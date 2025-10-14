好きな本を聴こう。90万冊以上が聴き放題の「Audible」が最初の2か月間無料に【今日まで】

※アカウントによってはキャンペーンが表示されない場合があります

忙しい毎日の中で、本を読む時間を見つけるのは難しいですよね。でもAudible（オーディブル）があれば、移動中や家事をしながらでも、好きな本を"聴く"ことができます。Audibleの会員になれば、対象作品90万冊以上が聴き放題に。好きな物語を聴いたり、学習教材で勉強したり。新たな読書体験をしてみませんか？2025年10月14日までの期間限定で2か月間、月額が無料になるキャンペーンが実施中なので、気になっていた人はお見逃しなく。

Audible（オーディブル）とは？

Audibleはプロのナレーターや俳優、声優が朗読した本をアプリで聴けるサービスで、Amazonが提供しています。移動中や作業中など、いつでもどこでも読書ができ、オフライン再生も可能。さらに、Audibleでしか聴けない本やポッドキャストも多数用意されています。

人気声優が多数参加。ナレーターからも作品を検索できる

梶裕貴さんや花澤香菜さん、神谷浩史さんなど人気声優も多数ナレーターとして参加しています。ナレーターから作品を検索することができるので、好きな声優を追いかけて聴く本のジャンルを広げていくのも楽しそうですね。

様々なデバイスに対応しており、アプリで簡単にスタート

スマートフォンやタブレット、PCなど、様々なデバイスでAudibleを利用できます。まずAudible会員に登録し、アプリをダウンロード。本を選べばスタートです。

人気タイトルから話題作まで、豊富な選択肢

Audibleにはベストセラーからクラシック、学習教材まで、幅広いジャンルのオーディオブックが揃っています。いつでも好きなときに、世界中の本を探求できます。









月会費は1,500円で、本を買うよりも経済的



※上記の商品情報は記事公開時のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありますので、それぞれの販売ページで詳細をご確認ください

※タイムセールの詳細および表示価格についてはタイムセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください

※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります

月会費は1,500円で、いつでも退会可能。キャンペーン期間中の2025年10月14日までは、月額無料で始められます。単品購入も可能で、聴き放題対象外の本については、会員なら非会員価格の30％引きで購入できます。通勤中の電車でも、家でリラックスしているときも、耳を通して新しい知識や物語を楽しめるAudible。気になっていた人はぜひこの機会に試してみてくださいね。