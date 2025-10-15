レッドソックスのアレックス・ブレグマン内野手が残り２年８０００万ドル（約１２１億円）の契約を破棄してＦＡになる、と１４日（日本時間１５日）、ニューヨーク・ポスト紙が伝えた。

堅守強打の三塁手は昨オフにアストロズからＦＡになり、レッドソックスと契約金５００万ドル（約８億円）を含む３年１億２０００万ドル（約１８２億円）で合意。各年の終了後に選手側に契約を破棄できるオプトアウトの権利を有している。

年俸３５００万ドル（約５３億円）だった今季は右脚のけがで５月下旬から約２カ月の離脱を強いられたが、前半戦に打率・２９８、１１本塁打、３５打点、ＯＰＳ・９７２の好成績で６年ぶり３度目の球宴に選出。最終的には１１４試合で打率・２７３、１８本塁打、６２打点をマークするなどしてチームのプレーオフ進出にも貢献した。

メジャー１０年の通算成績は１２２５試合、打率・２７２、２０９本塁打、７２５打点、ＯＰＳ・８４６。

今オフは、大谷を抑えて本塁打王と打点王の二冠に輝いたフィリーズのカイル・シュワバー外野手、元本塁打王のメッツのピート・アロンソ内野手、さらには同じ三塁手のマリナーズのエウヘニオ・スアレスら、メジャー屈指のスラッガーがＦＡになる見込み。ブレグマンの“ＦＡ宣言”は争奪戦が予想されているヤクルトの村上宗隆内野手の動向にも影響を与えそうだ。