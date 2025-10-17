Æ¸ÏÃ¡Ø¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡Ù¤¬¥â¥Áー¥Õ¤Î¥´¥·¥Ã¥¯¥Û¥éー¡¡¡Ø¥¢¥°¥êー¥·¥¹¥¿ー¡Ù2026Ç¯1·î16Æü¸ø³«
¡¡Æ¸ÏÃ¡Ø¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡Ù¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¥Û¥éー±Ç²è¡ØThe Ugly Stepsister¡Ê±ÑÂê¡Ë¡Ù¤¬¡¢¡Ø¥¢¥°¥êー¥·¥¹¥¿ー ²Ä°¦¤¤¤¢¤ÎÌ¼¤Ï½¹¤¤¤ï¤¿¤·¡Ù¤ÎË®Âê¤Ç2026Ç¯1·î16Æü¤è¤ê¿·½É¥Ô¥«¥Ç¥êー¤Û¤«¤Ë¤ÆÁ´¹ñ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
»²¹Í¡§¥Æ¥£¥ë¥À¡¦¥¹¥¦¥£¥ó¥È¥ó¼ç±é¤Î¥ß¥åー¥¸¥«¥ë±Ç²è¡ØTHE END¡Ê¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡Ë¡Ù12·î12Æü¸ø³«¤Ø
¡¡Æ¸ÏÃ¡Ø¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë°ÕÃÏ°¤Ç½¹¤¤µÁ»ÐËå¤Î1¿Í¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¤·¤¿ËÜºî¤Ï¡¢¾·ÂÔ¤µ¤ì¤¿Æ´¤ì¤Î²¦»ÒÍÍ¤ÎÉñÆ§²ñ¤ÇÈÞ¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤¿¤á¡¢ÁÛÁü¤òÀä¤¹¤ë¤Û¤É¤Î¶²ÉÝ¤äÄË¤ß¤òÈ¼¤¦¿ÈÂÎ²þÂ¤¤ËÄ©¤ß¡¢¤½¤ÎË½Áö¤¹¤ëÈþ¤Ø¤Î¼¹Ãå¤È¶¸µ¤¤Î¤µ¤Þ¤òÉÁ¤¤¤¿¥Ü¥Ç¥£¥Û¥éー¡£ËÜºî¤¬Ä¹ÊÔ±Ç²è¥Ç¥Ó¥åー¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¨¥ß¥ê¥¢¡¦¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Õ¥§¥ë¥È¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢Âè41²ó¥µ¥ó¥À¥ó¥¹±Ç²èº×¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥ÈÉôÌç¤Ç¥×¥ì¥ß¥¢¾å±Ç¤µ¤ì¡¢Âè29²óÉÙÀî¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¤Ï¥°¥é¥ó¥×¥ê¤È´ÑµÒ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£2025Ç¯¤ÎÂè58²ó¥·¥Ã¥Á¥§¥¹¡¦¥«¥¿¥í¥Ë¥¢¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¤Ï¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥óÉôÌç¤Ø¥Î¥ß¥Íー¥È¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¤Î¥¨¥ë¥ô¥£¥é¤ò±é¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢»ÒÌò¤È¤·¤Æ¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿ー¥È¤µ¤»¡¢¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë¥ê¥¢¡¦¥Þ¥¤¥ì¥ó¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥¢ー¥Í¡¦¥Àー¥ë¡¦¥È¥ë¥×¡¢¥Æ¥¢¡¦¥½¥Õ¥£ー¡¦¥í¥Ã¥¯¡¦¥Í¥¹¡¢¥Õ¥íー¡¦¥Õ¥¡¥²ー¥ê¡¢¥¤¥µー¥¯¡¦¥«¥à¥íー¥È¤é¤¬¶¦±é¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¹¥¦¥§¥é¥ó¥Ç¥£¥¢²¦¹ñ¤Î¥æ¥ê¥¢¥ó²¦»Ò¡Ê¥¤¥µー¥¯¡¦¥«¥à¥íー¥È¡Ë¤Ï¡¢½Ê½÷¤¿¤Á¤ÎÆ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¡£Èà¤È·ëº§¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤ÏÆü¡¹ÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¡¢Èþ¤·¤µ¤ËËá¤¤ò¤«¤±¤ë¡£¥¨¥ë¥ô¥£¥é¡Ê¥ê¥¢¡¦¥Þ¥¤¥ì¥ó¡Ë¤Ï¡¢Êì¥ì¥Ù¥Ã¥«¡Ê¥¢ー¥Í¡¦¥Àー¥ë¡¦¥È¥ë¥×¡Ë¤ÎºÆº§¤Î¤¿¤á¤ËËå¥¢¥ë¥Þ¡Ê¥Õ¥íー¡¦¥Õ¥¡¥²ー¥ê¡Ë¤È¤³¤Î²¦¹ñ¤Ø¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¥æ¥ê¥¢¥ó²¦»Ò¤Î²Ö²Ç¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌ´¸«¤Ê¤¬¤é¡Ä¡Ä¡£¿·¤·¤¤²ÈÂ²¤È¤Ê¤ëµÁ»ÐËå¤Î¥¢¥°¥Í¥¹¡Ê¥Æ¥¢¡¦¥½¥Õ¥£ー¡¦¥í¥Ã¥¯¡¦¥Í¥¹¡Ë¤Ï¡¢²ÈÊÁ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿¤È¤Æ¤âÈþ¤·¤¤½÷À¡£°ìÊý¡¢¥¨¥ë¥ô¥£¥é¤Ï¶ºÀµ´ï¶ñ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤¿¸ý¸µ¡¢¤Õ¤¯¤è¤«¤ÊÂÎ·Á¡¢¤³¤¸¤ó¤Þ¤ê¤È¤·¤¿É¡¡¢¤Ä¤Ö¤é¤ÊÆ·¡£¤·¤«¤·¡¢¥¢¥°¥Í¥¹¤ÎÉã¤¬µÞÀÂ¤·¤¿¤³¤È¤Ç»öÂÖ¤Ï°ìÊÑ¤¹¤ë¡£¥ì¥Ù¥Ã¥«¤Ï¥¢¥°¥Í¥¹¤òìÊ¤á¡¢¥¨¥ë¥ô¥£¥é¤ò¹ñ²¦¤Î²Ö²Ç¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¼êÃÊ¤òÁª¤Ð¤º¤ËÈþ¤ò»Ü¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¥æ¥ê¥¢¥ó²¦»Ò¤Î²Ö²Ç¸õÊä¤ò½¸¤á¤¿ÉñÆ§²ñ¤¬³«¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿Í½¹ðÊÔ¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï´¶¤¸¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡¡¼«Ê¬¤ÏÎôÅù¤Ç¡¢Ìµ²ÁÃÍ¤Ç¡¢²²ÉÂ¤Ç¡¢¸ÉÆÈ¤Ç¡¢°¦¤µ¤ì¤º¡¢½¹¤¤¤È¡£½¹¤¤¤È¡£½¹¤¤¤È¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¡£²Ú¤ä¤«¤Ê¥É¥ì¥¹¤È¼«¿®¤ËËþ¤Á¤¿¾Ð´é¤ÇÍÙ¤ë½÷À¤¿¤Á¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢°ú¤¤Ä¤Ã¤¿¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¡¢²ÈÂ²¤«¤é¤âÓÞ¾Ð¤µ¤ì¡¢¶À¤ÎÁ°¤Ç¼«Ê¬¤ÎÍÆ»Ñ¤Î¸½¼Â¤ËÉ½¾ð¤¬°Å¤¯¤Ê¤ë¥¨¥ë¥ô¥£¥é¤Ï¡¢ÆÍÁ³ÆÏ¤¤¤¿ÉñÆ§²ñ¤Î¾·ÂÔ¾õ¤Ë´î¤Ó¤Î¶«¤ÓÀ¼¤ò¤¢¤²¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥¨¥ë¥ô¥£¥éÆ±ÍÍ¤Ë²¦»Ò¤ò¼Í»ß¤á¤ë¤³¤È¤òÀÚË¾¤¹¤ëÊì¤Î´«¤á¤Ç¡¢Èþ¤·¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î¶¸µ¤¤Î¿ÈÂÎ²þÂ¤¤ÎÀ¤³¦¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£ÃæÀ¤¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤ÎÈþ¤·¤¤¼«Á³¤È¤ª²°Éß¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¡Ö¤³¤Î·¤¤Î»ý¤Á¼ç¤È·ëº§¤¹¤ë¡×¤ÈÀÀ¤¦²¦»Ò¤Î¸ÀÍÕ¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢µÁ»ÐËå¤Î·ì¤ËÀ÷¤Þ¤Ã¤¿»Ä¹ó¤ÊÉñÆ§²ñ¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö²¦»ÒÍÍ¤Ï¤ï¤¿¤·¤Î¤â¤Î¡×¤È¤¤¤¦¶¯¸Ç¤Ê°Õ»Ö¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥¨¥ë¥ô¥£¥é¤ÎÎÏ¶¯¤¤É½¾ð¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë