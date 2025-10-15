3人組ポップロックバンド「Mrs. GREEN APPLE」の公式サイトで2025年10月14日、「大切なお知らせ」としながら、16日20時から公式YouTubeチャンネルで生配信を行うと発表した。Xユーザーの間では驚きが広がっている。

20年には「フェーズ1完結」で活動休止の過去

ミセスは13年に結成し、デビュー5周年の20年7月に「フェーズ1完結」を宣言するとともに活動休止していた。22年3月に「フェーズ2開幕」として、大森元貴さん（Vo、Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架さん（Key）からなる現メンバーで活動を再開している。

25年には10周年記念のイベントを相次いで展開。10月25日から愛知会場を皮切りに、5大ドームツアー「BABEL no TOH」を開催予定だ。26年6月にも、エンタテインメントショー「Mrs. GREEN APPLE presents 『CEREMONY』」を控えている。

大森さんがNHK連続テレビ小説「あんぱん」に出演するなど、活動の幅を広げ続けているミセス。一方で今回、公式サイトでは「Mrs. GREEN APPLEより大切なお知らせ」として下記の発表があった。

「10月16日（木）20：00からMrs. GREEN APPLEのオフィシャルYouTubeチャンネルにて生配信を行います」

公式Xでも発表があり、Xユーザーからは「ミセスの『大切なお知らせ』には、胸がギュッとなる」「怖くて怖くてもう既に涙目」「良いことでありますように」「休んで欲しい、けど解散とかは言わないよね」「フェーズ2完結だと予想。やけど休止はないんじゃないかな？」「誰か結婚でもした？」「やっぱりバベル追加公演決定だと思う！！！」などとさまざまな声が出ている。