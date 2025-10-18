¡Ö¥Þ¥Á¡ú¥¢¥½¥Ó Vol.29¡×Á´µ»ö°ìÍ÷¤Þ¤È¤á
"ÆÁÅç¤«¤é¹¤¬¤ë¿Ê²½·¿¥¢¥Ë¥á¥¤¥Ù¥ó¥È"¡Ö¥Þ¥Á¡ú¥¢¥½¥Ó Vol.29¡×¤¬³«Ëë¤·¤Þ¤·¤¿¡£²ñ´ü¤Ï2025Ç¯10·î18Æü(ÅÚ)¡¦19Æü(Æü)¤Ç¥¢¥Ë¥á¡¢¥²¡¼¥à¡¢¥Þ¥ó¥¬¤Ê¤É¡¢¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ë¥¨¥ó¥¿¥á¤¬µÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¡¢¥é¥¤¥Ö¤ä¥È¡¼¥¯¡¢ÊªÈÎ¡¢Å¸¼¨¡¢¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¥µ¥¦¥Ê¡×¤ä¡Ö¥°¥ë¥á¥Ï¥ó¥È¡×¤Ê¤É¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥Á¡ú¥¢¥½¥Ó Vol.29
https://www.machiasobi.com/
¢¡¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë
¢¡ÆÁÅç°¤ÇÈ¤ª¤É¤ê¶õ¹Á¥¢¥Ë¥á¥¸¥ã¥Ã¥¯
¢¡¥°¥ë¥á¥Ï¥ó¥È
¢¡Á°Ìëº×
¢¡³«²ñ¼°
¢¡ÇòÂìÀ½ÌÍ¤ÎÈ¾ÅÄ¤½¤¦¤á¤ó
¢¡¥¢¥Ë¥á¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¥¹¥Æ¡¼¥¸
¢¡¥Þ¥Á¡ú¥¢¥½¥ÓËã¿ý¡Ö¥Þ¥Á¥ê¡¼¥°¡×
¢¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤¤°¤ë¤ß¥Õ¥¡¥¤¥È¡ªin¥Þ¥Á¥¢¥½¥Ó
¢¡¤¹¤À¤ÁÄÏ¤ß¼è¤ê
¢¡¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë
¥¹¥Æ¡¼¥¸¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢³Æ²ñ¾ì¤Î¥¿¥¤¥à¥é¥¤¥ó¤ò°Ê²¼¤Îµ»ö¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Þ¥Á¡ú¥¢¥½¥Ó vol.29¡×¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë°ìÍ÷¤Þ¤È¤á - GIGAZINE
¢¡ÆÁÅç°¤ÇÈ¤ª¤É¤ê¶õ¹Á¥¢¥Ë¥á¥¸¥ã¥Ã¥¯
ÆÁÅç°¤ÇÈ¤ª¤É¤ê¶õ¹Á¤Ç¤Ï¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡Ù¡ØSPY¡ßFAMILY¡Ù¡ØRe:¥¼¥í¤«¤é»Ï¤á¤ë°ÛÀ¤³¦À¸³è¡Ù¡Ø¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¡Ù¤Î5ºîÉÊ¤¬¶õ¹Á¤ò¡Ö¥¢¥Ë¥á¥¸¥ã¥Ã¥¯¡×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ´ÌÇ¡¦¥Ò¥í¥¢¥«¡¦SPY¡ßFAMILY¡¦¥ê¥¼¥í¡¦¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¤ÇºÌ¤é¤ì¤¿¥Þ¥Á¡ú¥¢¥½¥Ó Vol.29¤ÎÆÁÅç°¤ÇÈ¤ª¤É¤ê¶õ¹Á¥¢¥Ë¥á¥¸¥ã¥Ã¥¯¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸ - GIGAZINE
¢¡¥°¥ë¥á¥Ï¥ó¥È
°û¿©Å¹¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼´ë²è¡Ö¥°¥ë¥á¥Ï¥ó¥È¡×¤ÏÁ´20Å¹ÊÞ¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âä±ö¥é¡¼¥á¥ó¡¦¤·¤é¤¹Ð§¡¦¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥«¥ì¡¼¡¦ËÜ³Ê¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Ê¤ÉÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤¬½ÐÂ·¤Ã¤¿¥Þ¥Á¡ú¥¢¥½¥Ó Vol.29¤Î¥°¥ë¥á¥Ï¥ó¥È¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¿ - GIGAZINE
¢¡Á°Ìëº×
¥Þ¥Á¡ú¥¢¥½¥Ó Vol.29Á°Ìëº×³«ºÅ¡¢¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Î¡Ö¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¡×Ì¾Æþ¤ì¼°¤ò¼Â»Ü - GIGAZINE
¢¡³«²ñ¼°
¡Ö¥Þ¥Á¡ú¥¢¥½¥Ó Vol.29¡×³«²ñ¡¢ÆÁÅç¸©¡¦Â¼¾åÉûÃÎ»ö¤Ï¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤·¤Æ¸áÁ°6»þ¤«¤é»²²Ã - GIGAZINE
¢¡ÇòÂìÀ½ÌÍ¤ÎÈ¾ÅÄ¤½¤¦¤á¤ó
¥Ü¡¼¥É¥¦¥©¡¼¥¯¤ÇÇòÂìÀ½ÌÍ¤ÎÈ¾ÅÄ¼ê±ä¤Ù¤»¤¤¤á¤ó¤òÈÎÇä¤¹¤ë¥Ö¡¼¥¹¤òÈ¯¸«¡£
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¤Ïº£Æü¤«ÌÀÆü¤Ë»îºîÉÊºî¤Ã¤Æ²èÁü¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤±¤É¡¢¤À¤¤¤¿¤¤¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
¡Ú¤ª¤Ø¤ó¤í¡£¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Û¤ÏÅ··ÃûÚ¤È¶â»þÆÚ¤Î¥Þ¥ê¥¢¡¼¥¸¥å
¡Ú³§Ã«¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Û¤Ï¤ï¤é¤Ó¤¬ÌÄÌç¤ï¤«¤á¤Ë¥Á¥§¥ó¥¸ pic.twitter.com/c4ImIML28Q— ÇòÂìÀ½ÌÍ ¿¹²¬¤µ¤ó (@shirataki_co) October 16, 2025
³«²ñÄ¾¸å¤«¤éÄ¹¼Ø¤ÎÎó¤ÇÆø¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¤½¤¦¤á¤ó¤Ë½Ð½Á(¤À¤·)¤ò¤«¤±¤Æ¿¶¤ëÉñ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤ª¤Ø¤ó¤í¡£¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë(800±ß)¤È³§Ã«¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë(800±ß)
¤ª¤Ø¤ó¤í¡£¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ï¡¢¤Þ¤ª¤µ¤ó¤Î¥Ô¥ó¥¯¥½¥ë¥È¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤Á¤ï¤µ¤ó¤Î¶â»þÆÚ¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼¡¢¤¿¤Þ¤´¡£¤½¤·¤ÆÆù¸ü¤Î¤·¤¤¤¿¤±¤ÎÅ·¤×¤é¤¬2¤Ä¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
³§Ã«¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤ÏÂä¤Îº«ÉÛÄù¤á¤È¤¹¤À¤Á¡¢¤ï¤«¤á¡¢¾å¤«¤é¤¹¤¸ÀÄ¤Î¤ê¤¬¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃíÊ¸¤¹¤ë¤È¡¢1ÉÊ¤Ë¤Ä¤¡Ö¤ª¤Ø¤ó¤í¡£¡×¤Î¥³¥é¥Ü¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¤ò¡¢°Ê²¼¤Î3¼ïÎà¤«¤é1Ëç¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£
È¾ÅÄ¤½¤¦¤á¤ó¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¥Þ¥Á¡ú¥¢¥½¥Ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î¿Íµ¤¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¹ÔÎó¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤ËÇòÂìÀ½ÌÍ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤½¤¦¤á¤ó¤ÎÃ¼ºà¤òÍÈ¤²¤Æºî¤Ã¤¿¤ª²Û»Ò¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£1¤Ä500±ß¡£
¥µ¥¯¥µ¥¯¤·¤¿¿©´¶¤Ç¡¢±öÌ£¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ìý¤Î¹á¤ê¤â¸ú¤¤¤Æ¤¤¤Æ¿¼¤¤¤¦¤ÞÌ£¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ý¥ê¥Ý¥ê¤È¿©¤Ù¤ë¼ê¤¬»ß¤Þ¤é¤º¡¢·Ú¿©¤ËºÇÅ¬¡£¤ª¼ò¤Î¤Ä¤Þ¤ß¤Ë¤â¹ç¤¤¤½¤¦¤ÊÌ£¤Ç¤·¤¿¡£
¢¡¥¢¥Ë¥á¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¥¹¥Æ¡¼¥¸
¥¢¥Ë¥á¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤ÏÓÜÊ¿°ËÇ·½õÌò¡¦¾¾²¬Ä÷¾ç¤µ¤ó¡¢ãÞÌçÃº¼£ÏºÌò¡¦²Ö¹¾²Æ¼ù¤µ¤ó¡¢²æºÊÁ±°ïÌò¡¦²¼Ìî¹É¤µ¤ó¤¬ÅÐÃÅ¡£µÍ¤á¤«¤±¤¿¤ªµÒ¤µ¤ó¤ò¥È¡¼¥¯¤ÇÊ¨¤«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¥Þ¥Á¡ú¥¢¥½¥Ó ¸æÎé¡Û
¥¢¥Ë¥á¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¥¹¥Æ¡¼¥¸
¤´Íè¾ì¡¦¤´»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³§¤µ¤Þ¡¢
À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤´Íè¾ì¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³§¤µ¤Þ¤È
½Ð±é¤¤¤¿¤À¤¤¤¿#²Ö¹¾²Æ¼ù ¤µ¤ó#²¼Ìî¹É ¤µ¤ó#¾¾²¬Ä÷¾ç ¤µ¤ó
¤È¤Ç»£±Æ¤·¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¼Ì¿¿¤ò
¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£#µ´ÌÇ¤Î¿Ï pic.twitter.com/cVrWa0OFKB— µ´ÌÇ¤Î¿Ï¸ø¼° (@kimetsu_off) October 18, 2025
¢¡¥Þ¥Á¡ú¥¢¥½¥ÓËã¿ý¡Ö¥Þ¥Á¥ê¡¼¥°¡×
Åì¿·Ä®¾¦Å¹³¹¤Î¥¢¡¼¥±¡¼¥ÉÆâ¤Ë¤¢¤ë¥³¥ë¥Í¤ÎÀô¹¾ì¤½¤Ð¤Ë¿ýÂî¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢¡Ö¥Þ¥Á¥ê¡¼¥°¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥Ë¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¹â¶¶Í´ÇÏ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ï¡¢³«²ñ¼°¤Î»Ê²ñ¿Ê¹Ô¡¢¤½¤·¤Æ¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¥¹¥Æ¡¼¥¸¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î»Ê²ñ¤ò½ª¤¨¤Æ½éÆü3¤ÄÌÜ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤³¤³¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Þ¥Á¡ú¥¢¥½¥Ó@machiasobi
¡Ú¥Þ¥Á¥¢¥½¥ÓVol.29¡Û
¥Þ¥Á¡ú¥¢¥½¥Ó¤ÎÍÍ»Ò¤òÆ°²è¤Ç¤ªÆÏ¤±¡ª
¡Ö¥Þ¥Á¥ê¡¼¥°¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª #¥Þ¥Á¥¢¥½¥Ó pic.twitter.com/3W9zgRt9gk— ¥Þ¥Á¡ú¥¢¥½¥Ó (@machiasobi) October 18, 2025
¢¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤¤°¤ë¤ß¥Õ¥¡¥¤¥È¡ªin¥Þ¥Á¥¢¥½¥Ó
¤¤°¤ë¤ßÆ±»Î¤¬¥¬¥Á¥Ð¥È¥ë¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤¤°¤ë¤ß¥Õ¥¡¥¤¥È¡ªin¥Þ¥Á¥¢¥½¥Ó¡×¤¬Î¾¹ñ¶¶À¾¸ø±à¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼Ù¿À¤Á¤ã¤ó¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡¢¤º¤ó¤À¤â¤ó¡¢¥ê¥È¥ë¥Ü¥Ö¥É¥Ã¥°¡¢¤Û¤Ã¤Ú¤Á¤ã¤ó¡¢¤è¤Ê¤Ê¡¢¥¥¯¡¼¥ó¤ÎÇ®¤¤Àï¤¤¤ò¾Ü¤·¤¯¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÅ£¥Ð¥Ã¥È¤º¤ó¤À¤â¤ó¡×¡ÖÆóÅáÎ®¤Î¼Ù¿À¤Á¤ã¤ó¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡×¡Ö¹ÔÀ¯¤ËÕ»¤Ó¤ë¤Û¤Ã¤Ú¤Á¤ã¤ó¡×¤Ê¤ÉÂçÇòÇ®¤Î¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤¤°¤ë¤ß¥Õ¥¡¥¤¥È¡ªin¥Þ¥Á¥¢¥½¥Ó¡×Ç®Àï¥ì¥Ý¡¼¥È - GIGAZINE
¢¡¤¹¤À¤ÁÄÏ¤ß¼è¤ê
¥Þ¥Á¡ú¥¢¥½¥ÓÇÀ±à»º¤Î¤¹¤À¤Á¤¬300kg¤ÎÂçËºî¤Î¤¿¤á¥«¥ó¥ÑÊý¼°¤Ç¡Ö¤¹¤À¤ÁÄÏ¤ß¼è¤ê¡×³«ºÅ - GIGAZINE
¢¡ÀÅ²¬¸©¸ÂÄê¤Î¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¡ª¡ª¥³¥é¥Ü¥Ñ¥ó¡Ö¤¸¤ã¤ê¤¸¤ã¤ê¤ß¤«¤ó¤Î¤Ã¤Ý¡×¤¬ÆÁÅç¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿
ÀÅ²¬¸©¸ÂÄê¤Î¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¡ª¡ª¥³¥é¥Ü¥Ñ¥ó¡Ö¤¸¤ã¤ê¤¸¤ã¤ê¤ß¤«¤ó¤Î¤Ã¤Ý¡×¤¬ÆÁÅç¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿¡Ú¥Þ¥Á¡ú¥¢¥½¥Ó Vol.29¡Û - GIGAZINE