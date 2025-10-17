10月16日、3人組バンドのMrs. GREEN APPLE（以下、ミセス）が、公式YouTubeで生配信をおこなった。配信のなかで、今後の活動について言及したのだが、その内容が波紋を呼んでいる。

「ミセスは、14日の時点で、同日20時から《大切なお知らせ》と題した重大発表を、YouTubeで生配信することを事前告知していました。複数の報道で活動休止が示唆されたこともあり、ファンの間で不安が広がっていました」（芸能ジャーナリスト）

生配信では、全体がグリーンに彩られたセットにメンバー3人が登場。ボーカルの大森元貴がマイクを取り、2022年3月からスタートした “フェーズ2” について、フルスロットで動いたことで目指したものがかなえられたとし、「2025年12月31日をもって “フェーズ2” を完結いたします」と、終了を宣言した。

さらに、「2026年1月1日から “フェーズ3” を開幕します」と活動休止期間は設けないことを発表。メンバー編成も変えず、いまと同じメンバーで活動を継続することを明かし、「来年夏に、1カ月の長期休暇をいただきます」と発表した。

ファンから大きな注目を集めた重大発表。活動休止期間を設けないことにファンは安堵した一方、Xではこんな声も聞こえていた。

《来年夏休み取りますってだけ？》

《焦らして『来年夏の1カ月の長期休暇』だけなら、さっさと発表しろよ》

《「解散かな、活動休止かな」と心を痛めていた人もいるわけで、人を傷つけている》

大きな発表があると想像していた一部のファンからは、拍子抜けしたとの声もあがったのだ。

「実際、今回の発表を前に、ファンの間では “重大発表” で炎上した芸能人の前例をあげて、ミセスもその類いなのではないかと疑う声もあがっていました。事前にお知らせを告知するスタイルは、ファンの注目を集めやすいものの、それに比べて内容の重大さが足りないと、不快に感じる人も多いのです」（前出・芸能ジャーナリスト）

ファンの心配をよそに、前向きな発表となったわけだが、“長期休暇” は切実に必要とされるものだという。

「今年のミセスは、初の韓国単独公演や野外ライブ、5大ドームツアーを開催。さらに、6カ月連続でシングルを発表するなど、多忙を極めています。

体が資本のアーティストなのに、あまりに忙しすぎるという指摘は以前からあったんです。本人たちや、熱心なファンにとっては、今回の発表はすごく大切なものだったと言えるでしょう」（同）

“フェーズ3” も無事に走り切ることを願いたい。