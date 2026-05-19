5Ç¯¸å¤ÏÃå¤é¤ì¤Ê¤¤¡©¡È¹õÎò»Ë²½¤·¤½¤¦¤ÊÉþ¡É¤ÎÆÃÄ§¡£40Âå¤¬½ÅÊõ¤¹¤ë¡ÖÆó¤ÎÏÓ±£¤·¤Î¿À¥¢¥¤¥Æ¥à¡×¤âÍ×Ãí°Õ
¡¡¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡õ¥é¥¤¥¿¡¼¤Î³ÑÍ¤±§»Ò¡Ê¤¹¤ß¤æ¤¦¤³¡Ë¤Ç¤¹¡£
¡¡Î®¹Ô¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢²á¤®µî¤ì¤Ð¡Ö¤Ê¤¼¤¢¤ó¤Ê¤ÎÃå¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡Ä¡Ä¡©¡×¤È»×¤¦¤â¤Î¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»þÂå¤¬¤¤¤¯¤é¿Ê²½¤·¤è¤¦¤È¤â¡¢¸å¤Ë¹õÎò»Ë²½¤¹¤ë¥È¥ì¥ó¥É¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¸å¤òÀä¤¿¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢²áµî¤ÎÎ®¹Ô¤«¤éÆÉ¤ß²ò¤¯¡Öº£¤Ï¿Íµ¤¤ÎÉþ¤À¤±¤É¡¢¸å¡¹¤Ç¹õÎò»Ë²½¤·¤ä¤¹¤¤¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÆÃÄ§¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¹õÎò»Ë²½¤¹¤ëÉþ¤È¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤Éþ¤Ï²¿¤¬°ã¤¦¡©
¡¡¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥È¥ì¥ó¥É¤Ç¤Ï²¿Ç¯¤«¤Ë°ìÅÙ¡¢¤½¤Î»þÂå¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥á¥¬¥Ò¥Ã¥Èµé¤Î¥È¥ì¥ó¥É¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿»Â¿·¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¡¢ÁÇºà¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÜ¿·¤·¤¤¤â¤Î¤«¤é¡¢Ãå¤ë¤À¤±¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ë¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤â¤Î¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÆ°¤¤ä¤¹¤¯¤Æ³Ú¤Á¤ó¤È¤¤¤Ã¤¿²÷Å¬¤ÊÉþ¤¬¡¢¥Ö¡¼¥à¤Ë¾è¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£²áµî¤ÎÎã¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢2000Ç¯Âå½é´ü¤Î¥¹¥¥Ë¡¼¥Ñ¥ó¥Ä¤Ï¡ÖºÙ¸«¤¨¤Ç¤¤ë¡×¤È¥á¥¬¥Ò¥Ã¥È¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡¡¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¥Ö¡¼¥à¤¬²á¤®µî¤ë¤È°ìµ¤¤Ë¸Å¤¯¸«¤¨¤ë¡£¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¢¤ó¤Ê¤ÎÃå¤Æ¤¤¤¿¤Î¡©¡×¤È¡¢µ¿Ìä¤Ë»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢²ÖÊÁ¤Î¥¹¥¥Ë¡¼¥Ñ¥ó¥Ä¡¢¥ï¥¤¥ä¡¼Æþ¤ê¤Î¥Ø¥¢¥«¥Á¥å¡¼¥·¥ã¡¢¥®¥ê¥·¥ã¿ÀÏÃ¤Ë½Ð¤Æ¤¤½¤¦¤Ê¥°¥é¥Ç¥£¥¨¡¼¥¿¡¼¥µ¥ó¥À¥ë¤Ê¤É¡£¤É¤ì¤â²áµî¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¤±¤É¡¢º£¸«¤ë¤È¡Ä¡Ä¤Á¤ç¤Ã¤È¥À¥µ¤¯´¶¤¸¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¥È¥ì¥ó¥É¸å¤â»Ä¤êÂ³¤±¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤³¤ì¤é¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï²¿¤¬°ã¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¹õÎò»Ë²½¤·¤ä¤¹¤¤¥È¥ì¥ó¥É¤Ï¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÇÉ¼ê¤Ê¤â¤Î¤äÆÈÆÃ¤Î·Á¾õ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£·Á¾õ¤¬ÆÈÆÃ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ö¡¼¥à¤¬½ª¤ï¤êÎäÀÅ¤µ¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¸«¤ë¤È¡¢ÊÑ¤Ë´¶¤¸¤ä¤¹¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤Ï¡¢¸½ºß¤Î¥È¥ì¥ó¥É¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£2026Ç¯¸½ºß¤âÎ®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¾ÍèÅª¤Ë¹õÎò»Ë²½¤·¤½¤¦¤Ê¤â¤Î¤òÆÈÃÇ¤ÈÊÐ¸«¤Ç¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¡¡¡¥«¥Ã¥È¥¢¥¦¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥È¥Ã¥×¥¹
¡¡¸ª¤ä¹ø¡¢¶»¤¢¤¿¤ê¤Î°ìÉô¤¬Ïª½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¥«¥Ã¥È¥¢¥¦¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤Ï¡¢¿Íµ¤¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¡£¤·¤«¤·¡¢ÉôÊ¬Åª¤ËÈ©¤¬¸«¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢º£¤Ï²Ä°¦¤¯¸«¤¨¤Æ¤â5Ç¯¸å10Ç¯¸å¤Ë¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤ª¤«¤·¤¤ÉþÁõ¤È¤·¤Æ¸«¤é¤ì¤½¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤È¤¯¤Ë¶»¸µ¤À¤±³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¥È¥Ã¥×¥¹¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ï¡¢°ìÊâ´Ö°ã¤¨¤ë¤È²¼ÉÊ¤Ê°õ¾Ý¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÇÃí°Õ¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡ºòº£¤ÏÈ©¸«¤»¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Î®¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ö¡¼¥à¤¬²á¤®µî¤Ã¤ÆÎäÀÅ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¢¤ó¤Ê²¼Ãå¤ß¤¿¤¤¤Ê³Ê¹¥¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡Ä¡Ä¡©¡×¤È¡¢ÀÖÌÌ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤ÊÌ¤Íè¤¬¸«¤¨¤Þ¤¹¡£¥·¥¢¡¼¥·¥ã¥ÄÄøÅÙ¤Ê¤éOK¤Ç¤¹¤¬¡¢¹ø¤¬Ïª½Ð¤·¤¿Ä¶¥Ï¥¤¥ì¥°¥Ü¥Ç¥£¥¹¡¼¥Ä¤Þ¤Ç¤¤¤¯¤È¡¢¾Íè¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅö»þ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«ÊÖ¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢¹¶¤á¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤¹¤®¤¿¡Ä¡Ä¤È¡¢¸å²ù¤·¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢¤½¤¦¤Ê¤ë¾Íè¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë³Ð¸ç¤ò»ý¤Á¡¢º£¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¡¢¡¡Âç¤¤Ê¥Ñ¥Õ¥¹¥ê¡¼¥Ö¥¢¥¤¥Æ¥à
¡¡¤â¤¦°ì¤Ä¤Ï¡¢Âµ¥³¥ó¥·¥ã¥¹¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¡£¤È¤¯¤Ë¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤Î¥É¥ì¥¹¤Î¤è¤¦¤ÊÂç¤¤Ê¥Ñ¥Õ¥¹¥ê¡¼¥Ö¤Ï¡¢º£¤Ç¤³¤½²Ä°¦¤é¤·¤¯¸«¤¨¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤â¥Ö¡¼¥à¤¬²á¤®¤ë¤È¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡Âµ¥³¥ó¥·¥ã¥¹¼«ÂÎ¤Ï2015Ç¯Á°¸å¤«¤é½ù¡¹¤Ë¥Ö¡¼¥à¤¬¿»Æ©¤·¡¢º£¤Ç¤ÏÄêÈÖ²½¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢Âµ¤Ë¾®¤µ¤Ê´Ý¤ß¤¬¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¥Æ¥¤¥¹¥È¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤Ï¡¢¾å½Ò¤·¤¿¤è¤¦¤ÊÂç¤¤Ê¥Õ¥ê¥ë¤ä¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥Ñ¥Õ¥¹¥ê¡¼¥Ö¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤¦¤¤¤¦´Å¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¯¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÆ´¤ì¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤·¤«¤â¡¢Î®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÌÈºáÉä¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢Âç¿ÍÀ¤Âå¤âÆ²¡¹¤È¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤Ê³Ê¹¥¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¤«¤é¡£
¡¡Î®¹Ô¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢²á¤®µî¤ì¤Ð¡Ö¤Ê¤¼¤¢¤ó¤Ê¤ÎÃå¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡Ä¡Ä¡©¡×¤È»×¤¦¤â¤Î¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»þÂå¤¬¤¤¤¯¤é¿Ê²½¤·¤è¤¦¤È¤â¡¢¸å¤Ë¹õÎò»Ë²½¤¹¤ë¥È¥ì¥ó¥É¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¸å¤òÀä¤¿¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢²áµî¤ÎÎ®¹Ô¤«¤éÆÉ¤ß²ò¤¯¡Öº£¤Ï¿Íµ¤¤ÎÉþ¤À¤±¤É¡¢¸å¡¹¤Ç¹õÎò»Ë²½¤·¤ä¤¹¤¤¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÆÃÄ§¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥È¥ì¥ó¥É¤Ç¤Ï²¿Ç¯¤«¤Ë°ìÅÙ¡¢¤½¤Î»þÂå¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥á¥¬¥Ò¥Ã¥Èµé¤Î¥È¥ì¥ó¥É¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿»Â¿·¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¡¢ÁÇºà¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÜ¿·¤·¤¤¤â¤Î¤«¤é¡¢Ãå¤ë¤À¤±¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ë¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤â¤Î¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÆ°¤¤ä¤¹¤¯¤Æ³Ú¤Á¤ó¤È¤¤¤Ã¤¿²÷Å¬¤ÊÉþ¤¬¡¢¥Ö¡¼¥à¤Ë¾è¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£²áµî¤ÎÎã¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢2000Ç¯Âå½é´ü¤Î¥¹¥¥Ë¡¼¥Ñ¥ó¥Ä¤Ï¡ÖºÙ¸«¤¨¤Ç¤¤ë¡×¤È¥á¥¬¥Ò¥Ã¥È¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡¡¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¥Ö¡¼¥à¤¬²á¤®µî¤ë¤È°ìµ¤¤Ë¸Å¤¯¸«¤¨¤ë¡£¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¢¤ó¤Ê¤ÎÃå¤Æ¤¤¤¿¤Î¡©¡×¤È¡¢µ¿Ìä¤Ë»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢²ÖÊÁ¤Î¥¹¥¥Ë¡¼¥Ñ¥ó¥Ä¡¢¥ï¥¤¥ä¡¼Æþ¤ê¤Î¥Ø¥¢¥«¥Á¥å¡¼¥·¥ã¡¢¥®¥ê¥·¥ã¿ÀÏÃ¤Ë½Ð¤Æ¤¤½¤¦¤Ê¥°¥é¥Ç¥£¥¨¡¼¥¿¡¼¥µ¥ó¥À¥ë¤Ê¤É¡£¤É¤ì¤â²áµî¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¤±¤É¡¢º£¸«¤ë¤È¡Ä¡Ä¤Á¤ç¤Ã¤È¥À¥µ¤¯´¶¤¸¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¥È¥ì¥ó¥É¸å¤â»Ä¤êÂ³¤±¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤³¤ì¤é¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï²¿¤¬°ã¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¹õÎò»Ë²½¤·¤ä¤¹¤¤¥È¥ì¥ó¥É¤Ï¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÇÉ¼ê¤Ê¤â¤Î¤äÆÈÆÃ¤Î·Á¾õ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£·Á¾õ¤¬ÆÈÆÃ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ö¡¼¥à¤¬½ª¤ï¤êÎäÀÅ¤µ¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¸«¤ë¤È¡¢ÊÑ¤Ë´¶¤¸¤ä¤¹¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤Ï¡¢¸½ºß¤Î¥È¥ì¥ó¥É¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£2026Ç¯¸½ºß¤âÎ®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¾ÍèÅª¤Ë¹õÎò»Ë²½¤·¤½¤¦¤Ê¤â¤Î¤òÆÈÃÇ¤ÈÊÐ¸«¤Ç¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¡¡¡¥«¥Ã¥È¥¢¥¦¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥È¥Ã¥×¥¹
¡¡¸ª¤ä¹ø¡¢¶»¤¢¤¿¤ê¤Î°ìÉô¤¬Ïª½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¥«¥Ã¥È¥¢¥¦¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤Ï¡¢¿Íµ¤¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¡£¤·¤«¤·¡¢ÉôÊ¬Åª¤ËÈ©¤¬¸«¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢º£¤Ï²Ä°¦¤¯¸«¤¨¤Æ¤â5Ç¯¸å10Ç¯¸å¤Ë¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤ª¤«¤·¤¤ÉþÁõ¤È¤·¤Æ¸«¤é¤ì¤½¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤È¤¯¤Ë¶»¸µ¤À¤±³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¥È¥Ã¥×¥¹¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ï¡¢°ìÊâ´Ö°ã¤¨¤ë¤È²¼ÉÊ¤Ê°õ¾Ý¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÇÃí°Õ¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡ºòº£¤ÏÈ©¸«¤»¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Î®¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ö¡¼¥à¤¬²á¤®µî¤Ã¤ÆÎäÀÅ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¢¤ó¤Ê²¼Ãå¤ß¤¿¤¤¤Ê³Ê¹¥¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡Ä¡Ä¡©¡×¤È¡¢ÀÖÌÌ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤ÊÌ¤Íè¤¬¸«¤¨¤Þ¤¹¡£¥·¥¢¡¼¥·¥ã¥ÄÄøÅÙ¤Ê¤éOK¤Ç¤¹¤¬¡¢¹ø¤¬Ïª½Ð¤·¤¿Ä¶¥Ï¥¤¥ì¥°¥Ü¥Ç¥£¥¹¡¼¥Ä¤Þ¤Ç¤¤¤¯¤È¡¢¾Íè¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅö»þ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«ÊÖ¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢¹¶¤á¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤¹¤®¤¿¡Ä¡Ä¤È¡¢¸å²ù¤·¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢¤½¤¦¤Ê¤ë¾Íè¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë³Ð¸ç¤ò»ý¤Á¡¢º£¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¡¢¡¡Âç¤¤Ê¥Ñ¥Õ¥¹¥ê¡¼¥Ö¥¢¥¤¥Æ¥à
¡¡¤â¤¦°ì¤Ä¤Ï¡¢Âµ¥³¥ó¥·¥ã¥¹¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¡£¤È¤¯¤Ë¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤Î¥É¥ì¥¹¤Î¤è¤¦¤ÊÂç¤¤Ê¥Ñ¥Õ¥¹¥ê¡¼¥Ö¤Ï¡¢º£¤Ç¤³¤½²Ä°¦¤é¤·¤¯¸«¤¨¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤â¥Ö¡¼¥à¤¬²á¤®¤ë¤È¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡Âµ¥³¥ó¥·¥ã¥¹¼«ÂÎ¤Ï2015Ç¯Á°¸å¤«¤é½ù¡¹¤Ë¥Ö¡¼¥à¤¬¿»Æ©¤·¡¢º£¤Ç¤ÏÄêÈÖ²½¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢Âµ¤Ë¾®¤µ¤Ê´Ý¤ß¤¬¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¥Æ¥¤¥¹¥È¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤Ï¡¢¾å½Ò¤·¤¿¤è¤¦¤ÊÂç¤¤Ê¥Õ¥ê¥ë¤ä¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥Ñ¥Õ¥¹¥ê¡¼¥Ö¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤¦¤¤¤¦´Å¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¯¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÆ´¤ì¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤·¤«¤â¡¢Î®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÌÈºáÉä¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢Âç¿ÍÀ¤Âå¤âÆ²¡¹¤È¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤Ê³Ê¹¥¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¤«¤é¡£