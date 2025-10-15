¡Ô¥Æ¥ì¥Ó¤ò¤Ä¤±¤¿¤éÂçÃ«æÆÊ¿¡ÕÇ¯´Ö150²¯±ß¡Ä¹âÆ¤·Â³¤±¤ëÂçÃ«¤ÎCM¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼ÎÁ¡¢¹ñÆâ³°¤ÇÁÀ¤ï¤ì¤ë¡Ö¿¿Èþ»Ò¤µ¤óCM½Ð±é¡×¤Î¸½¼ÂÅÙ
¡¡2Ç¯Ï¢Â³¤ÎÀ¤³¦°ìÃ£À®¤Ë¸þ¤±¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤â³èÌö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê31¡Ë¡£º£¤ä"À¤³¦°ì¤ÎÌîµåÁª¼ê"¤È¤Ê¤Ã¤¿ÂçÃ«¤Ï¡¢CM½Ð±é¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤À¡£ÂçÃ«¤È¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤Ö´ë¶È¤Ï20¼Ò°Ê¾å¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂçÃ«¤ÎÇò¥Ý¥ë¥·¥§¤Ç½Ð¤«¤±¤ë¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¡£ÂçÃ«¤¬µå¾ì¤ËË¬¤ì¤¿¡ÖÆüÂØ¤ï¤ê¥Ý¥ë¥·¥§¡×
¡¡¹¹ðÅã¤òÌ³¤á¤¿¥Ï¥ï¥¤¤Î¹âµé¥ê¥¾¡¼¥ÈÃÏ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉÔÆ°»º¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñ¡¼¤é¤«¤éÁÊ¾Ù¤òµ¯¤³¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¥È¥é¥Ö¥ë¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¡Ö¹¹ðµ¯ÍÑ¡×¤ÎÀª¤¤¤Ï¿ê¤¨¤ò¸«¤»¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤ÆÄ¾¶á¤Ç¤Ï¡¢ºÊ¤Ç¤¢¤ë¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤ò¤á¤°¤ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦--¡£¡ÚÁ°¸åÊÔ¤Î¸åÊÔ¡£Á°ÊÔ¤«¤éÆÉ¤à¡Û
¡¡°ûÎÁ¥á¡¼¥«¡¼¤ä²½¾ÑÉÊ¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ë¥²¡¼¥à¤Ë¶ä¹Ô¡Ä¡Ä¤¢¤é¤æ¤ë´ë¶È¤Î¹¹ðÅã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂçÃ«¡£Ç¯´Ö¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼ÎÁ¤Î¹âÆ¤ÏÎ±¤Þ¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¹¹ð²ñ¼Ò´Ø·¸¼Ô¤ÎÏÃ¡£
¡ÖÀ¤³¦°ì¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¸ª½ñ¤°Ê¾å¤Ë¡¢¹¥´¶ÅÙ¤Î¹â¤µ¤ä¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Î¿´ÇÛ¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤É¤¬¡¢´ë¶ÈÂ¦¤È¤·¤Æ¤Ï°Â¿´ºàÎÁ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÂçÃ«¤ÎÇ¯´Ö¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼ÎÁ¤ÎÁê¾ì¤Ï¡¢º£¤ä10²¯¡Á30²¯±ß¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Æ¥ì¥Ó¤ò¤Ä¤±¤Æ¤â³¹¤òÊâ¤¤¤Æ¤â¡¢ÂçÃ«¤¬ÌÜ¤ËÆþ¤ë¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥â¥Ç¥ë¥±¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø¤ª¡Á¤¤¤ªÃã¡Ù¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤Ö°ËÆ£±à¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ºòÇ¯5·î¤Ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼½¢Ç¤È¯É½¤«¤é°ìÇ¯¡¢º£Ç¯6·î2Æü¤Ë¸øÉ½¤µ¤ì¤¿Æ±¼Ò¤Î4·î´üÏ¢·ë·è»»¤Ç¤Ï¡¢Çä¾å¹â¤¬Á°´üÈæ¤Ç4.1%Áý¡£°ìÊý¤Ç¡¢¹¹ðÀëÅÁÈñ¤â11.6¡óÁý¤È¤Ê¤ê¡¢¸¶ºàÎÁ¹â¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê½ãÍø±×¤Ï9.5%¸º¤Î141²¯±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â°ËÆ£±à¤Ï¹ñÆâ³°¤Ç¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÇä¤ê¾å¤²Áý¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢2026Ç¯4·î´ü¤ÎÏ¢·ë·è»»¤Ç¤Ï½ãÍø±×13.0%Áý¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¹¹ðÀëÅÁÈñ¤Ëµð³Û¤òÅê¤¸¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÊ¬¤Î¥ê¥¿¡¼¥ó¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤È³Æ´ë¶È¤Ï¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤À¡£Á°½Ð¡¦¹¹ð´Ø·¸¼Ô¤ÎÏÃ¡£
¡ÖÊÆ·ÐºÑ»ï¡Ø¥Õ¥©¡¼¥Ö¥¹¡Ù¤¬º£Ç¯5·î¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡Ø¥¢¥¹¥ê¡¼¥ÈÄ¹¼ÔÈÖÉÕ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÂçÃ«¤Ï9°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£¤Þ¤¿ÈÖÉÕ¤Î¤¦¤Á¥Õ¥£¡¼¥ë¥É³°¤Ç¤Î¼ýÆþ¤ÏÇ¯´ÖÌó1²¯¥É¥ë¡ÊÌó146²¯±ß¡Ë¤Ç¡¢NBA¤Î¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤Ç¤¢¤ë¥¹¥Æ¥Õ¥£¥ó¡¦¥«¥ê¡¼¤ÈÊÂ¤ó¤Ç1°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂçÃ«¤Ï¤¤¤Þ¤äÀ¤³¦°ì¤Î"¹¹ðÅã"¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
¡Ö¿¿Èþ»Ò¤µ¤óCM½Ð±é¡×¤Î¸½¼ÂÅÙ
¡¡2024Ç¯¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿ºÊ¤Î¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤â¡¢¹¥´¶ÅÙ¤¬¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤òÁÀ¤Ã¤¿¹¹ð¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ÎÂ¸ºß¤âÊóÆ»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ø½÷À¼«¿È¡Ù¡Ê10·î14Æü¹æ¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤ò´Þ¤à¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Áª¼ê¤ÎÉ×¿Í3¿Í¤Ë¡¢´ë¶È¹¹ð½Ð±é¤ÎÂÇ¿Ç¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡Ö¼ÂºÝ¡¢ÂçÃ«¤ÈÄ¹´ü·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¥Ë¥å¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¤äBOSS¤Ê¤É¤â¡¢ÂçÃ«¤È¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó2¿Í¤Ç¡ØÉ×ÉØ¶¦±é¡Ù¤È¤¤¤¦·Á¤Î¹¹ð¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¡ØÂçÃ«¥Ç¡¼¡Ù¤È¾Î¤µ¤ì¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»î¹ç¤Ç»Ïµå¼°¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÃÇ¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Û¤É¡¢¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤Ï¹µ¤¨¤á¤Ê¿Í¤Ç¤¹¡£º£¤Ï0ºÐ¤ÎÌ¼¤Î»Ò°é¤Æ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢CM½Ð±é¤Î²ÄÇ½À¤ÏÁêÅöÄã¤¤¤È¤ß¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡ÃíÌÜ¤ò½¸¤áÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÂçÃ«¤È¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¡£¥Ï¥ï¥¤ÊÌÁñ¤ò¤á¤°¤ëÁÊ¾Ù¤Î¤è¤¦¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤¬Â³¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤òµ§¤ë¤Ð¤«¤ê¤À--¡£
