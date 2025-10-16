ノイアーが伊藤洋輝とともに漢字に挑戦

ドイツ1部バイエルンに所属するドイツ代表GKマヌエル・ノイアーが、チームメイトの日本代表DF伊藤洋輝とともに漢字の執筆にチャレンジした。

お題を見せられて思わず「冗談だろ？」と、複雑さに戸惑う様子も見られた。

現在は伊藤とチームメイトであり、シャルケ時代には元日本代表DF内田篤人ともチームメイトだったノイアー。世界屈指の名手として知られる守護神が漢字に挑戦したが、最初のお題「得点」を見て思わず「冗談だろ」と口にした。伊藤にドイツ語で「ゴールという意味だ」と教えられると、「簡単だ」と書き始める。スラスラ書き終えた伊藤に「早過ぎないか？」というと、伊藤も「日本人だもん」と言い返した。

「得点」の後には「平和」という言葉も漢字で書いたノイアーだが、「助けはいらない！」「まだ始めちゃダメだ」と負けず嫌いな一面も見せている。苦労しながらも２つの言葉を漢字で書いたノイアーだが、得点の「得」はやや不思議な形になったが、かわいらしい漢字を書いている。

最後に自身が書いた「平和」の意味を尋ねられると、伊藤の助けを借りながら２本の指を立て「ピース（平和）」と答え、正解だと伝えられると「以前、チームメイトがいたからね」と、東日本大震災の時にはメッセージ付きのユニフォームを日本に向けて掲げた内田氏のことにも触れた。

今回、ブンデスリーガ公式Xの日本語版にはファンからも「やっぱりノイアーが大好きだ」「ホンマにナイスガイ」「漢字に挑戦してくれるの嬉しいなぁ」「相変わらずの日本人大好きノイアー好き」「ノイアーの最後の一言でウルッとしちゃう」「すごいな！よく書けてるよ！」「ノイアーの漢字の文字AIの文字みたいでかわいい」と、さまざまなコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）