\2,490（税込）

細やかな編み模様が上品な印象の透かし編みニットチュニックは、レイヤードに大活躍。インナーを変えることで、ロングシーズン長く着回せます。前ボタンを開ければジレ風の着こなしも。ワイドボトムと合わせても、ウエストよりやや高めの切り替えデザインで、すっきりとしたシルエットに仕上がります。ブラックを選べば、より大人っぽい印象に。

ほどよい甘さのキャミソールチュニック

【GU】「キャミソールチュニック」\2,490（税込）

軽やかなコットン混素材とティアードデザインで、ほどよいボリューム感と華やかさを演出する一枚。胸元のリボンも控えめで、甘くなりすぎないのが魅力です。ふんわりとしたAラインシルエットが、お腹まわりをさりげなくカバー。シンプルにストレートジーンズを合わせるのはもちろん、GU公式サイトによると「バギージーンズやバルーンパンツなど、ボリュームのあるボトムスと合わせるのもおすすめ」だそう。

1枚で決まる上品チュニック

【GU】「バルーンスリーブチュニック by rokh」\2,990（税込）

人気ブランド【rokh（ロク）】とのコラボアイテム。ボリュームのある袖や裾に向かって広がるペプラムデザインは甘くなりがちですが、ブラックやダークグリーンを選べば、ジャカード素材の上品な質感も相まって落ち着いた印象に仕上がります。一枚で存在感があり、ジーンズでカジュアルに着こなすほか、きれいめなボトムスを合わせればお出かけにも活躍する一枚です。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：福西 やすよ

16年間のアパレル販売員経験後に、ライター業を開始。ファッション、接客販売、美容、転職、子育てなどの分野をメインに記事を執筆中。