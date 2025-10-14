「木村拓哉」はどんな愛車に乗ってる？

歌手や俳優として長年にわたり第一線で活躍し続ける木村拓哉さん。

最近では自身の公式YouTubeで見せた“神対応”がSNSで話題となるほか、2025年11月公開の映画にも期待が高まっています。

【画像】超カッコイイ！ 「キムタク」×「高級SUV」＆「高級バイク」を画像で見る！

そんな木村さんは普段どのような愛車に乗っているのでしょうか。

キムタクの日産車＆高級バイクどんなモデル？［Photo：時事通信フォト］

木村さんは、8月に自身のYouTubeで家系ラーメンを初体験する動画を公開。そこで見せた店員への細やかな気遣いが“神対応”として話題になりました。

また11月には、木村さんが出演する映画「TOKYOタクシー」が公開予定。本作は「男はつらいよ」シリーズで知られる山田洋次監督の最新作として注目されています。

9月20日には自身の公式YouTubeチャンネルに「【木村さ〜〜ん！】葛飾柴又にご挨拶！お店にひっぱりだこの木村拓哉」と題した動画を公開。映画のロケ地でもある柴又を散策し、下町の人々と交流する姿が多くのファンの注目を集めました。



話題が尽きることのない木村さんですが、プライベートで愛用するクルマにも多くのファンの関心が寄せられています。

最近インスタグラムに登場した愛車は2台です。

2025年4月の投稿には、青いヘルメットとバンダナを着け、ハーレーダビッドソン「XL1200NS アイアン1200」にまたがる姿が印象的でした。

このモデルはスポーツスターシリーズのひとつで、ブラックパーツが多用されたシックでレトロなデザインが特徴。新車販売は終了し中古市場が主流となっています。

木村さんが愛用することから“木村拓哉モデル”と呼ばれ、ファンやハーレーファンに人気を集めています。新車価格は約130万円からでしたが、人気により年式次第で150万円〜200万円で取引されることもあります。

また、2025年7月には愛犬と買い物に出かける様子を投稿。左ハンドルのSUV車内が写り、キルティング柄の本革シートから高級モデルと推定されます。

調査によると、このクルマは日産の高級ブランド「インフィニティ」の大型SUV「QX80」と見られます。

インフィニティはレクサスに相当し、日本では未展開。生産は日産車体九州で行われ、逆輸入車として扱われます。

QX80は全長約5.3メートル、全幅2メートル超の大型SUV。堂々としたグリルとシャープなヘッドライトが特徴の重厚で洗練された外観です。

内装にはキルティング加工の本革シートやウッドパネルを採用し、BOSE製オーディオやリアエンタメシステムも装備。快適さと高級感を両立しています。

エンジンはV8 5.6リッターで最高出力400馬力、最大トルク560Nm。7速ATと組み合わせ、力強い走りを実現。

2023年の投稿写真から愛車は2020〜2021年モデルと推測され、2021年モデルの米国新車価格は約1014万円〜1223万円です。

※ ※ ※

XL1200NS アイアン1200とQX80という2台の愛車は、それぞれに個性的な魅力を持ち、木村さんの多彩なライフスタイルを反映しているといえます。

今後も彼の動向とともに、愛車にまつわる話題にも注目が集まりそうです。