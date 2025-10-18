ナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦

米大リーグのドジャースは17日（日本時間18日）、本拠地にブルワーズを迎えナ・リーグ優勝決定シリーズの第4戦を戦っている。大谷翔平投手は「1番・DH兼投手」で先発出場。初回、3連続三振を奪った直後に9試合ぶりアーチとなる先頭打者弾。さらに4回にはこの日2本目の一発、そして7回にはこの日3本目を中堅左に放り込んだ。本拠地ではファンが異様な光景を作っていた。

大谷は初回の登板で先頭を歩かせたものの3者連続三振を奪った。その直後の打席で先頭打者本塁打を放ったが、4回にも右翼スタンドに運んだ。飛距離469フィート（約142.9メートル）の超特大弾となった。ただ、この日の大谷は止まらない。7回の第4打席では中堅左へこの日3本目。打球速度113.6マイル（約182.8キロ）、飛距離427フィート（約130.1メートル）の一発。MVPコールが鳴り響く中、放り込んだ。

ドジャースタジアムのファンは立ち上がって応援し、その中で大谷がホームランを放った。打席後もファンは立ち続け、ネット上のファンからも「観客席も総立ちｗｗｗ」「観客が立ったまま」「嘘でしょ？？」「嘘だと判断するレベル」などの声が寄せられた。

投げては6回0/3を2安打無失点10奪三振だった。



（THE ANSWER編集部）