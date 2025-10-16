世界大手の玩具メーカー「マテル」から「アナと雪の女王​ アドベントカレンダー アレンデールのクリスマス ミニドール」が登場！

「エルサ」や「アナ」たちのフィギュアや小物が、日替わりで登場するクリスマスシーズンの人気グッズが再び登場します☆

マテル ディズニー「アナと雪の女王​ アドベントカレンダー アレンデールのクリスマス ミニドール」

価格：6,380円（税込）

発売日：2025年10月中旬

対象年齢：3才以上

サイズ：W40.6×D6.4×H30.5cm

クリスマスイブまでの毎日を楽しく彩る、特別なアドベントカレンダー「アナと雪の女王​ アドベントカレンダー アレンデールのクリスマス ミニドール」が、マテルから再登場。

ディズニー・アニメーション映画『アナと雪の女王』および短編映画『アナと雪の女王／家族の思い出』をイメージした本商品は、2024年に発売され好評だったグッズの再販です。

12月1日から24日まで、日ごとにひとつずつ小窓を開けながら、「エルサ」や「アナ」、仲間たちのフィギュアや小物を集めることができます。

セットには「エルサ」と「アナ」のミニドール各1体、「オラフ」や「スヴェン」といった人気キャラクターのフィギュア、ソファやテーブルなどの家具、パンやケーキなどの食べ物アイテム、さらには「エルサ」のマントなど多彩なアクセサリー入り。

また、雪をイメージした形成砂も付属しており、自由に形を作ってディスプレイを楽しめます☆

お子さまたちはもちろん、大人のファンにとっても、映画の世界を身近に感じながらクリスマスシーズンをより豊かに過ごせる特別なグッズです。

「アナと雪の女王​ アドベントカレンダー アレンデールのクリスマス ミニドール」のほか、「エルサ」の大きな氷のお城や「ディズニープリンセス」のアドベントカレンダーも、同時に登場します。

お気に入りのグッズを組み合わせても楽しいシリーズです☆

『アナと雪の女王』の世界をかわいらしくディスプレイできる、アドベントカレンダーのセット！

「アナと雪の女王​ アドベントカレンダー アレンデールのクリスマス ミニドール」は、2025年10月中旬より登場します。

