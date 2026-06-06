◇交流戦阪神8─1楽天（2026年6月5日甲子園）阪神は久しぶりに打線がつながり、連敗を止めた。交流戦の甲子園初勝利である。「全員で束になって攻める」という監督・藤川球児が目指す攻撃ができた。5回表まで0―0。プロ20年目、41歳の楽天・岸孝之の老巧な投球に1安打に抑えられていた。OB室にいた前OB会長・川藤幸三が「さすがの投球術やな」と感心していた。「打者有利のカウントでボール球で誘ってくる。打者の打ち気