¡ÚÍè½µ¤ÎÃíÌÜºàÎÁ¡ÛÏ¢Ë®À¯ÉÜµ¡´ØÊÄº¿¤ÎÃæ¡¢È¯É½¤ò¹Ô¤¦ÊÆCPI
10·î1Æü¤«¤é¤ÎÊÆÏ¢Ë®À¯ÉÜµ¡´Ø¤Î°ìÉôÊÄº¿¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î»ØÉ¸¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÆ¸ÛÍÑÅý·×¤Ê¤É¡¢Áê¾ì¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë»ØÉ¸¤âÈ¯É½¤¬±ä´ü¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢ÊÆÏ«Æ¯¾ÊÏ«Æ¯Åý·×¶É(BLS)¤Ï9·î¤ÎÊÆ¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô(CPI)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ËÜÍè¤ÎÍ½ÄêÆü15Æü¤«¤é¤ÏÃÙ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢24Æü21»þÈ¾¤ËÈ¯É½¤¹¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£BLS¤âÊÄº¿¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸µ¡¹¤Î¥Çー¥¿¼«ÂÎ¤Ï½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¿¦°÷¤Î°ìÉô¤ò¸Æ¤ÓÌá¤·¤ÆÈ¯É½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
28Æü¡¢29Æü¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊÆÏ¢Ë®¸ø³«»Ô¾ì°Ñ°÷²ñ(FOMC)¤òÁ°¤Ë¡¢¸µ¡¹ÃíÌÜÅÙ¤¬¹â¤¤»ØÉ¸¤Ç¤¹¤¬¡¢Â¾¤Î¼çÍ×»ØÉ¸¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ê¬¡¢¤è¤êÃíÌÜÅÙ¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤ÏÁ°²ó8·îÊ¬¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
8·î¤ÎÊÆCPI¤ÏÁ°Ç¯Èæ+2.9%¤È8·î¤Î+2.7%¤«¤é¿¤Ó¤¬²ÃÂ®¡£»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤È¤Ï°ìÃ×¡£ÊÑÆ°¤Î·ã¤·¤¤¿©ÉÊ¤È¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò½ü¤¤¤¿¥³¥¢CPI¤ÏÁ°Ç¯Èæ+3.1%¤È7·î¤ÈÆ±¿å½à¡¢»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤È¤â°ìÃ×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Á°·îÈæ¤Ï+0.4%¤È7·î¤Î+0.2%¤«¤é¿¤Ó¤¬²ÃÂ®¡¢»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤Ï+0.3%¡£¥³¥¢Á°·îÈæ¤Ï+0.3%¤Ç7·î¤ÈÆ±¿å½à¡¢»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤È¤â°ìÃ×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Áí¹ç¤ÎÁ°·îÈæ¤¬¤ï¤º¤«¤Ë¶¯¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢³µ¤Í»Ô¾ìÍ½ÁÛÄÌ¤ê¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÆâÌõ¤ò¤ß¤ë¤È¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¤¬¿¤Ó¤Æ¤ª¤ê¡¢Á°·îÈæ¡¢Á°Ç¯Èæ¤Î¿¤Ó¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÅÅµ¤ÎÁ¶â¤Î¿¤Ó¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£AI¤ÎÍøÍÑ¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÅÅÎÏ¾ÃÈñÎÌ¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬°ì°ø¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¿äÂ¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢7·î¤ËÀ®Î©¤·¤¿Âç¤¤¯Èþ¤·¤¤°ì¤Ä¤ÎË¡°Æ(OBBBË¡)¤Ë¤è¤ê¡¢¥¯¥êー¥ó¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤ª¤±¤ëÀÇ³Û¹µ½ü¤Ê¤É¤¬Å±ÇÑ¤µ¤ì¡¢¥³¥¹¥È¤¬Áý²Ã¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤â¥¨¥Í¥ë¥®ー²Á³Ê¤Î¾å¾º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¿©ÉÊ¤â¿¤Ó¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤ÏµíÆù²Á³Ê¤Î¾å¾º¤Î±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤¹¡£
¥³¥¢¹àÌÜ¤ÏºâÉôÌç¤Î¿¤Ó¤¬Á°Ç¯Èæ+1.5%¤È7·î¤Î+1.2%¤«¤é¿¤Ó¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¹àÌÜ¤Ï3·î¤Î-0.1%¤«¤é5¥«·îÏ¢Â³¤Ç¿¤Ó¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Æ°¼Ö´ØÏ¢¤Î¿¤Ó¤¬ÆÃ¤ËÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¸Å¼Ö¤¬+6.0%¡¢¿·¼Ö¤¬+0.7%¤È¤È¤â¤Ë7·î¤«¤é¿¤Ó¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉôÉÊ¤â¹ç¤ï¤»¤Æ¼«Æ°¼ÖÉôÌç¤Î¿¤Ó¤¬¸²Ãø¤Ç¤¹¡£´ØÀÇ¤Î±Æ¶Á¤¬°Õ¼±¤µ¤ì¤ë¤È¤³¤í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥¢¥µー¥Ó¥¹¤Ï5¥«·îÏ¢Â³¤È¤Ê¤ë+3.6%¡£CPIÁ´ÂÎ¤ò100¤È¤·¤¿¤È¤36.2%¤òÀê¤á¤ëºÇÂç¤Î¹àÌÜ¤Ç¤¢¤ë½»µïÈñ¤¬5¥«·îÏ¢Â³¤ÇÆß²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥µー¥Ó¥¹ÉôÌç¤Î¿¤Ó¤òÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹Ò¶õ±¿ÄÂ¤¬7·î¤Î+0.7%¤«¤é+3.3%¤Þ¤ÇÂç¤¤¯¿¤Ó¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¹àÌÜ¤Ï¿¤Ó¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°åÎÅ¥µー¥Ó¥¹¤Î¿¤ÓÆß²½¤Ê¤É¤â¸«¤é¤ì¡¢¹àÌÜ¤´¤È¤Ë¤Þ¤Á¤Þ¤Á¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤«¤é24ÆüÈ¯É½¤Î9·î¤ÎCPI¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
Á°·îÈæ¤ÏÁí¹ç¡¢¥³¥¢¶¦¤Ë8·î¤ÈÆ±¿å½à¤Î¿¤Ó¡¢Á°Ç¯Èæ¤ÏÁí¹ç¤¬+3.1%¤È8·î¤Î+2.9%¤«¤é¿¤Ó¤¬²ÃÂ®¡¢¥³¥¢¤Ï+3.1%¤Ç8·î¤ÈÆ±¿å½à¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ºòÇ¯¤Ï8·î¤«¤é9·î¤Ë¤«¤±¤Æ¥¨¥Í¥ë¥®ー²Á³Ê¤ÎÂç¤¤Ê²¼Íî(Á°Ç¯Èæ-6.8%)¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー²Á³Ê¤ÎÁ°Ç¯Èæ¤¬¶¯¤¯½Ð¤ë¤È¤ß¤é¤ì¡¢Áí¹ç¤ò²¡¤·¾å¤²¤ë¸«¹þ¤ß¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÏÁí¤¸¤Æ8·îÊÂ¤ß¤È¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
Êª²Á¤Î¿¤Ó¤¬´ðËÜÅª¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¡¢º£·î28Æü¡¢29Æü¤ÎFOMC¤Ç¤ÎÍø²¼¤²¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£»Ô¾ì¤Ï12·î¤ÎÍø²¼¤²¤Þ¤Ç¿¥¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ÍèÇ¯1·î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸«ÄÌ¤·¤¬Ê¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¡£º£²ó¤ÎCPI¤¬Í½ÁÛÄÌ¤ê¤â¤·¤¯¤ÏÍ½ÁÛ¤è¤ê¤âÄã¤¤¿¤Ó¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Íø²¼¤²´üÂÔ¤¬¤ä¤ä¶¯¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢º£²óÃÙ¤ì¤Ê¤¬¤é¤âÈ¯É½¤·¤¿CPI¤Ç¤¹¤¬¡¢10·îÊ¬¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï10·î1Æü¤ÎÀ¯ÉÜµ¡´ØÊÄº¿°Ê¹ß¿·¤¿¤Ê²Á³Ê¥Çー¥¿¤¬¼ý½¸¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¡¢º£¸åºÆ³«¤·¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â²áµî¤Î»þÅÀ¤Ë¤µ¤«¤Î¤Ü¤Ã¤Æ¤Î²Á³Ê¤ÎºÆÄ´ºº¤¬Æñ¤·¤¤¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡¢ÀºÅÙ¤ÎÄã¤¤¥Çー¥¿¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î±Æ¶Á¤Ï¤«¤Ê¤êÄ¹¤¯Â³¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢ÀìÌç²È¤ÏÍèÇ¯¤Î½Õ¤°¤é¤¤¤Þ¤Ç±Æ¶Á¤¬Â³¤¡¢ÀºÅÙ¤¬Ä¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÄã²¼¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
MINKABUPRESS¡¡»³²¬
