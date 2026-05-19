パパ譲りの鼻高ベビー、1年後の成長した姿に800万再生「骨格が異次元」「もうイケメンやないか！」
生まれたばかりとは思えないほど、すっと通った高い鼻筋が特徴的な赤ちゃんの横顔。ママも思わず「人生２周目…？」と思ったその凛々しい顔立ちが、１年後どうなったかを紹介したビフォーアフターに800万再生を超える反響があり、「ええー!! 新生児のときからこんなに鼻が高いんですね」「骨格が異次元！」「もうイケメンやないか!!」など驚きの声が寄せられている。投稿者のママに話を聞いた。
【写真】「骨格が異次元」鼻高ベビーの1年後とは…？
■新生児とは思えない顔立ち「“人生2周目”と思わせる貫禄が…（笑）」
――生まれてすぐみんなの目を引いた我が子の高い鼻筋。それが1年後にどうなったか…という変化を紹介したリールに大きな反響が寄せられています。
「当時、産院で看護師さんから『鼻が高いですね』と言われたのですが、その時は正直お世辞かなと思っていました。ただ、成長するにつれて『もしかしたら、本当に高い方なのかな？」と気になるようになりまして…。世間的にどう見えるのか知りたくて、リールにしてみました』
――１年での変化にも驚きましたが、やはり新生児の時の横顔はすごくインパクトがありました。
「実は、主人の鼻にそっくりなんです（笑）」
――なるほど、お父さま譲りなのですね！ 投稿文には「生まれたばかりの頃は『どうなるんだろう』って思ってたけど…」という、ご心境も綴られていました。
「生まれたばかりだというのに、なぜか“人生2周目”と思わせる貫禄があったので、いわゆる“おじさんフェイス”に見えていました（笑）。鼻が高く、顔立ちがはっきりしていたので、そう見えたのかもしれません。『これから、どんな顔に変わっていくんだろう』と、少し不思議な気持ちで見守っていました」
――あれから1年3ヵ月。息子さんもすくすくと成長され、顔立ちにもまた変化があったことと思います。
「１歳近くまでずっと一重だったのですが、ある日突然二重になり、『誰!?』と思ったのをよく覚えていますね（笑）。以前はむちむちしており、おっとりとした印象の子でしたが、だんだん顔立ちがすっきりしてきたように感じます。もちろん一重の時期も含めて、どの瞬間も可愛くて大切な思い出です」
――鼻高のハンサムベビーから、可愛らしいお顔立ちに変化された息子さん。キュートな笑顔も印象的ですが、ママから見てどのような男の子でしょうか。
「“ハンサムベビー”と言っていただけて嬉しいです！ ありがとうございます。９ヵ月で歩き始めたこともあり、やんちゃになるだろうなと覚悟していましが、想像以上に元気いっぱいな子で…。てんやわんやな毎日を過ごしています」
――それは目が離せませんね。
「最近は、朝起きるとすぐ玄関のベビーカーに乗り込み、まだパジャマなのに『早く出かけよう！』とアピールしてきます（笑）。大変なこともありますが、これからも元気にのびのびと、自分らしく成長してくれたら嬉しいです」
■新生児とは思えない顔立ち「“人生2周目”と思わせる貫禄が…（笑）」
――生まれてすぐみんなの目を引いた我が子の高い鼻筋。それが1年後にどうなったか…という変化を紹介したリールに大きな反響が寄せられています。
「当時、産院で看護師さんから『鼻が高いですね』と言われたのですが、その時は正直お世辞かなと思っていました。ただ、成長するにつれて『もしかしたら、本当に高い方なのかな？」と気になるようになりまして…。世間的にどう見えるのか知りたくて、リールにしてみました』
――１年での変化にも驚きましたが、やはり新生児の時の横顔はすごくインパクトがありました。
「実は、主人の鼻にそっくりなんです（笑）」
――なるほど、お父さま譲りなのですね！ 投稿文には「生まれたばかりの頃は『どうなるんだろう』って思ってたけど…」という、ご心境も綴られていました。
「生まれたばかりだというのに、なぜか“人生2周目”と思わせる貫禄があったので、いわゆる“おじさんフェイス”に見えていました（笑）。鼻が高く、顔立ちがはっきりしていたので、そう見えたのかもしれません。『これから、どんな顔に変わっていくんだろう』と、少し不思議な気持ちで見守っていました」
――あれから1年3ヵ月。息子さんもすくすくと成長され、顔立ちにもまた変化があったことと思います。
「１歳近くまでずっと一重だったのですが、ある日突然二重になり、『誰!?』と思ったのをよく覚えていますね（笑）。以前はむちむちしており、おっとりとした印象の子でしたが、だんだん顔立ちがすっきりしてきたように感じます。もちろん一重の時期も含めて、どの瞬間も可愛くて大切な思い出です」
――鼻高のハンサムベビーから、可愛らしいお顔立ちに変化された息子さん。キュートな笑顔も印象的ですが、ママから見てどのような男の子でしょうか。
「“ハンサムベビー”と言っていただけて嬉しいです！ ありがとうございます。９ヵ月で歩き始めたこともあり、やんちゃになるだろうなと覚悟していましが、想像以上に元気いっぱいな子で…。てんやわんやな毎日を過ごしています」
――それは目が離せませんね。
「最近は、朝起きるとすぐ玄関のベビーカーに乗り込み、まだパジャマなのに『早く出かけよう！』とアピールしてきます（笑）。大変なこともありますが、これからも元気にのびのびと、自分らしく成長してくれたら嬉しいです」