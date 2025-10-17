ナ・リーグ優勝決定シリーズ第3戦

米大リーグのドジャースは16日（日本時間17日）、本拠地でブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第3戦を行った。3-1とリードした9回、佐々木朗希投手が守護神として登板。きっちり3者凡退で打ち取り、勝利に貢献した。ポストシーズン3セーブ目。ドジャースは3連勝で、2年連続のワールドシリーズ進出へ王手をかけた。

先頭打者ボーンに対し、100マイルを計測した佐々木。三遊間のゴロを遊撃手ベッツが捌き、華麗なジャンピングスローでアウトを奪取。佐々木を盛り立てた。続くフリリックも遊飛に打ち取ると、最後はダービンを落差の大きいスプリットで空振り三振。見事な3者凡退でポストシーズン3セーブ目を挙げた。

X上の日本ファンも佐々木の投球に大興奮。「佐々木の最後の2球のスプリットは打てないな」「なんなんだあのスプリット、打てないだろ」「さすが俺達のクローザー」「大魔神佐々木スプリット炸裂！」「エグいスプリット連発」「なんだあのスプリット、なんだあの曲げ方、打てる訳ないだろ」などと、特にスプリットに対する反響が広がった。

佐々木は渡米1年目の今季、右肩のインピンジメント症候群で負傷者リスト（IL）入りも経験。それでもレギュラーシーズン終盤にリリーフとしてメジャー復帰を果たすと、160キロを超える速球と鋭いスプリットで無失点投球を継続。13日（同14日）のブルワーズ戦でこそ失点したが、フィリーズとの地区シリーズでは3試合に登板し2セーブと大車輪の活躍を見せた。

ドジャースは敵地で2連勝して迎えた本拠地での第3戦。初回に1番・大谷翔平がいきなり右翼線三塁打を放ち、続くベッツのタイムリー二塁打で先制のホームを踏んだ。1-1の同点で迎えた6回に剛腕ミジオロウスキーを攻略し、エドマンが勝ち越しタイムリー。更に相手のミスもあって3-1とリードを広げていた。



