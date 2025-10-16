女優の杏（39）が16日までにYouTubeチャンネルを更新。ネット上で拡散される自身に関する誤情報を否定し、フェイクニュースに対する注意喚起を行った。

杏は「実は以前、みんなにお料理が出される場で私の分だけお肉が入っていないということがあったんです」という出来事について言及。「どうしてか聞いたところ、ネットに『杏はベジタリアン』と書いてあったので、良かれと思ってそのようにしてくださったそうなんですが」と説明した上で、「いろんな考え方がありますが、私はベジタリアンではなくお肉が大好きです」と、ネット上の臆測を否定した。

続けて「実はこれ、フェイクニュースなんです。仕事の場でも、まとめサイトやSNSの情報を参考にされている方、確かにいらっしゃるんですが、間違った情報がとても多いです。こういったフェイクニュースは世の中にあふれています」と指摘。

「みなさんも気をつけてください。事実とは違うことが広まってしまって傷ついたり悲しんだりしている人がいることを忘れないようにしましょう。きちんと本人が発言した情報か、ほかのメディアではどう語られているのか、正しい情報を精査して確認する意識を持ちたいですね」と呼びかけた。