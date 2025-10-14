白鵬のほうがまだマシだった！…元横綱・稀勢の里の「出世」が大ピンチ、協会内部で囁かれている「圧倒的な人望のなさ」

来年1月場所後に予定される「理事選」

横綱・大の里の快進撃で、師匠である元横綱・稀勢の里こと二所ノ関親方（39歳）の「出世」にも注目が高まっている。

日本相撲協会は来年1月場所後に理事選を控えているが、10月6日発売の『週刊ポスト』によれば、二所ノ関一門では、八角理事長（元横綱・北勝海）に批判的な芝田山親方（元横綱・大乃国）に代わる新理事候補として、二所ノ関親方を擁立する案があるという。

だが、ある角界関係者は冷ややかにこう語る。

「ファンやメディアからの期待が大きいのはわかります。白鵬らモンゴル勢全盛の時代に孤軍奮闘し、親方としても日本人横綱を育て上げた功績は計り知れない。しかし、一門内で彼を理事にしようという動きはありません」

角界のなかでも二所ノ関一門は「年功序列」を重んじる気風が強いことで知られている。

「二所ノ関一門は現在、芝田山親方、高田川親方（元関脇・安芸乃島）、佐渡ヶ嶽親方（元関脇・琴ノ若）という3人の理事を輩出していますが、芝田山親方は、定年で次の理事選には立候補できません。その芝田山さんも自分の順番が来るまで何年もじっと待っていました。

空いた枠に誰がおさまるのか。その後任として有力視されているのは、まず片男波親方（元関脇・玉春日）。その次には西岩親方（元関脇・若の里）が控える。さらに放駒親方（元関脇・玉乃島）もいる。単純計算でも、二所ノ関親方の順番が回ってくるのは、下手したら10年後でしょう」（同前）

「将来の理事長」と呼ばれるも「人望ゼロ」

かつて「順番」を待たずに理事選に強行出馬したのが貴乃花だった。当時37歳だった貴乃花は、二所ノ関一門を飛び出して当選を果たしたが、この「貴の乱」によって角界内で孤立を深めた。

二所ノ関親方が、同じ道を歩む可能性はあるのだろうか。

「貴乃花は一門を割って出るだけの仲間がいました。しかし二所ノ関親方の場合、そもそも仲間がいない。すでに孤立しています。メディアが『将来の理事長』と持ち上げるのを本人も意識しているのでしょうが、理事になれるかも怪しいのが実情です」（同前）

協会内での『人望のなさ』は深刻という。

「大の里は部屋の未成年力士と飲酒したことが発覚した際、従業先で先輩力士らの元を訪れ、『このたびはお騒がせして申し訳ございません』と頭を下げた。その実直な人柄で誰からも好かれています。

一方、師匠の二所ノ関親方は、野心を実現するための地道な人脈作りや根回しをまったくしていません。審判部にいても他の親方衆の輪に入ろうとせず、ポツンと一人でいることが多い。

いまだに現役時代の大横綱気取りが抜けず、若手親方にもかかわらず、雑用や下働きをしないことも指摘されています。協会での働きぶりについて、『まだ白鵬のほうがましだった』との声もあるほどです」（同前）

不祥事続出も「特別扱い」

師匠としての手腕も、大の里を育てたという実績だけでは測れない。むしろ、その管理能力には厳しい目が向けられている。

9月場所後には二所ノ関部屋所属の床山による金銭トラブルが報じられたばかりだ。

「『週刊新潮』の報道により、21歳の床山が同じ一門の他部屋に所属する後輩の床山から70万〜80万円を無理やり借りていたことが発覚しました。被害に遭った床山は10代半ばの少年で、問題の床山から『口外するな』などと脅されていた。いわばカツアゲ同然の事件です。

しかも、この床山は素行不良で知られており、今年2月にやはり『週刊新潮』で報じられた、二所ノ関部屋の力士の肛門に酒瓶を突っ込むという乱痴気騒ぎの実行犯でもあった。

二所ノ関親方は茨城県・阿見町に1800坪もの敷地がある部屋を設立しましたが、親方宅と弟子が暮らす建物は別々であり、『相撲部屋の体をなしていない』という指摘もあります」（相撲担当記者）

二所ノ関親方に対する処分は八角理事長からの厳重注意のみだったが、「不祥事続出にもかかわらず、なぜ大甘処分なのか。白鵬に厳しい処分を下してきたのとは対照的」との厳しい声があがっている。

「水面下では理事長から『またか。ちゃんとやれ』と叱責されており、次に不祥事を起こせば、親方自身の降格や部屋の閉鎖といった厳しい処分も現実味を帯びてきます」（同前）

「将来の理事長」が見つめるべきは、輝かしい出世街道ではなく、自身の足元にある部屋の管理と協会内での信頼回復か。

