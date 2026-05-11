「信じらんない、気持ち悪い」毎晩の夜ランは浮気だった…探偵の調査で暴かれた夫の裏の顔
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PIO探偵事務所が「【浮気調査】夜ランの真実…欠かさないトレーニング｜PIO探偵事務所」と題した動画を公開した。夫の「夜のランニング」を不審に思った妻からの依頼により、探偵が尾行調査を実施し、決定的な浮気の証拠を突き止める様子が収められている。
動画は、妻が探偵事務所を訪れる場面からスタート。夫は2年前の健康診断でメタボを指摘されて以来ランニングを始めたが、最近は毎日2時間以上帰ってこず、帰宅後も「ウキウキしている」という。不審に思った妻の依頼を受け、探偵が尾行を開始すると、夫は夜の街で女性と合流。ランニングウェア姿の二人は親しげな様子で走り、そのまま女性のマンションへと消えていった。
後日、調査報告を受けた妻は証拠の映像を確認し、「信じらんない」「気持ち悪い」と驚愕。「お前らも運動しろ」と長男に言っていた夫の裏切りを知り、「呆れるというか、言葉もないです」と怒りを滲ませた。
調査から4ヶ月後、妻から探偵へ事後報告の電話が入る。決定的な証拠を突きつけられた夫は動揺し、しどろもどろになっていたという。妻はすでに離婚を決意し、弁護士を通じて夫と浮気相手の双方に慰謝料を請求中だと明かし、探偵への深い感謝とともに毅然と前へ進む姿が印象的な結末となっている。
動画は、妻が探偵事務所を訪れる場面からスタート。夫は2年前の健康診断でメタボを指摘されて以来ランニングを始めたが、最近は毎日2時間以上帰ってこず、帰宅後も「ウキウキしている」という。不審に思った妻の依頼を受け、探偵が尾行を開始すると、夫は夜の街で女性と合流。ランニングウェア姿の二人は親しげな様子で走り、そのまま女性のマンションへと消えていった。
後日、調査報告を受けた妻は証拠の映像を確認し、「信じらんない」「気持ち悪い」と驚愕。「お前らも運動しろ」と長男に言っていた夫の裏切りを知り、「呆れるというか、言葉もないです」と怒りを滲ませた。
調査から4ヶ月後、妻から探偵へ事後報告の電話が入る。決定的な証拠を突きつけられた夫は動揺し、しどろもどろになっていたという。妻はすでに離婚を決意し、弁護士を通じて夫と浮気相手の双方に慰謝料を請求中だと明かし、探偵への深い感謝とともに毅然と前へ進む姿が印象的な結末となっている。
YouTubeの動画内容
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