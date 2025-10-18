¤³¤Îµ­»ö¤Ï°Ê²¼¤ÎÆ°²è¤ò´ð¤Ë¡¢Æ°²èÅê¹Æ¼Ô¤Î¾µÂú¤òÆÀ¤¿¾å¤Ç¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¼¹É®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹

³¤³°ÉÔÆ°»ºÅê»ñ²È¤ÎµÜÏÆ¤µ¤­»á¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡Ö¡Ú¥í¥·¥¢¤¬¥Ýー¥é¥ó¥É¤ò¿¯ÈÈ¡ÛÊÆ¹ñ¤ÏÆ°¤¯¤Î¤«¡©¥×ー¥Á¥ó¤ÎËÜÅö¤ÎÁÀ¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤Ç¡¢ºÇ¶á¥¨¥¹¥«¥ìー¥È¤¹¤ë¥í¥·¥¢¤ÎÄ©È¯¹Ô°Ù¤È¡¢¤½¤ì¤¬À¤³¦·ÐºÑ¤äÆüËÜ¤ØµÚ¤Ü¤¹±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È²òÀâ¤·¤¿¡£

ËÁÆ¬¤ÇµÜÏÆ»á¤Ï¡Ö¤³¤ÎÆâÉôÂÐÎ©¤ò°ú¤­µ¯¤³¤¹¤³¤È¤³¤½¤¬¡¢¥×ー¥Á¥ó»á¤Î¿¿¤ÎÁÀ¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£ÉÔ³Î¼ÂÀ­¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¸¤ï¤¸¤ï¤È¤½¤Î·ÐºÑ¤ò¿ª¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥¨¥¹¥È¥Ë¥¢ÎÎ¶õ¤Ø¤Î¥í¥·¥¢·³¿¯Æþ¤ä¡¢¥Ýー¥é¥ó¥É¤Ø¤Î¥É¥íー¥óÆ±»þ¿¯Æþ¤Ê¤É¡¢Î©¤ÆÂ³¤±¤ËÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë»ö·ï¤ò¾ÜºÙ¤Ë¾Ò²ð¡£¤³¤ì¤é¤Ï¡Ö¤¿¤À¤Î¶öÈ¯Åª¤Ê»ö·ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢NATO¤ÎÆâÉô·ëÂ«¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ë¤¿¤á¤ÎÀïÎ¬ÅªÄ©È¯¡×¤À¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£

¼ÂºÝ¤Ë9·î19Æü¤Ë¤Ï¡¢¥í¥·¥¢·³¤ÎÀïÆ®µ¡¥ß¥°31¤¬¥¨¥¹¥È¥Ë¥¢ÎÎ¶õ¤Ç12Ê¬´ÖÈô¹Ô¤·¡¢9·î9Æü¤Ë¤Ï¥Ýー¥é¥ó¥ÉÎÎ¶õ¤Ë20µ¡°Ê¾å¤Î¥É¥íー¥ó¤¬Æ±»þ¤Ë¿¯Æþ¡£¡Ö¥í¥·¥¢¤¬NATO¤Ë¤É¤³¤Þ¤ÇÄ©È¯¤¬ÄÌÍÑ¤¹¤ë¤«¤òËÜÈÖ¤µ¤Ê¤¬¤é¤Ë¥Æ¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖÊªÍýÅª¤Ê¾×ÆÍ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢NATOÆâÉô¤Ë²ºÊØÇÉ¤È¶¯¹ÅÇÉ¤ÎÂÐÎ©¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹ÁÀ¤¤¤â¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£

¤Þ¤¿¡¢µÜÏÆ»á¤Ï¡Ö¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤ÈÆüËÜ¤Ïµ÷Î¥¤¬¤¢¤ë¤«¤é±Æ¶Á¤Ï¾¯¤Ê¤¤¡×¤È¤Î¸«Êý¤òÈÝÄê¡£¡Ö¥Ð¥ë¥È³¤¤Ï¥í¥·¥¢»ºÅ·Á³¥¬¥¹¤ä¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê»º¾®Çþ¤¬ÄÌ¤ëÀ¤³¦¤ÎÊªÎ®¤ÎÂçÆ°Ì®¤À¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢¡Ö¥¬¥½¥ê¥ó¤ä¿©ÎÁÉÊ¡¢ÅÅµ¤Âå¤Ê¤É¡¢²æ¡¹¤ÎÆü¾ïÀ¸³è¤Ë¤âÂçÉý¤ÊÊª²Á¹âÆ­¤È¤¤¤¦·Á¤Ç±Æ¶Á¤¬ÇÈµÚ¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥¹¥¿¥°¥Õ¥ìー¥·¥ç¥ó¡Ê·Êµ¤ÄäÂÚ²¼¤Ç¤ÎÊª²Á¹â¡Ë¡×¤ä¡Ö¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤Ø¤Î°­±Æ¶Á¡×¤Ê¤É¡¢Ê£¿ô¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¶ñÂÎÅª¤Ëµó¤²¡¢¡Ö¥Ð¥¿¥Õ¥é¥¤¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¤Î¤è¤¦¤Ë½ä¤ê½ä¤Ã¤Æ¤¢¤é¤æ¤ë¾¦ÉÊ¤ÎÃÍÃÊ¤ËÇÈµÚ¤¹¤ë¡×¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤¿¡£

°ìÊý¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÃÏÀ¯³Ø¥ê¥¹¥¯¤Î¹â¤Þ¤ê¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö²ÁÃÍ¤ÎÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¸½Êª»ñ»º¤Ç¤¢¤ë¶â¤ËÅê»ñ¤¬½¸¤Þ¤ë¤Î¤Ï¡¢Îò»Ë¤¬¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë²¦Æ»¤ÎÅê»ñ¹ÔÆ°¤À¡×¤È¡¢¥´ー¥ë¥É¤ä¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤Ê¤É¤Î»ñ»ºËÉ±Òºö¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£¡Ö»ä¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¥´ー¥ë¥É¤Î¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥óÇÉ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤â¶â¤ÎÃÏ¶â³ä¹ç¤Î¹â¤¤¥¢¥ó¥Æ¥£ー¥¯¥³¥¤¥ó¤òÊÝÍ­¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿È¤Î¹Í¤¨¤âÈäÏª¤·¤¿¡£

ºÇ¸å¤ËµÜÏÆ»á¤Ï¡Ö¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤Î¶ÛÄ¥¾õÂÖ¤¬²æ¡¹¤ÎÀ¸³è¤Ë¤âÄ¾ÀÜ¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢º£¸å¤ÎÅê»ñÀïÎ¬¤ä»ñ»º´ÉÍý¤Ë¤¼¤Ò¤´³èÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÆ°²è¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£

¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤Ø¤Î¥É¥í¡¼¥ó¿¯Æþ»ö·ï¤ÎÁ´ËÆ
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¸åÂà¤È¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ°ÂÊÝ¤Ø¤Î±Æ¶Á
¶ÛÄ¥¹â¤Þ¤ë¥Ð¥ë¥È³¤¡¦ºÇ¿·»ö·ï¤Þ¤È¤á

