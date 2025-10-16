マクドナルドが、世界中で大人気の対戦格闘ゲームシリーズ「ストリートファイター」と初のコラボレーションとなるキャンペーンを実施！

ゲームに登場する人気キャラクターを彷彿とさせるような「焦がしにんにくマヨたまごてりやき」「油淋鶏マヨチキン」「トリチ」の3種類のバーガーが『ストリートバーガーズ』として販売されます。

さらに朝だけの「ダブチソーセージマフィン」や、バーガーとも相性抜群な「シャカシャカポテト やみつきコンソメ味」、コラボ限定カップでの提供となる「マックフィズ／マックフロート みなぎるエナジー」の全7種が期間限定でラインナップ☆

販売期間：2025年10月22日（水）〜11月下旬予定

販売店舗：全国のマクドナルド店舗（一部店舗を除く）

マクドナルドの大人気バーガー「てりやきマックバーガー」「チキンフィレオ」「ダブルチーズバーガー」と、1987年の登場から38周年を迎えた「ストリートファイター」シリーズが初のコラボレーション！

ゲーム内に登場するキャラクターをイメージした「ストリートバーガーズ」として期間限定で登場します。

新メニュー「焦がしにんにくマヨたまごてりやき」は道着を着用したメインキャラクターの「リュウ」をイメージし、てりやきマックバーガーに、ローストガーリックとたまり醤油のうま味が特長の焦がしにんにくマヨと、ぷるぷるのたまごを合わせた一品です。

さらに新メニューとしてカンフー技を操る「春麗（チュン・リー）」をイメージし、甘めのマヨソースと、醤油やごま油、生姜の味わいでさっぱりとしながらもコクのある油淋鶏フィリングがチキンのおいしさをひきたてる「油淋鶏マヨチキン」もラインナップされます。

2024年も大好評だった「トリチ」は、金髪がトレードマークの「ケン」をイメージして再登場。

100%ビーフパティが3枚も入ったトリプルビーフパティに、チェダーチーズを3枚サンドした、ボリューム抜群のハンバーガーです。

さらに、朝からダブチを味わえる朝マック「ダブチソーセージマフィン」や、コンソメのうま味で食べ進めたくなる味わいの新メニュー「シャカシャカポテトやみつきコンソメ味」も登場。

りんごの果汁を使用した炭酸エナジードリンクの新メニュー「マックフィズみなぎるエナジー」「マックフロートみなぎるエナジー」も販売されます。

バーガー／マフィンではストリートファイターコラボパッケージでの提供、さらにマックフィズ／マックフロートではコラボカップも数量限定で用意される、スペシャル企画です！

焦がしにんにくマヨたまごてりやき

価格：単品 470円(税込)〜／バリューセット 770円(税込)〜

販売時間：午前10時30分〜閉店まで（24時間営業店舗では翌午前4時59分まで）

対戦格闘ゲーム「ストリートファイター」の「リュウ」をイメージした期間限定メニューとして「焦がしにんにくマヨたまごてりやき」が新登場！

ジューシーなポークパティに甘辛いてりやきソースをからめて仕上げた、コクのある味わいが人気の「てりやきマックバーガー」に、ローストガーリックとたまり醤油のうま味が特長の焦がしにんにくマヨと、ぷるぷるのたまごが合わせてあります。

てりやきを引き立てる焦がしにんにくマヨの味わいと、たまごの食べごたえがたまらない、やみつきになる味わいです。

油淋鶏マヨチキン

価格：単品 470円(税込)〜／バリューセット 770円(税込)〜

販売時間：午前10時30分〜閉店まで（24時間営業店舗では翌午前4時59分まで）

新登場となる「油淋鶏マヨチキン」は、対戦格闘ゲーム「ストリートファイター」の「春麗」をイメージした期間限定メニュー。

ボリュームたっぷりのムネ肉を使ったチキンパティがシャキシャキのレタス、甘めのマヨソース、醤油やごま油、生姜の味わいでさっぱりとしながらもコクのある油淋鶏フィリングと合わせてあります。

マイルドな酸味と風味豊かな香味野菜が食欲をそそる、チキンのおいしさを引き立てる味わいです。

トリチ

価格：単品 590円〜(税込)〜／バリューセット 890円〜(税込)〜

販売時間：午前10時30分〜閉店まで（24時間営業店舗では翌午前4時59分まで）

対戦格闘ゲーム「ストリートファイター」の「ケン」をイメージした期間限定メニューとして、大人気の「トリチ」が、1年ぶりに登場！

香ばしく焼き上げた、つなぎの入っていないジューシーな100%ビーフパティが3枚も入った魅惑のトリプルビーフパティに、コクのあるチェダーチーズが3枚挟んであります。

「ダブルチーズバーガー」のおいしさに、さらにビーフパティとチェダーチーズを 1 枚ずつ加えた満足感抜群の一品。

ケチャップとマスタードに、ビーフパティとチーズの濃厚な味わいがたまらない、ボリューミーなメニューです。

朝マック：ダブチソーセージマフィン

価格：単品 400円(税込)〜／バリューセット 600円(税込)〜／コンビ 460円〜(税込)〜

販売時間：開店〜午前10時30分まで（24時間営業店舗では午前5時00分から）

元気な朝のスタートにぴったりの「ダブチソーセージマフィン」が、1年ぶりに期間限定で『ストリートファイター6』とのコラボとして登場！

大人気メニュー「ダブルチーズバーガー」の味わいをヒントに、ジューシーなソーセージパティ2枚とコクのある旨みが特長のチェダーチーズ2枚が、ケチャップとピクルス2枚とともに、もっちりしたオリジナルマフィンでサンドしてあります。

朝から「ダブチ」の味わいを楽しめる、朝マック限定メニューです。

シャカシャカポテト やみつきコンソメ味

価格：ポテト単品・バリューセット価格＋40円(税込)〜

販売時間：午前10時30分〜閉店まで（24時間営業店舗では翌午前4時59分まで）

世界でも限られた品種のみを使用し、丸ごとカットしたじゃがいもを、外はカリっと中はホクホクに仕上げたマックフライポテトに「シャカシャカポテト やみつきコンソメ味」が新登場。

ビーフのうま味に数種類の香辛料を加えて、やみつき感のある味わいに仕立てられています。

バーガーとの相性も抜群な、コンソメのうま味で食べ進めたくなる味わいです。

マックフィズ みなぎるエナジー

価格：単品 300円(税込)〜／バリューセット価格＋50円(税込)

販売時間：開店〜閉店まで※どの時間帯でも購入できます

期間限定で新登場する「マックフィズ みなぎるエナジー」

りんごの果汁を使用した爽快感広がる炭酸エナジードリンクです。

アルギニンを配合し、あざやかなオレンジ色が特長の、気分をリフレッシュしたい時にぴったりな一品です。

※りんご果汁1％使用

マックフロート みなぎるエナジー

価格：単品 380円(税込)〜／バリューセット価格＋70円(税込)

販売時間：午前10時30分〜閉店まで（24時間営業店舗では翌午前1時00分まで）

バーガーとの相性も抜群な「マックフロート みなぎるエナジー」もラインナップ。

あざやかなオレンジ色が特長の爽快感広がる炭酸エナジードリンクに、なめらかでコクのあるソフトクリームをトッピングしたデザートドリンクです。

※りんご果汁1％使用

新TVCM「ストリートバーガーズ」篇

放映開始日：2025年10月21日（火）

放送エリア：全国（一部エリアを除く）

新TVCMに、大ヒットを記録した『ストリートファイターII』のゲームステージにマクドナルドが登場！

「リュウ」

「春麗」

「ケン」の3キャラクターが、マクドナルドをイメージさせる衣装をまとったコラボレーション限定キャラクターの“ベガ・スマイル”と対戦する、どこか懐かしいアニメーション映像が楽しめます。

「ストリートファイター」の世界を感じられる期間限定のバーガー3種やコラボパッケージを使用したサイドメニューやドリンク全7種。

マクドナルド「ストリートファイター」コラボレーション「ストリートバーガーズ」は、2025年10月22日より販売開始です！

